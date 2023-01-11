DJI RS 3 Mini Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl DJI‘nın birkaç ürün piyasaya sürmesi, endüstriyi altüst etti. Başarılı dronelar sunan şirket bugün de DJI RS 3 Pro ve RS 3 cihazlarını piyasaya sürdü. Şirket, yakın zamanda RS 3 cihazının mini bir versiyonunun geleceğini öne süren bir poster de paylaştı. Gerçekten de, DJI RS 3 Mini küresel pazar için piyasaya çıktı.

DJI RS 3 Mini, kompakt ve taşınabilir yapıya sahip yeni bir tasarımı benimsiyor. Kompakt yapı, kamerayı bir sırt çantasına sığdırmayı mümkün kılıyor. Dikey çekim modu yalnızca 795 gram ağırlığında olup bu, RS 3 Pro’dan yaklaşık %50 daha hafif ve yatay çekim modu yalnızca 850 gram. Ayrıca kulp uzatma tripodu yaklaşık 128 gram diyebiliriz.

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RS 3 Mini gimbal 0,4-2,0 kg yük kapasitesine sahip. Tam çerçeve ve APS-C formatlı aynasız kameraların ana modelleri tarafından destekleniyor. En yüksek seviyede bir Sony A7S3+24-70mm F2.8 GM lens ile donatılabiliyor. Zoom merceği sabit tutmak için maksimum odak uzaklığında kullanılabiliyor.

Kısa video çekiminin ihtiyaçlarını karşılamak için RS Mini 3 ilk kez doğal dikey çekimi destekliyor. Dikey çekime geçmek için standart hızlı serbest bırakma plakasını doğrudan gimbalin dikey koluna takabilirsiniz ve dönüş açısı da sınırlı değil.

Teknik olarak, üçüncü nesil stabilizasyon algoritmasını, Bluetooth (5.1) deklanşör kontrol işlevini vb. sürdürüyor. Gimbal kayıt düğmesi, kaydı başlatmak ve durdurmak veya bir fotoğrafı tetiklemek için doğrudan kamerayı kontrol edebiliyor.

RS 3 Mini ayrıca 1,4 inç dokunmatik renkli ekrana sahip ve yeni bir UI tasarımla geliyor. İşlev ayarlarının çoğu bir uygulama olmadan tamamlanıyor. Yan taraf, taşınabilir aktarma kollarının, harici dolgu ışıklarının ve monitörlerin yanı sıra diğer aksesuarların kurulumunu destekleyen bir NATO arayüzü ile donatılmış.

Ayrıca standart pil kapasitesi 2450mAh. Pil ömrü 10 saate kadar dayanabiliyor ve kullanım sırasında şarj etmeyi destekliyor. Bir USB-C arabirimi kullanıyor ve 2,5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Cihazın fiyatı ise 295 dolardan başlıyor.