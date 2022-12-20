Dizüstü bilgisayarı TV’ye nasıl bağlarım?

Akıllı TV’ler müthiş cihazlardır, ancak dizüstü bilgisayarınızı TV’nize bağlamak isteyebileceğiniz pek çok neden vardır. Bir sunum yapmak, yerel olarak depoladığınız bir videoyu izlemek, büyük ekranda web’de gezinmek ve çok daha fazlasını yapmak isteyebilirsiniz.

Bir bilgisayarı TV’nize bağlamanın ve ekranını paylaşmanın en iyi yolu standart bir HDMI kablosu kullanmaktır, ancak bir bilgisayarı TV’ye kablosuz olarak da bağlayabilirsiniz. Bir ucunu dizüstü bilgisayarınızdaki veya PC’nizdeki bağlantı noktasına, diğer ucunu da TV’nizin arkasındaki bağlantı noktasına bağlayın, ardından TV kaynağını uygun HDMI kanalına geçirin. (Genellikle HDMI 1, HDMI 2 diye gider ve taktığınız port aktif halde görünür)

Dizüstü bilgisayarınızın ekranını bir TV’ye yansıtmak bu kadar basit ve HDMI ses ve videoyu aktarabildiğinden, TV’nizin hoparlörlerinden yayınlanan sesi de duyabileceksiniz.

Ancak, hayattaki her şeyde olduğu gibi, her zaman işler planlandığı gibi gitmeyecektir. Karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunları aşağıda özetledik ve bunları nasıl aşacağınızı açıkladık.

Bilgisayarımda HDMI bağlantı noktası yok

HDMI bağlantıları üç boyutta gelir: tam boyutlu (A Tipi olarak da bilinir), Mini ve Mikro. Bilgisayarınızdaki veya TV’nizdeki HDMI bağlantı noktası, aşağıdaki resimde gösterilen tam boyutlu bir bağlantı olabilir. Bununla birlikte, tüm bilgisayarlarda HDMI özelliği yoktur.

Yeni bir modeliniz varsa, bunun yerine bir USB-C bağlantı noktasına sahip olabilir ve bunun için TV’ye bağlamak için bir USB-C – HDMI kablosu kullanmanız yeterlidir.

Ayrıca, dizüstü bilgisayarınızın USB-C, tam boyutlu USB 3.0, DVI ve DisplayPort bağlantılarını HDMI’ya dönüştürmek için adaptörler satın alabilirsiniz; bu, standart bir HDMI kablonuz varsa daha kolay olabilir.

USB-C yolundan giderseniz ancak dizüstü bilgisayarınızda şu anda dolu veya şarj için gerekli olan yalnızca bir USB-C bağlantı noktası varsa, daha fazla bağlantı noktası eklemek için bir USB-C hub kullanmayı düşünün; bazı modeller bir HDMI bağlantı noktası bile içerebilir.

Dizüstü bilgisayarınızda bu modern bağlantılardan herhangi biri yoksa, onu TV’ye bağlamak için bir VGA bağlantı noktası kullanmanız gerekir. VGA sesi taşıyamadığından, aşağıdaki resimdeki gibi porta takabileceğiniz 3,5 mm ses konektörü de olan bir kablo seçmelisiniz.

Televizyonumda yedek bir HDMI bağlantı noktası yok

Şu anda tüm HDMI bağlantı noktaları kullanılıyorsa, bir bağlantı noktasını birçok bağlantı noktasına dönüştürmek için bir HDMI anahtarı kullanın. Bunlar nispeten ucuz cihazlardır – iki HDMI çıkışı olan bu HDMI anahtarından bahsediyoruz.

HDMI OUT etiketli bağlantı noktasını bir HDMI kablosu kullanarak TV’ye bağlayın, ardından HDMI bağlantılı farklı cihazları bağlamak için HDMI IN bağlantı noktalarını kullanın. Üstteki düğmeyi kullanarak bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz ve bazı HDMI anahtarları bunun gibi bir uzaktan kumandayla birlikte gelir.

