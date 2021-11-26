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Dimensity 9000 İşlemcili Telefonlar Yakında Geliyor

Bir kaynağa göre Dimensity 9000 destekli ilk telefonlar Şubat 2022'de satışa çıkacak. Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, MediaTek, TSMC'nin 4nm işlemle yapılan amiral gemisi yonga setini piyasaya süren ilk marka olacak.

Ayşen Sıla

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mediatek-dimensity-9000

MediaTek kısa süre önce şirketin birinci sınıf akıllı telefonlar için sunduğu amiral gemisi olan Dimensity 9000 yonga setini tamamladı. Bu yeni işlemci Qualcomm Snapdragon işlemcilerle rekabet edecek.

Bir kaynağa göre Dimensity 9000 destekli ilk telefonlar Şubat 2022‘de satışa çıkacak. Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, MediaTek, TSMC’nin 4nm işlemle yapılan amiral gemisi yonga setini piyasaya süren ilk marka olacak.

MediaTek Dimensity 9000, 3.05 GHz’de saat hızına sahip tek bir Cortex-X2 performans çekirdeğine; 2.85 GHz’de üç Cortex-A710 çekirdeğine ve 1.8 GHz’de dört Cortex-A510 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Grafik işlemeyle ilgilenen 10 çekirdekli bir Arm Mali-G710 içerdiğini de belirtelim.

mediatek-dimensity-9000

Yonga seti ayrıca AI işleme için toplam altı çekirdeğe sahip; MediaTek’in beşinci nesil APU’su ile birlikte geliyor. Şirket tarafından önceki nesle kıyasla; dört kat daha fazla performans ve güç verimliliği sunduğu da bilgiler arasında.

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