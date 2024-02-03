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Capcom tarafından geliştirilen ve 22 Mart itibariyle yayımlanacak olan Dragon’s Dogma 2’den yeni fragman paylaşıldı. Oyunun resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan tanıtım videosu yarım dakika uzunluğunda. Aksiyon, rol yapma ve dövüş oyunu türlerindeki yapıma dair yeni detaylar sunan Dragon’s Dogma 2’den yeni fragmanın detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Dragon’s Dogma 2’den Yeni Fragman Geldi – 3 Şubat 2024

2024 yılının beklenen oyunlarından biri konumunda bulunan Dragon’s Dogma 2; PlayStation 5, Windows (PC) ve Xbox Series X/S için Mart ayında piyasaya sürülecek. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı konumunda bulunan Capcom, macera türündeki yapımı Dragon’s Dogma’nın devamı olarak kurguladı.

Oyunun resmi sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda yarım dakikalık tanıtım videosu yer aldı. İşte o paylaşımdaki detaylar ve fragman:

“Dragon’s Dogma 2’nin son fragmanı State of Play sırasında ortaya çıktı!

Yeni Warfarer mesleğini sergiliyoruz: Her mesleğin silahlarını ve becerilerini kullanabilen, Arisen’a özel bir meslek.

22 Mart 2024’te piyasada!”

The latest trailer for Dragon's Dogma 2 was revealed during State of Play!



Showcasing the new Warfarer vocation: an Arisen exclusive vocation that can use weapons and skills of every vocation.



Available March 22, 2024!



👉 https://t.co/a9qA5GZSom#DragonsDogma2 #DD2 pic.twitter.com/HcTj0Rifhn — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) January 31, 2024

Kısa sürede yüz binlerce görüntülenme alan paylaşıma gamerlardan binlerce beğeni, yeniden paylaşım (RT) ve yorum da geldi.

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Oyuncular Ne Dedi?

Yeni yılın en fazla beklenen oyunlarından biri konumunda bulunan Dragon’s Dogma 2’nin yayımlanan yeni fragmanı ve oyun hakkında gamerlardan gelen yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Dövüş sırasında sınıfları ne kadar çabuk değiştirebildiğiniz göz önüne alındığında, bosslara karşı taktiklerin çok fazla el becerisi gerektireceği görülüyor. Ben fragmanı beğendim, iyi bir oyun geleceğe benziyor.”

“PlayStation 5 için merak ettiğim durumlar mevcut. PS5 için 60 fps modu olup olmadığı konusunda henüz netleşmiş bir şey yok sanırım. Eğer 30 fps ise ön siparişimi iptal edeceğim. Evet, şimdiden ön sipariş vermiş durumdayım zira.”

“Resmi web sitesine göre diğer sınıflara göre daha düşük istatistiklere sahip olduğundan Warfarer oynarken düşmanların zayıf noktalarından yararlanmak çok daha önemli hale geliyor oyunda. Alacağım oyunlardan biri olacak bu yıl için.”

Dragon’s Dogma 2 Fiyatı Ne Kadar, Ön Sipariş Açıldı Mı?

Dragon’s Dogma 2 fiyatı hali hazırda Steam üzerinde 50 dolar olarak görünüyor. Türkçe desteği de olan oyun hali hazırda ön siparişe açık konumda. PC oyuncuları olduğu gibi PlayStation oyuncuları da Dragon’s Dogma 2 için ön sipariş geçebilmekteler.

Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Dragon’s Dogma 2 minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: