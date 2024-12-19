Ana Sayfa » Akıllı Telefon Dayanıklılığı ile Ön Plana Çıkan Realme 14x Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Akıllı Telefon Dayanıklılığı ile Ön Plana Çıkan Realme 14x Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 7 Görüntüleme

Realme yeni giriş seviye telefonunu tanıttı; Realme 14x. Dayanıklılığı ile ön plana çıkan Realme 14x özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tam bir fiyat performans telefonu olan cihaz askeri sınıf malzeme ile kaplanmış ve 6000 mAh’lık batarya ile geliyor. İşte detaylar…

Dayanıklılığı ile Ön Plana Çıkan Realme 14x Özellikleri!

Realme’nin yeni giriş seviye telefonu Realme 14x, sektörün en tercih edilenlerinden olmaya geliyor. Telefon oldukça dayanıklı; bu kapsamda markanın yaptığı açıklamaya göre MIL-STD-810H askeri sınıf dayanıklılık testlerinden geçmiş durumda. Sağlam bir yapıda gelen Realme 14x, SonicWave Su Fırlatma özelliğine de sahip ve bu nitelik sayesinde hoparlör kısmında biriken suyu dışarı atabiliyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

IP68 ve IP69 sertifikalarına da sahip olan telefon cihaz suya ve toza karşı da dayanıklı. Bu sertifikalar genellikle giriş seviye telefonlarda bulunmaz ama Realme fark yaratmaya devam ediyor diyebiliriz. Dayanıklılığın yanı sıra RAM anlamında da cihaz günlük kullanım için son derece yeterli belleğe sahip; 6 GB ve 8 GB’lık RAM kapasiteleri ile gelmekte. Depolama alanı ise 128 GB şeklinde.

Realme 14x ekran kısmına baktığımızda ise 6.67 inç’lik HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz tazeleme hızı olan LCD panele sahip olduğunu söyleyebiliriz. MediaTek Dimensity 6300 (5G destekli) işlemci ile gelen Realme 14x, 6000 mAh bataryaya ve 45 W SuperVOOC kablolu, 5W’lık da ters şarj desteğine sahip. Markanın yaptığı açıklamaya göre cihazın bataryası dört yıl kullanımdan sonra dahi yüzde 80 ömrünü korumuş olacak.

50 MP’lik Ana Kamera!

Kamera kısmına baktığımızda ise 50 MP’lik bir ana kamera ve 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunduğunu söyleyebiliriz. Ana kamerayı destekleyici görevi ile arka kurulumda bir de yardımcı sensör bulunmakta. Bir fotoğraf tutkunu iseniz bu cihaz sizin için az gelebilir ancak yalnızca anı kalması amacı ile fotoğraf çekiyorsanız Relame 14x kamera özellikleri de yeterli olacaktır. Cihazın işletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 yer almakta. Marka iki nesil Android güncellemesi ve 3 yıl da Realme UI güncellemesi garantisi vermekte.

Fiyatı Ne Kadar?

Realme 14x fiyatı RAM kapasitesine göre değişmekle birlikte son derece uygun bir telefon diyebiliriz. 6 GB RAM – 128 GB depolama alanı varyantı 175 dolar, 8 GB RAM – 128 GB depolama alanı varyantı ise 190 dolar seviyesinde. Bu fiyatlara, bu özellikler, muhteşem denilebilir. Cihaz hal, hazırda Hindistan’da piyasaya sürülmüş durumda ve Türkiye’de de satışa çıkması beklenmekte.

Realme 14x özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: