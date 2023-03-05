Discord birçok açıdan herkesçe bilinen bir yayın ve sosyalleşme platformu olarak öne çıkıyor. Gerek premium özelliğiyle kullanıcılarına sundukları gerekse pratikliğiyle son zamanlarda en çok kullanılan uygulamalardan biri olmayı başarıyor. Fakat Discorda alternatif birçok uygulama da var. Bu yazımızda Discord benzeri uygulamaları sizlerle paylaşıyoruz. Hadi başlayalım!

Discord Alternatifi Uygulamalar Listesi

Teamspeak Troop Messenger Slack Steam Chat Flock Overtone Chanty Mumble Tox Microsoft Teams RaidCall Wire Skype Stork Rocket Chat HeySpace Element Telegram ProofHub Ventrilo

Discord Benzeri Uygulamalar 2023

Teamspeak

Teamspeak, oyuncular için iyi bir Discord alternatifidir. Araç, VoIP tarafından desteklenen sesli veya görüntülü iletişimde uzmanlaşmıştır ve profesyonel turnuvalarda kullanılır. Kullanıcılar, onu üst düzey oyunlara uygun hale getiren birçok özelliğe erişebilir. Bunlara düşük gecikme süresi, düşük kaynak kullanımı ve askeri düzeyde güvenlik dahildir. Oyun içi iletişim, arka plan gürültüsünü azaltma ve yankı giderme sayesinde nettir. Ve izin ayarları, kimlerin konuşabileceğine ve kanallara katılabileceğine karar vermenizi sağlayarak kontrolün sizde olmasını sağlar.

Troop Messenger

Troop Messenger, küçük, orta ve büyük ölçekli ekipler için basit bir ekip iletişimi ve işbirliği aracıdır. Troop Messenger, aranabilir mesaj geçmişini sınırlamaz. Burada ekip üyeleri, gerçek zamanlı olarak anında mesaj gönderebilir ve yanıtlayabilir. Eski bilgi paylaşım yardımcı programlarının aksine, anlık mesajlaşma zamandan tasarruf sağlar, üretkenliği artırır ve alınan kararların kalitesini yükseltir. Ek olarak, tüm iletişim ileride referans olması için belgelenmiştir. Ayrıca tüm ekip üyelerini fiziksel olarak tek bir yerde toplama zahmetine girmeden sanal bir konferans yürütmeye olanak tanır.

Slack

Slack genellikle en iyi takım sohbet yazılımlarından biri olarak lanse edilir. Sunduğu entegrasyonlar açısından Discord’dan daha iyidir. Discord’un aksine Slack, Trello, GitHub ve MailChimp gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla bütünleşir. Önemli tartışmaları takip etmenize yardımcı olan sohbetinizin hemen yanında merkezi bir etkinlik akışı elde ettiğiniz için işbirliğini hızlandırır.

Steam Chat

Steam Chat, oyuncular için Discord yerine kullanılabilen bir mesajlaşma ve sesli sohbet hizmetidir. Steam Chat’in yeni kullanıcı arayüzü tam olarak Discord’a benziyor ve bu onu mükemmel bir Discord alternatifi yapıyor. Ayrıca, ses ve metin kanalları Steam ve Discord’da aynı şekilde çalışır; burada kullanıcılar aynı anda bir ses kanalına katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir.

Flock

Flock, ekip mesajlaşması, proje yönetimi ve diğer harika özelliklerle birlikte gelen, modern ekipler için bir iletişim ve işbirliği platformudur. Bilgileri, mesajları ve dosyaları merkezi bir yerde düzenlemek için Discord dışında bir araç arıyorsanız, Flock ile devam edebilirsiniz. Farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacınızı sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırır.

Overtone

Oyun deneyiminizi geliştirmek için özel olarak tasarlanmış güçlü, yüksek kaliteli bir sesli ve yazılı sohbet uygulaması olan Overtone, Discord’a karşı doğrudan bir rakiptir. Oyun dünyasının en güvenilir ses platformu olan VIVOX üzerine kurulmuştur. Bu uygulama önde gelen oyun stüdyoları tarafından güvenilmiştir ve Fortnite, PUBG, World of Tanks ve daha pek çok dünyaca ünlü oyuna entegre edilmiştir.

