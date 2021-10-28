DC Soruları – En Zor Doğruluk Mu Cesaret Mi Soruları

Doğruluk mu Cesaret mi oyunu en iyi klasik parti oyunlarından biridir ve 2021’de arkadaşlarınızı daha iyi tanımanın harika bir yoludur. Önerme basittir: Oyuncular sırayla birbirlerine “doğruluk mu cesaret mi?” diye sorarlar. Doğruluk seçeneğini seçerlerse, soranın seçeceği bir soruyu yanıtlamaları gerekir. Cesaret seçerlerse, soru soran itirafta bulunmak yerine istenilen bir eylemi yapmaya cesaret eder.
Doğruluk mu cesaret mi soruları yani kısa adıyla dc soruları düşündürücüdür ve bazıları oldukça fazla adrenalin patlamasına neden olabilir. Oyuncuyu biraz hazırlıksız yakalayacak bir şey yapın ve diğer oyuncuların genel olarak öğrenmekle ilgileneceği bir şey sorun. Komik gerçek veya cesaret soruları, felsefi gerçek veya cesaret soruları olabilir veya daha sonra dedikodu yapabileceğiniz şeylerle ilgili dc soruları sorabilirsiniz.
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Doğruluk Mu, Cesaret Mi Nedir?
Doğruluk mu Cesaret mi rastgele buluşmaları daha yüksek bir düzeye çıkarmak için en iyi parti oyunlarından biridir. En sıkıcı partilerin canlanmasını sağlar ve arkadaşlarla yapılan toplantılara eğlenceli, kişisel ve samimi bir dokunuş verir. Gerçekten herhangi bir parti veya pijama partisi için klasik parti oyunudur.
Doğruluk mu Cesaret mi hakkında en iyi şey? Diğer oyuncuları daha derin, kişisel bir düzeyde tanıma şansı. Ve tabii ki, kendilerini tamamen aptal durumuna düşürmeleri için onları cesaretlendirmek. Bu yüzden tereddüt etmeyin ve arkadaşlarınızın veya ailenizin cesaretini test etmek için bu eğlenceli oyuna başlayın! Tek ihtiyacınız olan, yüzlerce komik, kişisel ve cüretkar soru.
Doğruluk mu Cesaret Mi Nasıl Oynanır?
Doğruluk mu Cesaret mi arkadaşlar, çiftler veya aile ile oynanabilir. İster kalabalık bir grupla ister en yakın arkadaşlarınızdan biriyle oynamak isteyip istemediğiniz size kalmış. Büyük bir grup kesinlikle masaya bir sürü komik eğlence getirecek. Ancak sınırlı sayıda oyuncu, oyundaki daha kişisel sorular için iyi olabilecek daha samimi bir ortam oluşturabilir.
Hangisini seçerseniz seçin, oyunun temeli basittir. İlk olarak, kimin başlayacağına bir grup olarak karar veriyorsunuz. Başlayan oyuncu, bir soruyu doğru yanıtlamakla cesaretini göstermek arasında seçim yapmalıdır. Bu oyuncu daha sonra grubun geri kalanının veya önceki oyuncunun bulabileceği bir soru veya görev alır.
Soru veya görev gerçekleştirildikten sonra, mevcut oyuncu bir sonraki oyuncuya ‘Doğruluk mu Cesaret mi?’ diye sorar ve oyun devam eder. Grup, oyuncuların sırasını seçmekte özgürdür.
Doğruluk mu Cesaret mi için resmi temel kuralları topladık. Tabii ki, oyununuz için hangi kuralları izleyeceğinizi seçebilirsiniz. Ama kesinlikle şunlara bağlı kalmalısınız:
- Önce güvenlik! Kimsenin fiziksel veya duygusal olarak incinmediğinden emin olun!
- Oyunda olan oyunda kalır! Oyun sırasında yaşananları kimse kimseye anlatamaz.
- Dürüst olalım, herkesin başına gelebilir. Birisi utanç verici bir soru soruyor veya zor bir cesaret istiyor ve siz sadece onu atlamak istiyorsunuz. Bu bir oyun ve herkes oynarken kendini rahat hissetmeli. Bu nedenle, bir sıra atlamak isteyen bir oyuncunun ne yapması gerektiğine karar verin. Örneğin, oyuncunun bir shot içmesi, bir şarkı söylemesi veya bir parça giysiyi çıkarması gerekir.
- Siz ve arkadaşlarınız oyuna başlamadan önce oyunu bırakan herkes için bir cezaya karar vermelisiniz. Örneğin, bırakanlar evin içinde iç çamaşırlarıyla dolaşmak, aşık oldukları kişiyi aramak ve aşklarını itiraf etmek gibi cezalara maruz kalıyorlar ya da oyunun sonuna kadar konuşmalarına izin verilmiyor.
Zor Doğruluk Soruları
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İşte en iyi ve en yaratıcı dc soruları;
- En son söylediğin yalan nedir?
- Bir buluşma sırasında yaptığın en utanç verici şey neydi?
- Arabanızla kaza yoluyla bir şeye (ya da birine!) çarptınız mı?
- Seviyormuş gibi davrandığınız ama aslında sevmediğiniz biri?
- En tuhaf takma adınız nedir?
- Fiziksel olarak en acı verici deneyiminiz nedir?
- Toplu taşımada yaptığınız en çılgın şey nedir?
- Bir cinle karşılaşsan üç dileğin ne olurdu?
- Başka birine söylediğin en kötü şey nedir?
