Dayanıklı Telefon Arayanlara Doogee V40 Pro Geliyor, İşte Özellikleri!

2013 yılında kurulmuş olan Doogee markası önce Asya pazarına ardından da Avrupa ve Türkiye pazarına yönelmişti. Askeri seviyede dayanıklı telefonları ile öne çıkan marka şimdi yeni cihazı ile gündemde. Kamera özellikleri, yapay zeka paketi ile dikkat çeken cihaz sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor. Dayanıklı telefon arayanlara Doogee V40 Pro üst seviye özellikleri ile geliyor. İşte detaylar…

Dayanıklı Telefon Arayanlara Doogee V40 Pro Geliyor!

Doogee V40 Pro dayanıklı telefona ihtiyaç duyanlar için tasarlanmış; sağlamlığın yanı sıra diğer özelliklerden de ödün vermeyen bir cihaz. Askeri seviyede dayanıklı olması ile dikkat çeken Doogee V40 Pro kamera ve yapay zeka özellikleri ile de ön plana çıkıyor. Piyasada, dayanıklılığa ağırlık veren pek çok telefonun diğer özellikleri biraz geride kalabiliyor. Ancak Doogee söz konusu telefonda sağlamlığa önem verirken diğer özelliklerini ihmal etmemiş.

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Doogee V40 Pro ekran kısmında 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan IPS ekrana sahip. Alameti farikası dayanıklılığı olan telefonda IP68 ve MIL-STD-810H darbe standardı mevcut. Gücünü MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden alan cihaz, yüksek performans vaat ediyor. 16 GB’lık RAM’i ve 512 GB’lık depolama alanı ile gelen Doogee V40 Pro üst seviye akıllı telefonlar arasında yerini alıyor.

Doogee V40 Pro batarya kısmında ise 33 W hızlı şarj ve 8680 mAH’lık bir pil bulunuyor. Piyasadaki en büyük kapasiteli bataryalardan birine sahip diyebiliriz. İşlemci ve bataryasına baktığımızda Doogee’nin performans anlamında rekabette birinciliğe oynadığını söylesek, yanlış olmaz sanırım.

Dünyanın En Sağlam Telefonu Doogee V40 Pro 30x Zoom Yapabiliyor!

Kamera tarafında ise Doogee V40 Pro’nun 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip ana sensörü bulunmakta. Bununla birlikte 20 Megapiksellik gece görüş kamerası da cihazda yer almakta. Bunların yanı sıra ana kamera kurulumunda bir de 8 Megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera bulunuyor ve bu kamera 3x optik zoom yapabilmekte. Kamera sisteminde toplam 30x yakınlaştırma yapılabilmekte.

Bunların yanı sıra cihaz yapay zeka ile de donatılmış durumda. Doogee AI dijital asistanın devrimsel bir niteliğe sahip olduğu belirtilmekte. Doogee yapay zeka paketi kapsamında anlık metne dönüştürme ve metni tercüme etme, çağrı kaydı, bir metni yeniden yazma gibi yetenekler yer alıyor. Yapay zekanın bir metni, farklı içerikler için farklı bir şekilde yeniden oluşturması; özellikle içerik üreticileri için oldukça kullanışlı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm özelliklere bakıldığında Doogee V40 Pro’nun sağlamlık, performans, fotoğraf çekimi, batarya, yapay zeka gibi konularda en iyilerden olduğunu göstermekte. Doogee V40 Pro, dayanıklılık konusunda dünyanın en iyisi olarak tabir edilmekte. Doogee V40 Pro fiyatı henüz açıklanmış değil ancak 300 – 400 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.