Discord Mobil Yenilendi, İşte Dikkat Çeken Özellikleri!

Discord, mobil uygulamasını 2015 yılında piyasaya çıkarmıştı. Ancak bu uygulama ile fazla ilgilenilmedi ve masaüstü uygulamasının yanında sönük kaldı. Mobil uygulamasını artık ön plana çıkarmak isteyen Discord, yeni özellikler ekleyerek uygulamayı güncelledi. Daha sık kullanılan ve mesajlaşma uygulamaları arasında rekabette olan bir platform oluşturmak isteyen Discord, mobil uygulamasının arayüzünü değiştirdi. İşte uygulamaya yeni eklenen özellikler…

Discord Mobil Yenilendi, Yeni Arayüzün Özellikleri!

Discord Mobil, Discord’un masaüstü uygulamasının küçük bir versiyonu olarak tanıtılıyordu ve şirket mobil uygulamasına çok da önem vermiyordu. Ancak Discord artık mobil uygulamasını “bağımsız bir uygulama” olarak lanse etti. Yapılan revizyonlarla kullanıcıya sunulan Discord mobil uygulama, hali hazırda çok kullanıcıya sahip olan diğer mesajlaşma uygulamalarıyla rekabete katılacak gibi görünüyor. Yenilikleriyle Discord Mobil Uygulama daha hızlı ve daha kolay bir kullanım sunacak.

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Discord’un Mobil Uygulama güncellemesiyle birlikte bildirim göstergeleri iyileştirildi. Yeni bir tema olarak “tamamen karanlık gece” uygulamaya eklendi. Tema çeşitliliği sayesinde kullanıcılar uygulamalarını kişiselleştirebilecek. Mesajlaşmalar ve sunucu sekmesi artık birbirinden ayrıldı; bu sayede uygulamada mesajlaşmaların iyi bir şekilde kategorileşmesi sağlandı. Bunların yanı sıra uygulamada sesli ve görüntülü konuşma arayüzleri de güncellendi.

Discord Mobil Uygulama Yenilenen Mesaj Özellikleri!

Yeni güncellemeler sonucunda ekranın alt kısmına “sunucular, mesajlar, bildirimler, siz” sekmelerinin yer aldığı bir gezinme sekmesi eklendi. Eski arayüzde arkadaşlar sekmesinin bulunduğu kısmı mesajlar sekmesi aldı. Bu sayede tek bir yerde birebir mesajlaşmalar ve grup mesajları görüntülenebilmekte. Yeni eklenen özelliklerden biri de istenilen mesajların en üstte çıkmasının sağlanabilmesi. Bunun için ilgili mesajın favorilenmesi yeterli.

Discord Mobil Uygulama’da artık görsel mesajlar galeri şeklinde görüntülenecek. Bunun yanı sıra bildirimler sekmesinde mesaj cevapları, arkadaşlık istekleri ve sunucu olayları görülebilecek. Bildirimler sekmesinin temizlenmesi ise otomatik olarak gerçekleşebilecek.

Uygulamanın alt kısmına eklenen sekmelerden birinin de “Siz” sekmesi olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu sekmeden de kullanıcılar profil düzenlemelerini yapabilecekler; durum ya da profil fotoğrafları buradan değiştirilebilecek ve ayar değişikliklerini de buradan yapabilecekler. Bunlarla birlikte “siz” sekmesine 2 kez dokunarak direkt hesap ayarlarına geçiş yapılabilecek.