- Şimdiye kadarki en kötü öpüşmen kimleydi?
- Ayna karşısında yaptığınız en çılgınca şey nedir?
- Başkası hakkında söylediğin en kötü şey nedir?
- Arkadaşlarınızla birlikte yapmayı sevdiğiniz fakat sevgilinizin önünde asla yapmayacağınız şey nedir?
- En çok kimi kıskanıyorsun?
- Favori pijamalarınız neye benziyor?
- Günde kaç tane selfie çekiyorsunuz?
- Aynı pantolonu haftada kaç kez giyiyorsunuz?
- Bugün lise aşkınla çıkar mısın?
- Nerenden gıdıklanıyorsun?
- Beğendiğinizi itiraf etmekten utandığınız film hangisi?
- En utanç verici bakım alışkanlığınız nedir?
- En son ne zaman özür diledin? Ne için?
- Hiç bir sevgilinizi aldatmayı düşündünüz mü?
- Hiç sevgilinizi aldattınız mı?
- Boxer mı yoksa külot mu?
- Hiç havuza işedin mi?
- Asla yakalanmayacağınızı garanti etseydiniz, Dünya’da kimi öldürürdünüz?
- Başkası için aldığınız en ucuz hediye nedir?
- En çok hangi uygulamada zaman harcıyorsunuz?
- Uçakta yaptığınız en tuhaf şey nedir?
- Hiç toplum içinde çıplak kaldınız mı?
- Hiç toplum içinde burnunuzu karıştırdınız mı?
- Yaşınız hakkında hiç yalan söylediniz mi?
- Duş almadan geçirdiğiniz en uzun süre nedir?
- Hiç sahte kimlik kullandınız mı?
- Bir ilişkide en büyük korkunuz nedir?
- Şu anda telefonunuzdaki en utanç verici mesaj nedir?
- Hiç ceset gördünüz mü?
- Sizce hangi ünlü abartılıyor?
- Dişlerinizi fırçalamadan geçirdiğiniz en uzun süre nedir?
- Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir?
- Kimi çıplak görmekten nefret edersin?
- Sarhoşken yaptığınız en tuhaf şeyi anlatın.
- Sevgilinizden 1 milyon dolar için ayrılır mısınız?
- Hiç bir iş arkadaşınıza aşık oldunuz mu?
- Eski sevgililerinden herhangi birine karşı hala hislerin var mı?
- Bir restoranda bıraktığın en küçük bahşiş nedir?
- Sevdiğiniz ya da sevgiliniz olan kişinin dikkatini çekmek için yaptığınız en utanç verici şey?
- Asla yapamayacağınız bir şey nedir?
- Bir günlüğüne cinsiyet değiştirseniz ne yapardınız?
- Vücudunuzdaki en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yerler hangileri?
- En son ne zaman terk edildin?
- Hâlâ yaptığınız en çocukça şey nedir?
- En son ne zaman birini terk ettin?
- Bir yarışma programında partneriniz olarak bu odadan birini seçmeniz gerekse, bu kim olurdu ve neden?
- Kendinden kısa biriyle çıkar mısın?
- Hiç bir arkadaşın için yalan söyledin mi?
- Bu odadaki her insan hakkında değiştirmek istediğiniz bir şeyi söyleyin.
- En son ne zaman başka birini ağlattın?
- Kalabalık karşısında yaptığınız en utanç verici şey nedir?
- Bir günlüğüne görünmez olabilseydin, yapacağın en kötü şey ne olurdu?
- Hayatının en güzel günü neydi?
- Hiç osurduğunuz ve suçu başkasına attığınız oldu mu?
- Kaç kişiyi öptün?
- Hiç asansörde osurdunuz mu?
- Hiç yanlış kişiye nude gönderdiniz mi? Kime?
- Hiç tek gecelik ilişki yaşadınız mı?
- Bir haftalık ömrünüz kalmış olsaydı ve bu odadaki biriyle evlenmek zorunda olsaydınız, bu kim olurdu?
- Odadaki herkes hakkında bir olumlu ve bir olumsuz şey listeleyin.
- En son ne zaman pantolonuna işedin?
- Sinemada yaptığınız en çılgın şey nedir?
- En uzun ilişkiniz ne kadar sürdü?
- Sosyal medyada paylaştığın en utanç verici post nedir?
- Birine söylediğin en iyi yalan nedir?
- En utanç verici çocukluk anınız nedir?
- Aşık olmasaydınız zengin biriyle evlenir miydiniz?
- Gizlice zevk aldığınız en iğrenç koku nedir?
- Tek başına yaptığın en iğrenç şey nedir?
- Sahip olmayı dilediğin bir beceri nedir?
- Hiç toplum içinde kustun mu?
- Şimdiye kadar öpüştüğün en iyi kişi kim?
- Birinin size verdiği en kötü hediye nedir?
- Tuvalette otururken yaşadığınız en garip düşünce nedir?
- Hiç bir patrona veya öğretmene aşık oldunuz mu?
- En son ne zaman başka biriyle diş fırçasını paylaştınız?
- Duşta en çok hangi şarkıyı söylersin?
- Birlikte olmaktan en çok pişman olduğun kişi kim?
- Issız bir adaya düşsen yanında kimi isterdin?
- En eski iç çamaşırını ne kadar süredir kullanıyorsun?
- Yanan bir binadaki insanları kurtarıyor olsaydınız ve bu odadan bir kişiyi geride bırakmak zorunda kalsaydınız bu kim olurdu?