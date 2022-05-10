DJI Mini 3 Pro Görücüye Çıktı – Özellikleri

Bu yıl, DJI’nin mini drone’u çok daha iyi halde satışa çıktı. Hâlâ 250 gramın altında bir ağırlığa sahip olmasına rağmen son derece kaliteli bir drone olmaya devam ediyor. Üstelik yeni özelliklerle geliyor.

DJI Mini 3 Pro

Drone, her türlü ışıkta daha iyi sonuç veren parlak f/1,7 diyafram açıklığına sahip yeni 1/1,3 inç sensörle geliyor. Sensör 48 MP’lik bir lens ve tam çözünürlüklü 48 MP veya ikili 12 MP modunda çekim yapıyor. Lens 24 milimetre ölçüde.

Video açısından DJI Mini 3 Pro, önceki modele göre çok çok daha iyi. 60 fps’ye kadar 4K video ve 30 fps’ye kadar 4K HDR video kaydediyor. Normal renk profiline ek olarak, daha düz D-Cinelike var.

DJI Mini 2’deki bir diğer büyük gelişme de engellerden kaçınma. Bazı dronelar sadece aşağı doğru sensörlere sahipken; Mini 3 Pro’nun ileri, geri ve aşağı sensörleri var. DJI Mini 3 Pro, Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0; Active Track 4.0 ve MasterShots gibi otonom uçuş modlarını da destekliyor. Bir de Hyperlapse var.

Standart Akıllı Uçuş Bataryası ile Mini 2’nin 31 dakika olan; uçuş süresi biraz artırılarak 34 dakikaya çıktı. Fly More Combo ile birlikte gelen ve uçuş süresini 47 dakikaya çıkaran; isteğe bağlı bir Akıllı Uçuş Bataryası var. Ancak bu hücre daha hızlı DJI 30W şarj cihazını gerektiriyor ve drone’u 249 gram ağırlığındaki düzenlemelerin ötesine taşıyor.

DJI Mini 3 Pro, 150 Mbps’ye kadar (mini 2’de 100 Mbps’ye kadar) H.264 ve H.265 video yakalıyor. Videoda bir yakınlaştırma modu var – 4K’da 2x ve 1080p’de 4x. Ağır çekim yakalama, 4K@60fps veya 1080@120fps’de yapılıyor.

Teknik özelliklere bakıldığında, DJI Mini 3 Pro, Air 2S’ye Mini 2’den daha yakın. Daha büyük drone daha iyi engellerden kaçınma özelliğine sahip; biraz daha hızlı ve daha büyük bir sensör kullanıyor, ancak yeni Mini 3 Pro her şeye sahip.

DJI, yerleşik 5.5 inç 700 nit ekrana sahip yeni bir DJI RC denetleyicisini tanıtıyor. Önceki RJI RC Pro’dan daha hafif ve daha ucuz. DJI Mini 3 Pro bugünden itibaren satışta. Fiyatı ise 739 eurodan oluşuyor.