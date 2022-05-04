Dünyada Kaç Ülke Var? Ülke İsimleri Ve Başkentleri!

Dünyada kaç ülke var sorusunu hepimiz merak etmişizdir günümüz dünyasında birçok ülke bulunmakta fakat tam veriye sahip olmamız için Birleşmiş Milletler kayıtlarına bakmamız gerekiyor göre ise dünya üzerinde toplam 208 ülke bulunmaktadır. Dünyamızda toplamda 7 kıta bulunmaktadır. Bunlardan Avrupa kıtasında 64, Asya kıtasında 53, Afrika kıtasında 54, Kuzey Amerika kıtasında 23, Güney Amerika kıtasında 12, Okyanusya kıtasında 15 Antarktika kıtasında ise hiç ülke bulunmamaktadır. Gelelim Dünyamızda ki ülke isimleri ve başkentleri neresidir;

Avrupa Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

Fransa – Paris

Türkiye – Ankara

Almanya – Berlin

İspanya – Madrid

İtalya – Roma

Lüksemburg – Lüksemburg

Hollanda – Amsterdam

İsviçre – Bern

Belçika – Brüksel

Avusturya – Viyana

Rusya – Moskova

Slovakya – Bratislava

Romanya – Bükreş

Ukrayna – Kiev

Danimarka, Kopenhag

Estonya, Tallinn

Litvanya – Vilnius

Hırvatistan – Zagreb

Norveç – Olso

Finlandiya -Helsinki

İsveç- Stokholm

İzlanda- Reykjavik

Aravutluk – Tiran

Bosna Hersek – Saraybosna

Letonya – Riga

Andorra – Andorra La Vella

Karadağ, Podgorica

Makedonya, Üsküp

Yunanistan – Atina

Kuzey Kıbrıs – Lefkoşa

Abhazya – Sohum

Slovenya – Ljubljana

Sırbistan – Belgrad

San Marino – San Marino

Malta – Valetta

Kosova – Pristine

Abhazya – Sohum

Vatikan – Vatikan

Portekiz – Lizbon

Güney Osetya -Tshinvali

Bulgaristan – Sofya

Beyaz Rusya – Minsk

Çek Cumhuriyeti – Prag

Makedonya- Üsküp

Man Adası – Douglas

Asya Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

Afganistan, Kabil

Azerbaycan, Bakü

Bahreyn, Manama

Bangladeş, Dakka

Btuhan, Thimphu

BAE, Abu Dabi

Brunei, Bandar Seri Begavan

Çin, Pekin

Doğu Timor, Dili

Endonezya, Cakarta

Ermenistan, Erivan

Filipinler, Manila

Güney Kore, Seul

Gürcistan, Tiflis

Hindistan, Yeni Delhi

Irak, Bağdat

İran, Tahran

İsrail, Kudüs

Japonya, Tokyo

Kamboçya, Phnom Penh

Katar, Doha

Kazakistan, Nur Sultan

Kıbrıs, Lefkoşa

Kırgızistan, Bişkek

Kuveyt, Kuveyt

Kuzey Kore, Pyongyang

Laos, Vientiane

Lübnan, Beyrut

Maldivler, Male

Malezya, Kuala Lumpur

Moğolistan, Ulan Batur

Myanmar, Naypyidaw

Nepal, Katmandu

Özbekistan, Taşkent

Pakistan, İslamabad

Rusya, Moskova

Sri Lanka, Kolombo

Singapur, Singapur

Suriye, Şam

Suudi Arabistan, Riyad

Tacikistan, Duşanbe

Tayland, Bangkok

Türkmenistan, Aşkabat

Umman, Maksat

Ürdün, Amman

Vietnam, Hanoi

Filistin, Kudüs, Ramallah

Yemen, San’a

Afrika Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

Botsvana, Gaborone

Lesoto, Maseru

Namibya, Windhoek

Svaziland, Mbabane

Çad, N’Djamena

Kongo,Brazavil

Angola, Luanda

Kamerun, aounde

Gabon, Librevill

Ekvator Ginesi,Malabo

Mısır, Kahire

Fas,Rabat

Cezayir, Cezayir

Sudan, Hartu

Kenya,Nairobi

Libya,Trablus

Nijer,Niamey

Benin, Porto Novo

Tunus, Tunus

Batı Sahra, El Aaiun

Gambia, Banjul

Gana ,Accra

Moritanya,Nouakchott

Mali ,Bamako

Senegal, Dakar

Brundi,Bujumbura

Somali ,Mogadişu

Uganda,Kampala

Eritre,Asmara

Mozambik,Maputo

Zambiya,Lusaka

Zimbabve,Harare

Ruanda,Kigali

Madagaskar,Antananarivo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinşasa

Burkina Faso, Ouagadougou

Sao Tome ve Principe, Sao Tome

Kuzey Amerika Ülkeleri ve Başkentleri

Amerika Birleşik Devletleri- Washington

Antigua ve Barbuda- Saint John’s

Bahamalar- Nassau

Barbados- Bridgetown

Belize- Belmopan

Dominik Cumhuriyeti- Santo Domingo

Dominika

El Salvador- San Salvador

Grenada- Saint Georges

Guatemala- Guatemala

Haiti- Port Au Prince

Honduras- Tegucigalpa

Jamaika- Kingston

Kanada- Ottawa

Kosta Rika- San Jose

Küba- Havana

Meksika- Mexico

Nikaragua- Managua

Panama- Panama

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia- Castries

Saint Vincent ve Grenadinler

Trinidad ve Tobago- Port of Spain

Güney Amerika Ülkeleri ve Başkentleri

Arjantin, Buenos Aires

Bolivya, La paz

Brezilya, Brasilia

Ekvator, Quito

Guyana, Gerogetown

Kolombiya, Bogota

Paraguay, Asuncion

Peru, Lima

Surinam, Paramaribo

Şili, Santiago

Venezuela, Montevideo

Uruguay, Caracas

Okyanusya Ülkeler ve Başkentleri

Avustralya – Başkent: Kanberra

Endonezya – Başkent: Cakarta

Fiji – Başkent: Suva

Kiribati: Başkent: Güney Tarava

Marshall Adaları – Başkent: Majuro

Mikronezya – Başkent: Palikir

Nauru : Başkent: Yok

Palau: Başkent: Melekeok

Papuya Yeni Gine: Başkent: Port Morosby

Samoa: Başkent: Apia

Solomon Adaları: Başkent: Honiara

Tonga: Başkent: Nukuolafa

Tuvalu: Başkent: Funafuti

Vanuatu: Başkent: Port Vila

Yeni Zelanda: Başkent: Wellington