Dizüstü Bilgisayarın Ekranı Nasıl Temizlenir? Ekran Temizleme Yöntemleri

Günümüzde birçok insan, gerek işlerini gerekse tüm eğlencesini bilgisayarlar üzerinden çözüyor. Özellikle dizüstü bilgisayarlar birçok insanın hayatını kurtarıyor. Kişisel bilgisayarınızın kusursuz ve sorunsuz çalışması için belirli aralıklar ile temizlik yapmalıyız. Dizüstü bilgisayarın ekranı nasıl temizlenir sorusu birçok tüketicinin kafasında yer ediyor.

Dizüstü bilgisayarların hayatımızda önemli bir yere sahip. Neredeyse bir günümüzün büyük bir kısmı bilgisayar üzerinde geçiyor. Dizüstü bilgisayarların kullanılması çok pratik ancak temizliği çok önemli durumda.

Belirli aralıklarla hem bilgisayarımızın içini hem de dışını güzelce temizlemeliyiz. Ancak bu işlemleri yaparken bazı işlemlere çok dikkat etmelisiniz. Dizüstü bilgisayarımız her ne kadar kusursuz görünse de üzerinde tonlarca kir olabilir. İster basit bir şekilde çok uzun süre açık bırakmış olun, tozlansın, isterse de klavyenizden yağ veya diğer parçacıklar doğrudan ekranınızın ortasına aktarılmış olsun çok kolay işlemler ile kişisel bilgisayarınızı temizleyebilirsiniz.

Günümüzde bilgisayar ekranları bilgisayarların en önemli parçası konumda. Özellikle kırılmaması ve çatlamaması için çok özen göstermeliyiz. Ekranlar bizlere çok güzel şeyler sunsa da çok dayanıklı değiller. Ekran üzerinde kalan parmak izleri, yağ lekeleri ve tozlar bilgisayarımıza zarar verebilir.

Dizüstü Bilgisayarın Ekranından Tozlar Nasıl Temizlenir?

Özellikle bir fotoğraf makinesine sahipseniz, tozların akıllı cihazlar üzerindeki etkilerini çok iyi bilirsiniz. Ayrıca fotoğraf makinasına sahipseniz bu temizleme işlemine hakimsinizdir. Özellikle hassas yüzey olan ekranları temizlerken çok dikkatli olmalısınız. Bu işlemleri yaparken yardımınıza mikrofiber bezler koşuyor. Eğer bir dizüstü bilgisayara sahipseniz, kesinlikle bir mikrofiber bez kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

İlla ki mikrofiber bezler kullanmak zorunda değilsiniz ancak mikrofiber bezler diğer kumaşlara oranla daha etkili bir temizleme işlemi yapar. Mikrofiber bezler ile temizlik yaparsanız ekran üzerinde toz kalma olasılığı minimum seviyeye iner. Unutmamanız gereken en önemli şey, bir kağıt havlu veya mendil kullanmayı düşünmeyin bile. Burnunuzu silerken yumuşak gözükebilirler, ancak çizilmeye eğilimli yüzeyler söz konusu olduğunda onlar açısından biraz kaba kalırlar.

Bir mikrofiber bez alın. Piyasada pek çok tür bez vardır, ancak bunlar özellikle gözlük veya lens temizlemek için tasarlanmışlardır.

Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Bu daha güvenli bir yol değildir, ancak boş bir ekrana sahip olmak, silmeniz gereken tozları görmenize yardım edebilir.

Ekrana hafifçe bastırarak bir yönde silin. Ekrana zarar verebileceğinden veya etrafındaki toz parçacıklarını taşıyabileceğinden daire şeklinde fırçalamayın veya silmeyin.

Toz kalmayana kadar ekranı silmeye devam edin.

Laptop Ekranından Kirli Lekeler Nasıl Temizlenir?

Kimi zaman kişisel bilgisayarımızın ekranında tozlardan daha çok kirli lekeler yer alabilir. Böyle kirlere sahipseniz, bir nemli bez yardımıyla kolaylıkla bu lekelerden kurtulabilirsiniz. Bu yöntem için yepyeni bir bulaşık süngerine ve damıtılmış veya saf suya ihtiyacınız olacaktır.

Dizüstünüzü kapatın ve fişini prizden çekin. Mümkünse pilini de çıkarın.

Süngeri damıtılmış suyla ıslatın ve üzerinde damla kalmaması için sallayın.

Monitörünüzün ekranının kirli bölgesini süngerle hafifçe silin. Damlaları izleyin ve varsa hemen onları da temizleyin.

Alan temizlendikten sonra kapağı kapatmadan ve/veya makinenizi kullanmadan önce ekranın tamamen kurumasını bekleyin.

Laptop Ekranından Yağ Lekeleri Nasıl Temizlenir?

Nemli bez ve mikrofiber bezle gerekli tüm işlemleri yaptınız fakat hala lekeler var olmaya devam ediyorsa endişelenmeyin. Bu işlemi gerçekleştirmek için ekran temizleme spreyi edinseniz iyi olur.

Bununla birlikte, kendi ürününüzü kendiniz yaratmayı tercih ederseniz, eşit miktarda damıtılmış su ve beyaz sirkeyi (bunlar genel temizlik için de mükemmeldir) ya da damıtılmış suyun ve yüksek yoğunluklu izopropil alkolün aynı oranda karışımını elde edebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve fişini güç kaynağından çıkarın. Yapabiliyorsanız, yalnızca güvenlik için pilini çıkarın.

Temizleme sıvısını bir mikrofiber bezin üzerine püskürtün veya uygulayın. Bezin ıslak değil nemli olmasına dikkat edin.

Yağlı bölgeyi bezle hafifçe ovun. çizgileri önlemek için küçük dairelerle ovun ve ekrana zarar verebilecek ağır baskılardan kaçının.

Dizüstü bilgisayarınızın ekranına veya klavyesine herhangi bir sıvı damlamamasına dikkat ederek gerektiğinde işlemi tekrarlayın.

İşiniz bittiğinde, kapağı kapatmadan veya dizüstü bilgisayarınızı çalıştırmadan önce ekranın tamamen kurumasını bekleyin.

Anlattığımız tüm bu işlemleri belirli zaman aralığında tekrarlamanız gerekiyor. Her ne kadar onlar birer elektronik cihaz olsa da onlarında temizlenmeye ihtiyacı var. Kişisel bilgisayarınızın temizlik işlemi düzenli bir şekilde yaparak hem performansını hem de oluşacak arızalardan dolayı bütçenizi korumuş olursunuz.

Ayrıca bkz: Donanımsal ve Yazılımsal Temizlik Nasıl Yapılır?