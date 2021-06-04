Dimensity 900, Snapdragon 750G ve 765G’yi Ardında Bıraktı!

Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan bir çip üretim kıtlığı var ancak çip üreticisi şirketler bu durumu bir kenara bırakarak yeni çipleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Çünkü pandemi dolayısıyla artan talebe yetişmek istiyorlar bu şirketlere yüksek kar oranları sağlayacak bir durum. Bu nedenle iki önemli büyük çip üreticisi şirket olan Qualcomm ve MediaTek hız kesmeden yeni yongalarını bir an önce piyasaya sürmek istiyor.

Bilindiği üzere şu haberimizde Qualcomm‘un yeni bir amiral gemisi yongası üzerinde çalıştığını ve bazı detaylarını sizinle paylaşmıştık. Bu haberimizde ise MediaTek‘in yeni Dimensity 900 yongası hakkında bazı bilgileri sizinle paylaşacağız. Orta segmente hitap edecek olan yeni Dimensity 900 yongasının ortaya çıkan yeni görsellerine baktığımızda Qualcomm‘un orta segment yongaları olan Snapdragon 750G ve 765G‘yi geçtiğini görüyoruz.

Geekbench 5 Çoklu Test Skoru

Yeni Dimensity 900 yongası içerisinde Cortex-A78 2.4Ghz çekirdekleri ve Mali-G68 MC4 GPU barındırıyor. Ayrıca bu yonga 5G modem destekli ve 6 nm‘lik bir üretim teknolojisiyle üretiliyor. Tabi bu durum yeni yonganın yüksek puanlar almasını sağlıyor. Qualcomm ise bu yongaya rakip olarak yeni bir orta segment Snapdragon 778‘yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

Snapdragon 778 ile birlikte Dimensity 900‘ün hemen hemen aynı performans ve üretim teknolojisiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Eğer böyle olursa Snapragon 778 sıralamada ya ikinci sırayı alacak ya da üçüncü sırayı, bunu şirketin yeni yongayı piyasaya süreceği zaman göreceğiz. Listenin başında yer alan Snapdragon 780G yongası ise orta segmentin vazgeçilmez işlemcisiyi olmaya devam ediyor.

Geekbench 5 Tek Çekirdek Skoru

Yayımlanan listeye detaylı baktığımızda bu yongaların hangi akıllı telefonlarda şuan çalıştığını görebiliyoruz. Burada dikkat çeken bir şey ise Dimensity 900 işlemcisini kullanan sadece tek bir telefon bulunuyor.

Bu da Oppo‘nun daha önce sızdırılan CPH2251 model numarası cihazı oluyor. Bazı analistler bu telefonun yeni Oppo Reno6 5G olacağını tahmin ediyor. Şuan için yeni telefonun detayları çok fazla bilinmiyor bu nedenle daha fazla bilginin ortaya çıkması için ilerleyen günleri beklememiz gerekiyor.