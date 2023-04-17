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Dikkat! Google Bu Uygulamaları Play Store’dan Kaldırdı

Bu olay, hem kullanıcılara hem de geliştiricilere, kötü amaçlı uygulamaların pazara girmesini önleme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Bu nedenle, kullanıcıların telefonlarını en son güvenlik yamalarıyla güncel tutmaları ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı kullanmaları teşvik ediliyor.

Ayşen Sıla

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Google kısa bir süre önce, kullanıcının izni olmadan zararlı işlevler gerçekleştirebilen 36 kötü amaçlı Android uygulamasını Google Play Store’da yasakladı. Uygulamalar, kullanıcının telefonundan yüklü uygulamaların listesi, Wi-Fi ve Bluetooth cihaz bilgileri ve GPS konumları gibi bilgileri toplayabilen Goldoson adlı bir yazılım kitaplığı bulan McAfee tarafından keşfedildi. Ayrıca kütüphane, kullanıcının bilgisi dışında arka planda reklamlara tıklayarak reklam sahtekarlığı da gerçekleştirebiliyor.

McAfee, yalnızca Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirilen bu kötü amaçlı kitaplıkla 60’tan fazla uygulama keşfetti. Bu keşfin ardından Google harekete geçerek 36 uygulamayı Play Store’dan kaldırırken, kalan uygulamalar geliştiricileri tarafından güncellendi.

Tanımlanmış Uygulamalar ve Goldoson Etki Alanları

  • bhuroid.com
  • enestcon.com
  • htyyed.com
  • discess.net
  • gadlito.com
  • gerfane.com
  • visceun.com
  • onanico.net
  • metinno.net
  • goldson.net
  • dalefs.com
  • openwor.com
  • thervide.net
  • toprakdonutkiel.com
  • treffaas.com
  • üzüntüdeepkold.com
  • hjorsjopa.com
  • dggerys.com
  • ridinra.com
  • necktro.com
  • fuerob.com
  • phyerh.net
  • ojiskorp.net
  • rouperdo.net
  • tiffyre.net
  • süperdonaldkood.com
  • soridok2kpop.com
Android-Google-Play-Store-

Kullanıcılara, Android telefon kullanıcıları için bir tehdit olarak tanımlandıysa uygulamalarını en son sürüme güncellemesi veya kaldırması öneriliyor. Ayrıca kullanıcılar, Play Store’dan veya başka bir üçüncü taraf hizmetten herhangi bir uygulama indirmeden önce önlem almalı. Resimlerin gerçek olduğundan ve sahte olmadığından emin olmak için geliştiricinin adını, indirme sayısını, yorumlar bölümünü, geliştiricinin oluşturduğu bilinen uygulama sayısını ve uygulamanın önizleme bölümünü kontrol etmenizi öneriyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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