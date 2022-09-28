DJI Mavic 3E & Mavic 3T Dronelar Tanıtıldı – İşte Özellikleri

Çinli drone üreticisi DJI, iki yeni drone tanıttı. DJI Mavic 3E ve Mavic 3T, her iki model için uzatılmış pil ömrü de dahil olmak üzere bazı heyecan verici özelliklerle birlikte geliyor. DJI Mavic 3E’nin küçük sanayi dronelarını yeniden tanımladığı iddia ediliyor ve mekanik hızlı geniş açılı bir kamera ile donatılmış. Mavic 3T ise termal görüntüleme özelliklerine sahip ve 45 dakikalık pil ömrüyle geliyor.

DJI Mavic 3E & DJI Mavic 3T

Mavic 3E, 12MP yüksek çözünürlüklü telefoto kameraya sahiptir ve 56x’e kadar hibrit zoom vaat ediyor. Mavic 3E’nin ana 4/3 CMOS 20MP geniş açılı kamerası, milisaniye aralıklarla yüksek hızlı sürekli görüntüler yakalayabiliyor.

Drone, düşük ışık koşullarında bile dikkat çekici görüntüler sunabiliyor. RTK modülü, yeterli doğrulukla santimetre düzeyinde konumlandırma sağlıyor. Bu, özellikle ölçme ve haritalama işlemlerinde kullanışlı. DJI’ye göre Mavic 3E’nin telefoto kamerası, inceleme ayrıntılarına 10 metre mesafede güç sağlayabilir.

Mavic 3T kamera kurulumu, ½ inç CMOS 48MP geniş açılı kamera, 12MP yüksek çözünürlüklü telefoto lens ve termal görüntüleme kamerası içeriyor. Drone ayrıca geniş açı ve telefoto yeteneklerine de sahip. Mavic 3T, arama ve kurtarma operasyonları, yangınla mücadele, devriye denetimi ve çok daha fazlası için kullanılabiliYOr.

Termal görüntüleme kamerası maksimum 640 x 512 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, doğru nokta sıcaklık ölçümleri ve 28x’e kadar termal yakınlaştırma yeteneğiyle geliyor. Diğer sıcaklık özellikleri bölgesel ölçüm, yüksek sıcaklık alarmı ve izoterm olarak karşımıza çıkıyor. Mavic 3T kameralar, gelişmiş doğruluk için bağlantılı yakınlaştırma ve sürekli yakınlaştırma sağlayabiliyor.

DJI Mavic 3 serisi, maksimum 1.000 nit parlaklığa sahip standart bir RC Pro uzaktan kumandayla geliyor. Uzaktan kumanda, çift 4G ile geliştirilmiş görüntü aktarımı yapabilen dört antene sahip.

Ayrıca O3 görüntü aktarımı endüstri versiyonuyla otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Yeni dronelar, verimli uçuş görevi yönetimi ve bulut komutu için DJI Sikong 2‘ye erişimi de destekliyor. DJI Mavic 3E yaklaşık 2.777 dolardan başlarken Mavic 3T 3.888 dolar fiyat etiketi taşıyor.

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