Chanty

Ofisinizde veya uzak ekiplerle iletişim sağlamak için bir çözüm arıyorsanız, Chanty iyi bir Discord alternatifidir. Araç, yüz yüze iletişim kurabilmeniz için güçlü video konferans özelliklerine sahiptir. Ekran paylaşımı, başkalarının ne üzerinde çalıştığınızı görebilmesi için gerçek zamanlı sunum yapmanızı sağlar. Video özellikleri 4k’yı işleyebilir ve 1.000’e kadar katılımcıyı destekleyebilir. Metin veya ses yoluyla da iletişim kurabilirsiniz. Mesajları görevlere dönüştürebilir, son tarihler belirleyebilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

Mumble

Mumble, düşük gecikmeli, yüksek kaliteli sesli sohbet sunan açık kaynaklı bir araçtır. Discord gibi, oyun oynamak için harikadır ve sesli grup sohbetleri için yüksek kaliteli bir seçenek isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Uygulama, yüksek kaliteli sesi korurken aynı anda yüzlerce katılımcıyı işleyebilir. Ayrıca, sohbetlerinizi güvence altına almak için birçok gizlilik ve izin özelliğine sahiptir. Araçla ilgili en iyi şey, indirmesi ve kullanması ücretsizdir. Dezavantajı ise kurulumu Discord kadar kullanıcı dostu değildir, bu nedenle yardımcı olacak bir sihirbaz olmasına rağmen, yazılımı yapılandırmak için biraz zaman harcamanız gerekecektir. Ayrıca, bu listedeki diğer araçlarda bulunan topluluk oluşturma özelliklerinden de yoksundur.

Tox

Tox, gizliliğe öncelik veren bir mesajlaşma platformudur. Yaptığınız her şey tamamen şifrelenir ve dağıtılmış bir platform olarak veri depolayan merkezi sunucuları yoktur. Kullanıcılar birçok iletişim özelliğine erişebilir. Ekran paylaşımı ile anlık mesajlaşma, sesli veya görüntülü aramalar yoluyla arkadaşlarınızla ve gruplarınızla konuşabilirsiniz. Ayrıca, dosya boyutunda herhangi bir sınır olmaksızın dosyaları paylaşabilirsiniz.

Microsoft Teams

Microsoft Teams, kuruluşunuzu birbirine bağlayacak bir platform istiyorsanız Discord’a iyi bir alternatiftir; ancak bunu herkes kullanabilir. Araç, boşluklar, metin sohbeti, görüntülü ve sesli aramalar dahil olmak üzere birçok özelliğe sahiptir. Ayrıca ekranları paylaşma, kaydetme, arka planınızı özelleştirme ve görüşme sırasında sohbet etme özellikleriyle güçlü bir web konferansı elde edersiniz. Teams’i bu listedeki diğer araçlara göre kullanmanın en büyük nedeni, Office 365 ile yakın entegrasyondur. Gününüzün çoğunu Word, Excel ve Powerpoint gibi uygulamalarda geçiriyorsanız, Teams sizin için uygun olacaktır.

RaidCall

RaidCall büyük grupları ve anketleri destekleyen mükemmel bir Discord alternatifidir. Oyun amaçlı popüler bir oyun içi VoIP uygulamasıdır. Tek bir RaidCall grubu aynı anda 100.000 kullanıcıya kadar kişi alabilir. RaidCall, ses kaydı, anket duyuruları, ses azaltma, ekran görüntüsü yetenekleri, Facebook senkronizasyonu ve kolay dosya ve bağlantı paylaşımı gibi çok çeşitli özellikler sunar. Gömülü Twitch ve own3D akışlarını izlerken grup içinde sohbet edebilirsiniz. Ek olarak Raidcall, benzer ilgi alanlarına, oyunlara ve etkinliklere dayalı yeni çevrimiçi toplulukları keşfetmek için harika bir yerdir.

Wire

Wire, iletişim ve işbirliği için en iyi seçeneğinizdir. Ekran paylaşım seçenekleri ile güvenli görüntülü görüşme yapmanızı, dosya paylaşmanızı, farklı proje ve görevler için şifreli gruplar oluşturmanızı sağlayan, yüksek güvenlikli bir mesajlaşma platformudur. Discord’un aksine Wire, uçtan uca şifreleme sağlayarak ve Avrupa gizlilik yasalarına uyarak gizliliği ciddiye alır. Ayrıca, tüm sunuculardan kendilerini yok eden zamanlanmış mesajlar göndermenize olanak tanır. Üstün bir kullanıcı deneyimi ile birlikte gelir ve iletişim ve işbirliğini çok daha hızlı hale getiren entegrasyonlara izin verir.

Skype

Herhangi bir gelişmiş oyun özelliği olmadan basit bir şey istiyorsanız, iletişim ihtiyaçlarınız için bir Discord alternatifi olan Skype’a göz atın. Kullanımı kolay ve temel işlevsellik sunan en popüler sesli ve görüntülü sohbet hizmetlerinden biri olarak bilinir. Metin, sesli ve görüntülü sohbet özelliklerinin yanı sıra Skype, kullanıcılarının diğer kullanıcılarla dosya, resim ve video paylaşmasına olanak tanır. Sesli ve görüntülü aramalar için özel gruplar oluşturmanıza olanak tanır ve tüm cihazlarla uyumlu yerleşik bir ekran paylaşma özelliğine sahiptir.

