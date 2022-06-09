DJI, Yeni Ürününü 15 Haziranda Tanıtacak

Çinli drone üreticisi DJI, şirketin 15 Haziran’da yeni bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Yeni ürün henüz açıklanmasa da şirket, bunun yeni bir standart belirlenmesine yardımcı olacağını söylüyor.

Lansman etkinliğinin posteri DJI’nin film yapımcıları için yenilikçi ürünlere “Pro” çözümler getirdiğini belirtiyor.

Şirketin yeni ürünü bilinmemekle birlikte; bilgiler şirketin üçüncü nesil DJI Ronin-S kamera sabitleyiciyi ve RS 3 gimbalını duyurabileceğini ima etti.

Raporlara inanılırsa, şirketin yakında çıkacak olan kamera ürünü; en dinamik durumlarda bile otomatik ve anında mükemmel odak sağlamak için bir LiDAR menzil sensörü ile gelecek.

Ayrıca tanıtım afişinde bir anten ipucu var ve sızıntılar, DJI RS 3 ve RS 3 Pro gimballeriyle birlikte video vericisiyle ilgili bir şeyi gösteriyor. Şirketin lansman etkinliğini sabırsızlıkla bekliyoruz.

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