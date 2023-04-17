Dikkat! Google Bu Uygulamaları Play Store’dan Kaldırdı

Google kısa bir süre önce, kullanıcının izni olmadan zararlı işlevler gerçekleştirebilen 36 kötü amaçlı Android uygulamasını Google Play Store’da yasakladı. Uygulamalar, kullanıcının telefonundan yüklü uygulamaların listesi, Wi-Fi ve Bluetooth cihaz bilgileri ve GPS konumları gibi bilgileri toplayabilen Goldoson adlı bir yazılım kitaplığı bulan McAfee tarafından keşfedildi. Ayrıca kütüphane, kullanıcının bilgisi dışında arka planda reklamlara tıklayarak reklam sahtekarlığı da gerçekleştirebiliyor.

McAfee, yalnızca Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirilen bu kötü amaçlı kitaplıkla 60’tan fazla uygulama keşfetti. Bu keşfin ardından Google harekete geçerek 36 uygulamayı Play Store’dan kaldırırken, kalan uygulamalar geliştiricileri tarafından güncellendi.

Tanımlanmış Uygulamalar ve Goldoson Etki Alanları

bhuroid.com

enestcon.com

htyyed.com

discess.net

gadlito.com

gerfane.com

visceun.com

onanico.net

metinno.net

goldson.net

dalefs.com

openwor.com

thervide.net

toprakdonutkiel.com

treffaas.com

üzüntüdeepkold.com

hjorsjopa.com

dggerys.com

ridinra.com

necktro.com

fuerob.com

phyerh.net

ojiskorp.net

rouperdo.net

tiffyre.net

süperdonaldkood.com

soridok2kpop.com

Kullanıcılara, Android telefon kullanıcıları için bir tehdit olarak tanımlandıysa uygulamalarını en son sürüme güncellemesi veya kaldırması öneriliyor. Ayrıca kullanıcılar, Play Store’dan veya başka bir üçüncü taraf hizmetten herhangi bir uygulama indirmeden önce önlem almalı. Resimlerin gerçek olduğundan ve sahte olmadığından emin olmak için geliştiricinin adını, indirme sayısını, yorumlar bölümünü, geliştiricinin oluşturduğu bilinen uygulama sayısını ve uygulamanın önizleme bölümünü kontrol etmenizi öneriyoruz.