Stork

Stork, Discord’un en ünlü rakiplerinden biridir. Platform, sesli aramalardan görüntülü aramalara kadar çeşitli özellikler sunar ve elbette, standart metin sohbeti özelliklerini de kullanabilirsiniz. En iyi özelliği, görüntülü ve sesli aramalarınızın otomatik olarak kaydedilmesidir, böylece onlara daha sonra istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz. Bu, kanalın bir üyesi olduğunuz sürece anlık mesajlaşmadan sesli aramalara ve sesli mesajlaşmaya geçiş yapabileceğiniz anlamına gelir. Notları kontrol etmeniz gerekirse, bunlar da anında kullanılabilir.

Rocket Chat

Rocket Chat, bu listede muhtemelen daha az bilinen araçlardan biri olsa da, sunduğu hizmetler söz konusu olduğunda rekabetin gerisinde kaldığı anlamına gelmez. Rocket Chat, daha küçük araçların ve şirketlerin endüstri devleri tarafından üretilenler kadar iyi araçlar sağlayabileceğini kanıtlıyor. Rocket Chat diğer birçok araçla kolayca entegre edilebilir ve ayrıca şirketinizin web sitesinde kullanabileceğiniz hızlı sohbet özelliği widget’ı sunarak yeni müşterilere daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur.

HeySpace

Taze ve yükselişte olan bazı Discord alternatifleri arıyorsanız, HeySpace size göre olabilir. Discord ile aynı özelliklerin çoğuna sahiptir, ancak görev entegrasyonu ve kanallar arası iletişim gibi bazı ekstra özelliklere de sahiptir. HeySpace’in kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir reklam veya uygulama içi satın alma içermez. Ancak, daha fazla kullanıcı gibi daha fazla özelliğin eklenmesini istiyorsanız, ödeme yapmanız gerekecektir. HeySpace, Discord ve Slack’in sunduklarından daha fazlasını sunar ve bunlar kesinlikle göz önünde tutulması gereken şeylerdir.

Element

Discord şüphesiz harika bir uygulamadır ancak uçtan uca şifreleme sağlamaz. Bu durumda Discord’a alternatif olarak bir uygulama seçmek çok önemlidir. Element bu durumda kontrol etmeniz gereken bir uygulamadır. Uçtan uca şifreleme sunan bir video ve sohbet uygulamasıdır. Element, sorunsuz bir iş akışını kanıtlamak için tonlarca araçla birlikte gelir. Şaşırtıcı özellikleri nedeniyle çoğunlukla profesyoneller tarafından kullanılır. Herhangi bir grup veya arkadaş ile herhangi bir boyuttaki dosyaları paylaşmanıza olanak tanır. Tahmini ağı içinde arama yapma özelliği sağlayan Matrix açık iletişim protokolü üzerine kurulmuştur.

Telegram

İşletmeniz için bir anlık mesajlaşma çözümü arıyorsanız, Telegram en iyilerinden biridir. Bu son derece güvenli platform, dosyalarınızı ve bilgilerinizi güvende tutmak için etkileyici şifreleme sunar. Hızlı ve güvenli mesajlaşma Telegram’ın ön saflarında yer alır. Bu da onu ideal bir Discord, WhatsApp ve diğer birçok mesajlaşma uygulamasının alternatifi yapar. Uygulama, hemen hemen her türden mesaj, fotoğraf, video ve dosya gönderebilir. Ayrıca şifreli sesli aramaları, görüntülü aramaları ve sesli grup sohbetlerini de destekler.

ProofHub

ProofHub bir iletişim kanalından daha fazlasıdır, tam bir işbirliği platformudur. ProofHub, sizin ve tüm ekibinizin doğru yolda kalmanıza yardımcı olacak güçlü araçlarla birlikte gelir. Bu temel özellikler arasında zaman izleme, prova, gantt şeması görselleştirme, tartışma formu, takvim işlevi, görev yönetimi, dosya paylaşımı, grup sohbeti ve çok daha fazlası bulunur. Grup sohbeti ve tartışma işlevi, ProofHub’ı Discord alternatifi yapan şeydir. Yalnızca ProofHub çok daha fazlasını yapar.

Ventrilo

Ventrilo şimdiye kadarki en başarılı VoIP yazılım projelerinden biridir ve genellikle rakipleri tarafından taklit edilir. Daha önce çevrimiçi oyunlar oynadıysanız, geçmişte Ventrilo’yu kullanmış olabilirsiniz. Bugün uygulama inanılmaz ses kalitesi, surround ses akustiği ve özel ses efektleri sunuyor. Ayrıca son derece CPU verimlidir ve bilgisayarınızda çalışan diğer uygulamalara müdahale etmez. Uygulama, diğer uygulamalarla entegrasyona ihtiyaç duymayan ve yalnızca hafif bir grup iletişim aracı arayan işletmeler için idealdir.