Dünyada Kaç Ülke Var? Ülke İsimleri Ve Başkentleri!

Dünyada kaç ülke var sorusunu hepimiz merak etmişizdir günümüz dünyasında birçok ülke bulunmakta fakat tam veriye sahip olmamız için Birleşmiş Milletler kayıtlarına bakmamız gerekiyor göre ise dünya üzerinde toplam 208 ülke bulunmaktadır. Dünyamızda toplamda 7 kıta bulunmaktadır. Bunlardan Avrupa kıtasında 64, Asya kıtasında 53, Afrika kıtasında 54, Kuzey Amerika kıtasında 23, Güney Amerika kıtasında 12, Okyanusya kıtasında 15 Antarktika kıtasında ise hiç ülke bulunmamaktadır. Gelelim Dünyamızda ki ülke isimleri ve başkentleri neresidir;
Avrupa Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
- Fransa – Paris
- Türkiye – Ankara
- Almanya – Berlin
- İspanya – Madrid
- İtalya – Roma
- Lüksemburg – Lüksemburg
- Hollanda – Amsterdam
- İsviçre – Bern
- Belçika – Brüksel
- Avusturya – Viyana
- Rusya – Moskova
- Slovakya – Bratislava
- Romanya – Bükreş
- Ukrayna – Kiev
- Danimarka, Kopenhag
- Estonya, Tallinn
- Litvanya – Vilnius
- Hırvatistan – Zagreb
- Norveç – Olso
- Finlandiya -Helsinki
- İsveç- Stokholm
- İzlanda- Reykjavik
- Aravutluk – Tiran
- Bosna Hersek – Saraybosna
- Letonya – Riga
- Andorra – Andorra La Vella
- Karadağ, Podgorica
- Makedonya, Üsküp
- Yunanistan – Atina
- Kuzey Kıbrıs – Lefkoşa
- Abhazya – Sohum
- Slovenya – Ljubljana
- Sırbistan – Belgrad
- San Marino – San Marino
- Malta – Valetta
- Kosova – Pristine
- Abhazya – Sohum
- Vatikan – Vatikan
- Portekiz – Lizbon
- Güney Osetya -Tshinvali
- Bulgaristan – Sofya
- Beyaz Rusya – Minsk
- Çek Cumhuriyeti – Prag
- Makedonya- Üsküp
- Man Adası – Douglas
Asya Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
- Afganistan, Kabil
- Azerbaycan, Bakü
- Bahreyn, Manama
- Bangladeş, Dakka
- Btuhan, Thimphu
- BAE, Abu Dabi
- Brunei, Bandar Seri Begavan
- Çin, Pekin
- Doğu Timor, Dili
- Endonezya, Cakarta
- Ermenistan, Erivan
- Filipinler, Manila
- Güney Kore, Seul
- Gürcistan, Tiflis
- Hindistan, Yeni Delhi
- Irak, Bağdat
- İran, Tahran
- İsrail, Kudüs
- Japonya, Tokyo
- Kamboçya, Phnom Penh
- Katar, Doha
- Kazakistan, Nur Sultan
- Kıbrıs, Lefkoşa
- Kırgızistan, Bişkek
- Kuveyt, Kuveyt
- Kuzey Kore, Pyongyang
- Laos, Vientiane
- Lübnan, Beyrut
- Maldivler, Male
- Malezya, Kuala Lumpur
- Moğolistan, Ulan Batur
- Myanmar, Naypyidaw
- Nepal, Katmandu
- Özbekistan, Taşkent
- Pakistan, İslamabad
- Rusya, Moskova
- Sri Lanka, Kolombo
- Singapur, Singapur
- Suriye, Şam
- Suudi Arabistan, Riyad
- Tacikistan, Duşanbe
- Tayland, Bangkok
- Türkmenistan, Aşkabat
- Umman, Maksat
- Ürdün, Amman
- Vietnam, Hanoi
- Filistin, Kudüs, Ramallah
- Yemen, San’a
Afrika Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
- Botsvana, Gaborone
- Lesoto, Maseru
- Namibya, Windhoek
- Svaziland, Mbabane
- Çad, N’Djamena
- Kongo,Brazavil
- Angola, Luanda
- Kamerun, aounde
- Gabon, Librevill
- Ekvator Ginesi,Malabo
- Mısır, Kahire
- Fas,Rabat
- Cezayir, Cezayir
- Sudan, Hartu
- Kenya,Nairobi
- Libya,Trablus
- Nijer,Niamey
- Benin, Porto Novo
- Tunus, Tunus
- Batı Sahra, El Aaiun
- Gambia, Banjul
- Gana ,Accra
- Moritanya,Nouakchott
- Mali ,Bamako
- Senegal, Dakar
- Brundi,Bujumbura
- Somali ,Mogadişu
- Uganda,Kampala
- Eritre,Asmara
- Mozambik,Maputo
- Zambiya,Lusaka
- Zimbabve,Harare
- Ruanda,Kigali
- Madagaskar,Antananarivo
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinşasa
- Burkina Faso, Ouagadougou
- Sao Tome ve Principe, Sao Tome
Kuzey Amerika Ülkeleri ve Başkentleri
- Amerika Birleşik Devletleri- Washington
- Antigua ve Barbuda- Saint John’s
- Bahamalar- Nassau
- Barbados- Bridgetown
- Belize- Belmopan
- Dominik Cumhuriyeti- Santo Domingo
- Dominika
- El Salvador- San Salvador
- Grenada- Saint Georges
- Guatemala- Guatemala
- Haiti- Port Au Prince
- Honduras- Tegucigalpa
- Jamaika- Kingston
- Kanada- Ottawa
- Kosta Rika- San Jose
- Küba- Havana
- Meksika- Mexico
- Nikaragua- Managua
- Panama- Panama
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Lucia- Castries
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Trinidad ve Tobago- Port of Spain
Güney Amerika Ülkeleri ve Başkentleri
- Arjantin, Buenos Aires
- Bolivya, La paz
- Brezilya, Brasilia
- Ekvator, Quito
- Guyana, Gerogetown
- Kolombiya, Bogota
- Paraguay, Asuncion
- Peru, Lima
- Surinam, Paramaribo
- Şili, Santiago
- Venezuela, Montevideo
- Uruguay, Caracas
Okyanusya Ülkeler ve Başkentleri
- Avustralya – Başkent: Kanberra
- Endonezya – Başkent: Cakarta
- Fiji – Başkent: Suva
- Kiribati: Başkent: Güney Tarava
- Marshall Adaları – Başkent: Majuro
- Mikronezya – Başkent: Palikir
- Nauru : Başkent: Yok
- Palau: Başkent: Melekeok
- Papuya Yeni Gine: Başkent: Port Morosby
- Samoa: Başkent: Apia
- Solomon Adaları: Başkent: Honiara
- Tonga: Başkent: Nukuolafa
- Tuvalu: Başkent: Funafuti
- Vanuatu: Başkent: Port Vila
- Yeni Zelanda: Başkent: Wellington