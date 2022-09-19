Günümüzde birden çok dijital platformlar bulunmakta bu platformlardan para kazanmanız oldukça kolay ve mümkün bu dijital platformlar arasında yerini alan ve son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Dolap uygulaması oldukça fazla kullanılan uygulamalar arasında yerini almakta. Bugün ki yazımızın konusu ise Dolap benzeri uygulamalar.

Dolap uygulaması nedir diyecek olursanız sizlere kısaca açıklayalım; Dolap uygulaması, uygun fiyatla alışveriş yapabileceğiniz, gündelik hayatta kullanmadığınız eşyalarınızı satışa çıkarabileceğiniz bir uygulamadır.

Bebek, çocuk, giyim, çanta, aksesuar, ufak eşyalar, ayakkabı, ve aklınıza gelecek her türden eşyanız olmak üzere pek çok kategoride ürünleri satıp veya satın alabileceğiniz bir uygulamadır. üstelik Trendyol’un sunduğu bir uygulama olduğunu da hatırlatalım. Gelelim Dolap benzeri uygulamalardan bahsedelim.

Dolap Benzeri Uygulamalar

Gardrops

Dolap benzeri uygulamalar listesinde yerini alan Gardrops kullanılmayan kıyafetlerinizi ve aksesuarlarınızı hem satışa veya takas etmenize yardımcı lan bir uygulamadır. Satmak istediğiniz ürünün fotoğraflarını çekip uygulamaya yükleyebilirsiniz.

ModaCruz

Dolap benzeri uygulamalar listesinde yerini alan ModaCruz çoğunlukla 2. el veya etiketi üzerinde ünlü markaların alınıp satıldığı, oldukça güvenilir gözüken bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Zebramo

Dolap benzeri uygulamalar listesinde yerini alan Zebramo diğer uygulamalar gibi satmak istediğiniz ürünü uygulama yükledikten sonra alıcısını bekleyerek satabilirsiniz. Son zamanlarda oldukça popüler bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

BebeCruz

Dolap benzeri uygulamalar listesinde yerini alan BebeCruz diğer uygulamalar aksine ikinci el anne ve bebek alışveriş uygulamasıdır olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla ünlü ve kaliteli marka olan Adidas, H&M, Benetton Kids, ve Burberry gibi ürünleri uygun fiyata bulabilirsiniz.

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