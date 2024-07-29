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Oppo daha evvel Oppo K12x modelini Çin piyasasına sürmüştü. Şimdi ise bu telefonun küresel versiyonu piyasaya çıkıyor. Askeri sınıf gövdeye sahip olan Oppo K12x 5G’nin alameti farikası dayanıklılığı denilebilir. Orta segment telefonlar arasında bu özelliği ile fark yaratacak olan Oppo K12x 5G özellikleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

Dayanıklılığı ile Öne Çıkan Oppo K12x 5G Özellikleri Tanıtıldı

Orta seviye telefon grubuna Oppo, muhteşem bir dayanıklılığa sahip olan Oppo K12x 5G modeli ile geliyor. Oppo aslında K12x modelini Çin piyasasına sunmuştu ancak şimdi küresel pazara çıkaracağı modelini tanıttı. Oppo K12x 5G, Çin pazarında satışa çıkan modelden bazı yönlerden ayrılmakta. Fiyat performans telefonu olan K12x 5G’nin öne çıkan özelliklerine bakalım…

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Öncelikle Oppo K12x 5G modelinin askeri sınıf malzemeden üretilmiş bir gövde ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu malzeme sayesinde cihaz sektörün en iyi darbe dayanıklılık testinden yüksek performansla çıkmış durumda. Ekran kısmında Splash Touch teknolojisine sahip olan Oppo K12x, bu özelliği sayesinde de hassas bir dokunmatik ekrana sahip; örneğin ıslak elle dahi dokunulduğunda hatasız çalışabilmekte.

6,67 inç, LCD ekran ile gelen Oppo orta seviye telefonu, 120 Hz tazeleme hızı ile de HD+ görüntü sunmakta. Global pazara çıkacak olan K12x’in, Çin sürümünden temel farkı işlemcisi denilebilir. Söz konusu telefon MediaTek Dimensity 6300 yonga seti ile gelecek ki bu sayede de 5G özelliğini de kazanmakta. İki RAM opsiyonu ile gelen cihazda 6 GB ve 8GB’lık versiyonlar mevcut. Depolama alanı kısmında ise 128 GB ile 256 GB’lık seçenekler bulunmakta. Bununla birlikte depolama alanı 1 TB’a kadar MicroSD ile artırılabilmekte.

Oppo fiyat performans telefonu K12x 5G batarya kısmında 5100 mAh’lık bir pil ile gelmekte ve 45 W’lık da hızlı şarj desteği bulunmakta. Kamera tarafına baktığımızda ise 8 MP’lik bir selfie kamerası ile geldiğini söyleyebiliriz. Arka kamera kurulumunda ise 32 MP’lik bir ana kamera ile birlikte 2 MP’lik de derinlik kamerası yer almakta.

Oppo K12x 5G Fiyatı Ne Kadar?

Oppo K12x 5G işletim sistemi kısmında Android 14 tabanlı Color OS 14 bulunmakta ve cihaz IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikası ile geliyor. Oppo’nun bu yeni orta seviye telefonunun fiyatına geldiğimizde ise 6 GB RAM’e sahip olan versiyonun 155 dolar, 8 GB RAM’e sahip olan versiyonun ise 190 dolar seviyesinde küresel pazara sunulacağını söyleyebiliriz. Cihazın özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: