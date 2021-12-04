Discord Bot Ekleme Nasıl Yapılır?

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri Discord, sesli bir iletişim uygulamasıdır. İnternet üzerinden tanıdığınız kişilerle iletişim kumanızı sağlayan uygulama tamamen ücretsiz. Üstelik birden çok kişiyle iletişim kurulmasına imkan sağlayan Discord, özellikle online oyun oynayanlar tarafından yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Aynı anda birden fazla kişiyle görüşmek isteyenlerin kullandığı uygulama, internet bağlantısı sorunu olmadığı sürece hızlı ve yüksek ses kalitesinde iletişim kurulmasını sağlıyor.

Günümüzde birçok içerik üreticisinin kendilerine ait Discord sunucuları bulunuyor. Özellikle takipçileri ile bu platform sayesinde etkileşim yaşıyorlar. Discord sunucularında etkinlikler, yarışmalar ve çekiliş gibi birçok aktivite yapılabiliyor.

Birden çok arkadaşın ile sohbet etmek istiyorsanız, öncelikle bir Discord kanalı kurmanız gerekiyor. Bunu yapmak için, İlk olarak Discord uygulama sayfasına gidin. Ekranın sol üst köşesinde bulunan “+” simgesine tıklayın. Eğer “+” simgesi yoksa Discord simgesine tıkladığınızda görünecektir. Ardından gelen pencerede “Bir Sunucu Oluştur“a tıklayın. Daha sonra ” Sunucu Adı“nı doldurup “Oluştur” butonuna tıklayın. Böylece Discord’da kanal açma işlemi tamamlanır. Bu aşamadan sonra karşınıza davet için bir link penceresi çıkacaktır. Pencereyi kapattığınızda kanala otomatik olarak bağlanacaksınız. Kanal simgesine tıkladığınızda “Anlık Davet Oluştur“a giderek davet linkini bulabilirsiniz.

Discord Sunucusuna Nasıl Bot Eklerim?

Discord sunucunuza bot eklemek istiyorsanız, Carbonitex yada top.gg gibi internet sitelerinden yardım alabilirsiniz. İlk olarak, Discord hesabınıza tarayıcı üzerinden girelim. Daha sonra kaynak sitelerinden herhangi birine gidelim. Sonrasında aşağıdaki yolu takip edip kolayca Discord sunucunuza bot ekleyebilirsiniz.

“ Invite ” veya “ Add to Discord ” tuşuna basarak Discord botunu sunucunuza davet eden pencereye yönlendirin.

” veya “ ” tuşuna basarak botunu sunucunuza davet eden pencereye yönlendirin. Botu eklemek istediğiniz sunucuyu seçip yetkilendirin.

Discord sunucunuza girin.

sunucunuza girin. Botun komutlarından birini yazın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Tüm bu işlemler son derece kolaydır. Çok fazla uğraşmadan Discord sunucunuza bot ekleyebilirsiniz.

En Kullanışlı Discord Botları Neler?

Streamcord

Discord kullanıcıları, Streamcord yardımıyla Twitch hesaplarını Discord sunucularına bağlayabiliyorlar. Bu sayede bot, kullanıcılar Twitch yayını açtığında sunucuya otomatik olarak bildirim gönderiyor. Bunun dışında bot, kullanıcılarına Twitch kullanıcılarının profilini kolay bir şekilde görme imkânı sunuyor.

MEE6

Discord sunucularında, sunucu kontrol botları oldukça yaygın kullanılıyorlar. MEE6, en çok kullanılan kontrol botlarının başında geliyor. Botun sunduğu özellikler, kullanıcılar için çok kullanışlı oluyor. Bu özellikler, ayrıca sunucunun kalitesini de oldukça fazla yükseltiyor.

FredBoat

En iyi Discord bot önerilerine FredBoat ile devam ediyoruz. Müzik botları, en çok kullanılan Discord bot çeşitlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Son zamanlarda çoğu müzik botu, kullanıcılarına hizmet vermeyi bıraktı. Bundan dolayı FredBoat, daha da popüler olmaya başladı.

Dank Memer

Discord, oyuncu platformundan çok genel bir iletişim platformu hâline gelmeye başladı. Bunun için platformda, oyun sunucuları kadar sohbet ve eğlence sunucuları da mevcut. Eğlence sunucularını ön plana çıkartan şeylerin başında da tabii ki mizah öğeleri geliyor.

Dank Memer, bu noktada kullanıcılarına hizmet veriyor. Bot, genel olarak bir eğlence botu olarak ön plana çıkıyor diyebiliriz. Discord kullanıcıları, bot üzerinden sunucuda eğlenceli resimler gönderebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, bot üzerinden sunucuda basit ve eğlenceli minik oyunlar oynayabiliyorlar.

ProBot

En iyi Discord botları önerilerimizin son sırasında ProBot yer alıyor. Discord sunucuları için, kontrol botlarının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bundan dolayı listemizi bitirmeden önce bir kontrol botu daha önermek istedik. Bu konuda da tercihimiz ProBot oldu.

ProBot, en az MEE6 kadar kullanışlı bir kontrol botu olarak karşımıza çıkıyor. Bot, kullanıcılarına sunucu yönetimi konusunda birçok özellik sunuyor. Bu özellikler, sunucu yöneticilerinin sunucu yönetimi konusunda işlerini biraz daha kolaylaştırıyorlar.

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