HDMI kablosu yeterince uzun değil

TV’niz duvara monte edilmişse veya dizüstü bilgisayarınızın prize takılıyken kolayca kullanılmasını istiyorsanız, ekstra uzun bir HDMI kablosu satın almanız gerekebilir. Duvara çok yakınsa ve erişimi zorsa açılı bir HDMI genişletici de satın alabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarımı HDMI üzerinden TV’ye bağladığımda ses yok

TV’nin HDMI üzerinden bağlı bir bilgisayardan ses çalmamasına neden olabilecek bir çok sorun vardır. Öncelikle bağlantıyla ilgili sorunları ortadan kaldırmaya değer, bu nedenle HDMI kablosunun düzgün takıldığından emin olun ve farklı bir HDMI kablosu veya bağlantı noktası kullanmayı deneyin.

Ayrıca bilgisayar ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olmanız gerekir. Windows ekranınızın altındaki Görev Çubuğundaki ses simgesini sağ tıklayın, ardından Sesler’i seçin. Oynatma sekmesini seçin ve ardından Dijital Çıkış veya HDMI seçeneğinin varsayılan olarak seçildiğinden emin olun.

Bu seçenekleri burada görmüyorsanız, o pencereye sağ tıklayın ve bağlantısı kesilen ve devre dışı bırakılan tüm cihazların görünür olduğundan emin olun. Hala yoksa, ses kartınızın sürücülerini güncelleyin.

Dizüstü bilgisayarımı HDMI üzerinden TV’ye bağladığımda görüntü yok

PC’nizi bir TV’ye bağladığınızda, resmin TV’de görüntülenmesi için PC’de herhangi bir ayarı değiştirmeniz gerekmez. Ancak, düzgün görüntülenmiyorsa, önce HDMI bağlantısının kendisini kontrol edin, ardından aşağıdakileri deneyin:

Windows Key + P tuşlarına basın. Çeşitli görüntüleme seçenekleriyle bir kenar çubuğu açılır görmelisiniz; Yalnızca Dizüstü Bilgisayar Ekranı, Yalnızca Çoğalt, Genişlet ve İkinci Ekran. Yalnızca Kopya veya İkinci Ekran kullanmanızı öneririz.

Bu, sorununuzu çözmezse, masaüstünü sağ tıklayın ve Görüntü Ayarları’nı seçin.

İki ekran görmüyorsanız (aşağıdaki resme benzer), dizüstü bilgisayarınız TV’yi algılamamıştır. Bu, HDMI bağlantısının kendisinde arıza olduğu anlamına gelebilir, bu nedenle doğru şekilde takıldığından emin olun ve farklı bir kablo veya farklı bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.

Ekran Ayarlarında ikinci ekranın göründüğünü gördüğünüzde, Çoklu Ekran seçeneklerine ilerleyin. Bu menüde, dizüstü bilgisayarınızın ekranını yansıtmayı (çoğaltmayı), bu ekranları genişletmeyi (böylece her ekranda farklı içerik gösterebilirsiniz) veya yalnızca TV’de göstermeyi (genellikle 2 numaralı ekrandır) seçebilirsiniz.

Biz 3 ekran kullandığımız için yukardaki görsel sizde farklı olacaktır.

Dizüstü bilgisayarınızı kablosuz olarak TV’ye nasıl bağlayabilirsiniz?

Çok sayıda gadget, bilgisayarınız ile TV’niz arasında bir köprü görevi görerek içeriği birinden diğerine “yayınlamanıza” olanak tanır. “Ekran yansıtma” terimini de duyabilirsiniz, ancak teknik olarak ikisi biraz farklıdır, biri bir uygulama içinden içerik akışı sağlarken diğeri dizüstü bilgisayarınızın ekranını tam olarak kopyalar.

Cihazlarınızdan hiçbiri, biri veya her ikisi tarafından desteklenemeyen Kablosuz Ekran, Wi-Fi Direct ve Miracast dahil olmak üzere, kullanımda olan çok sayıda teknoloji ve terminoloji olduğundan, işleri basit tutmak işe yarayabilir.

Google Chromecast, çoklu ekran kullanımına olanak sağlayan ve kullanıcının video gibi içerikleri telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi küçük bir cihazdan televizyon gibi büyük ekranlı bir cihaza göndermesine ve kontrol etmesine imkan veren bir teknolojidir.

Eğer güncel bir Akıllı TV kullanıyorsanız belki de içerisinde dahili Chrome Cast ya da Air Play özelliği vardır. Bu sayede macbook’unuzu ya da windows bilgisayarınızı kablosuz olarak TV’ye aktarmanız mümkündür.

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