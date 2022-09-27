Günümüzün en önemli parçalarından biri olan internetin önemini bilmeyen yoktur, günlük hayatımızda aktif olarak kullandığımız internet çoğu işimizi oldukça kolaylaştırmakta. Bunun yanında artık her evde bulunan modemler internete girmemizi sağlayan araç olarak karşımıza çıkıyor fakat son zamanlarda kullanıcılar DSL bağlantısı yok sorunu ile karşılaşmakta. Bugünkü yazımızda sizlere DSL bağlantısı yok sorunu nasıl düzelir açıklayacağız.

İlk olarak sizlere DSL nedir onu açıklayalım; İngilizce açılımı Digital Subscriber Line olarak bilinen DSL’in Türkçe çevirisi ise Dijital Abone Hattı olarak bilinir. Modem üzerinde yer alan DSL ışığı, internetin olup olmadığını göstermeye yardımcı olur.

Bir yandan internet kullanmanın temeli olan DSL kişiler internet hizmetini kullanmak için DSL hattını kullanmakta. Günümüzde dijital bağlantı ile kullanıcılara hizmet sunmakta. Bilgisayarlara ise kablolar ile bağlantı sağlamakta. Fakat bu bağlantı sırasında bazı sorunlar yaşanabilir. Bu gibi sorunların birden fazla sebebi olabilir. Gelin hep beraber bakalım.

DSL Bağlantısı Yok Sorunu Nasıl Düzelir

Modem üzerinde birde fazla ışık vardır fakat her ışık farklı bir bağlantının çalışıp çalışmadığını gösterir. Bu ışıklardan biriside DSL ışığıdır, eğer bu ışık yanmıyorsa internetinizi kullanamazsınız. Gelelim bu sorunu nasıl çözeriz;

İlk olarak bağlantı kablolarınızı kontrol edin.

Modemi ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Eğer antivirüs yazılımınız var ise devre dışı bırakın.

Ayarlardan Windows Sorun Giderici’yi çalıştırın.

Evinizde farklı bir cihaz ile internete bağlanmayı deneyin.

DSL filtresi kullanmayın.

Modeminizin duvar prizine bağlı olup olmadığına bakın.

Modemi farklı bir güç kaynağına bağlayın.

Sabit telefon sesini kontrol edin.

En son olarak teknik servis ile iletişime geçin.

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