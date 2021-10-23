Distribütör Garantili Ne Demek? Distribütör Garantili Cihaz Nedir?

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Distribütör garantisi doğrudan firmanın ürün için sağlamış olduğu garantiye verilen isimdir. İster distribütör garantili olarak, ister Türkiye garantili şeklinde adlandırılıyor olsun, bu tür garanti doğrudan ürün sahibi marka tarafından sağlanmaktadır. Ürünü satın aldığınız yer ve mağaza fark etmeksizin, doğrudan markanın size sunmuş olduğu garanti sayesinde herhangi bir problem yaşamadan doğrudan markanın kendisinden garanti hizmetine sahip olmuş olursunuz.

Distribütör garantili ürüne örnek vermek istersek buna herhangi bir telefondan örnek verebiliriz. Mesela bir Samsung telefonu herhangi bir mağazadan satın aldığınız zaman doğrudan Samsung markasının sunmuş olduğu garantiden yararlanırsınız. Buna distribütör garantisi denir. Aldığınız ürün distribütör garantili olduğu zaman herhangi yaşanabilecek bir arıza durumunda size yeni cihaz gönderilir ve parça değişimlerinde her zaman orijinal parçalar kullanılır.

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Distribütör Garantili Nedir?

Distribütör garantili, üretici firmanın yani markanın kendisinin, ürün nerde satılıyor olursa olsun ürün için sağlamış olduğu garantidir. Ürünü nereden alırsanız alın, distribütör garantili cihaz alıyorsanız, ürün için doğrudan markanın sağlamış olduğu garanti imkanlarından sıkıntısız bir şekilde faydalanırsınız.

Distribütör Garantili Ne Demek? Distribütör Sözleşmesi Nedir?

Dağıtım sözleşmesi olarak da bilinen distribütör sözleşmesi, kanal ortakları arasında her iki tarafın sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir. Anlaşma genellikle bir üretici veya satıcı ile bir distribütör arasındadır, ancak bazı durumlarda iki distribütör veya bir distribütör ve diğer bazı kanal varlıklarını içerebilir.

Bir distribütör sözleşmesinin tipik unsurları

Bir dağıtım anlaşmasının temel unsurları, süreyi (sözleşmenin geçerli olduğu süre), tedarik şartlarını ve koşullarını ve anlaşmanın kapsadığı satış bölgelerini içerir.

Üretici veya satıcı, dağıtım sözleşmesinin münhasır mı yoksa münhasır olmayan mı olacağını da belirlemelidir. Münhasır bir anlaşmada, belirtilen distribütör, ürünü belirli bir coğrafi bölge veya birden fazla bölge içinde satma hakkına sahip tek distribütör olacaktır. Anlaşma münhasır değilse, üretici veya satıcı bazen aynı pazarda rekabet eden başka distribütörler tedarik edebilir.

Ek olarak, üretici veya satıcı, ne tür anlaşmalar yapılacağını düşünürken bir dağıtım stratejisine karar vermelidir. Seçici bir strateji, kanal ortağının hedef pazarlarını kapsayacak küçük bir dağıtım satış noktası grubunu gerektirir. Yoğun bir strateji, ürünü yaygın dağıtım yoluyla mümkün olduğunca çok sayıda potansiyel alıcının önüne koymayı amaçlar. İkincisi, ticari pazarlar için tasarlananların aksine, tipik olarak tüketici odaklı ürünlere daha uygundur.

Aşağıda, bir dağıtım sözleşmesi taslağı hazırlanırken dikkate alınması gereken faktörlerin bir kontrol listesi bulunmaktadır:

Satış şartları ve koşulları;

Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre;

Pazarlama hakları;

Ticari marka lisansı;

Anlaşmanın kapsadığı coğrafi bölge;

Verim;

Raporlama; ve

Sözleşmenin feshedilebileceği durumlar.

Dağıtım ağlarının bir parçası olarak kanal ortaklarını kullanan satıcılar, bir veya iki katmanlı dağıtım kanalı kullanabilir. Tek katmanlı bir dağıtım sisteminde satıcı, son müşterilere satış yapan VAR’lar, sistem entegratörleri (SI’ler) ve yönetilen hizmet sağlayıcılar ( MSP’ler ) gibi kanal şirketleriyle ilişkiler geliştirir . İki kademeli bir sistemde, satıcı, ürünleri bağımsız bir distribütöre satar ve bu da ürünleri kanal ortaklarına sağlar ve daha sonra son müşteriler için çözümler paketler. İki kademeli model, distribütörler ve kanal ortakları arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak için bayi anlaşmalarını gerekli kılar.