DC Soruları – En Zor Doğruluk Mu Cesaret Mi Soruları

Doğruluk mu Cesaret mi oyunu en iyi klasik parti oyunlarından biridir ve 2021’de arkadaşlarınızı daha iyi tanımanın harika bir yoludur. Önerme basittir: Oyuncular sırayla birbirlerine “doğruluk mu cesaret mi?” diye sorarlar. Doğruluk seçeneğini seçerlerse, soranın seçeceği bir soruyu yanıtlamaları gerekir. Cesaret seçerlerse, soru soran itirafta bulunmak yerine istenilen bir eylemi yapmaya cesaret eder.

Doğruluk mu cesaret mi soruları yani kısa adıyla dc soruları düşündürücüdür ve bazıları oldukça fazla adrenalin patlamasına neden olabilir. Oyuncuyu biraz hazırlıksız yakalayacak bir şey yapın ve diğer oyuncuların genel olarak öğrenmekle ilgileneceği bir şey sorun. Komik gerçek veya cesaret soruları, felsefi gerçek veya cesaret soruları olabilir veya daha sonra dedikodu yapabileceğiniz şeylerle ilgili dc soruları sorabilirsiniz.

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Doğruluk Mu, Cesaret Mi Nedir?

Doğruluk mu Cesaret mi rastgele buluşmaları daha yüksek bir düzeye çıkarmak için en iyi parti oyunlarından biridir. En sıkıcı partilerin canlanmasını sağlar ve arkadaşlarla yapılan toplantılara eğlenceli, kişisel ve samimi bir dokunuş verir. Gerçekten herhangi bir parti veya pijama partisi için klasik parti oyunudur.

Doğruluk mu Cesaret mi hakkında en iyi şey? Diğer oyuncuları daha derin, kişisel bir düzeyde tanıma şansı. Ve tabii ki, kendilerini tamamen aptal durumuna düşürmeleri için onları cesaretlendirmek. Bu yüzden tereddüt etmeyin ve arkadaşlarınızın veya ailenizin cesaretini test etmek için bu eğlenceli oyuna başlayın! Tek ihtiyacınız olan, yüzlerce komik, kişisel ve cüretkar soru.

Doğruluk mu Cesaret Mi Nasıl Oynanır?

Doğruluk mu Cesaret mi arkadaşlar, çiftler veya aile ile oynanabilir. İster kalabalık bir grupla ister en yakın arkadaşlarınızdan biriyle oynamak isteyip istemediğiniz size kalmış. Büyük bir grup kesinlikle masaya bir sürü komik eğlence getirecek. Ancak sınırlı sayıda oyuncu, oyundaki daha kişisel sorular için iyi olabilecek daha samimi bir ortam oluşturabilir.

Hangisini seçerseniz seçin, oyunun temeli basittir. İlk olarak, kimin başlayacağına bir grup olarak karar veriyorsunuz. Başlayan oyuncu, bir soruyu doğru yanıtlamakla cesaretini göstermek arasında seçim yapmalıdır. Bu oyuncu daha sonra grubun geri kalanının veya önceki oyuncunun bulabileceği bir soru veya görev alır.

Soru veya görev gerçekleştirildikten sonra, mevcut oyuncu bir sonraki oyuncuya ‘Doğruluk mu Cesaret mi?’ diye sorar ve oyun devam eder. Grup, oyuncuların sırasını seçmekte özgürdür.

Doğruluk mu Cesaret mi için resmi temel kuralları topladık. Tabii ki, oyununuz için hangi kuralları izleyeceğinizi seçebilirsiniz. Ama kesinlikle şunlara bağlı kalmalısınız:

Önce güvenlik! Kimsenin fiziksel veya duygusal olarak incinmediğinden emin olun!

Oyunda olan oyunda kalır! Oyun sırasında yaşananları kimse kimseye anlatamaz.

Dürüst olalım, herkesin başına gelebilir. Birisi utanç verici bir soru soruyor veya zor bir cesaret istiyor ve siz sadece onu atlamak istiyorsunuz. Bu bir oyun ve herkes oynarken kendini rahat hissetmeli. Bu nedenle, bir sıra atlamak isteyen bir oyuncunun ne yapması gerektiğine karar verin. Örneğin, oyuncunun bir shot içmesi, bir şarkı söylemesi veya bir parça giysiyi çıkarması gerekir.

Siz ve arkadaşlarınız oyuna başlamadan önce oyunu bırakan herkes için bir cezaya karar vermelisiniz. Örneğin, bırakanlar evin içinde iç çamaşırlarıyla dolaşmak, aşık oldukları kişiyi aramak ve aşklarını itiraf etmek gibi cezalara maruz kalıyorlar ya da oyunun sonuna kadar konuşmalarına izin verilmiyor.

Zor Doğruluk Soruları

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İşte en iyi ve en yaratıcı dc soruları;