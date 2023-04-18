Dünyanın En Parlak Ekranlı Telefonu Xiaomi 13 Ultra Tanıtıldı!

Xiaomi 13 Ultra, bugün düzenlenen bir lansman etkinliğinde duyuruldu. Akıllı telefon, adından da anlaşılacağı gibi birçok “Ultra” yönü beraberinde getiriyor ve 50MP dörtlü Leica ayarlı kamera kurulumu bunlardan yalnızca biri. Telefonda güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci var ve ön tarafta 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip bir C7 LTPO OLED panel bulunuyor ve bu da onu en parlak ekrana sahip akıllı telefon yapıyor. Yeni Xiaomi akıllı telefonun teknik özelliklerine daha yakından bakalım.

Xiaomi 13 Ultra

Kameralar

Xiaomi 13 Ultra kamera odaklı bir telefon olduğundan, kamera kısmından başlıyoruz. Akıllı telefon, arkasındaki Leica Vario-Summicron lens ile markanın üst düzey kategorisini ele geçiriyor. f/1.9 ve f/4.0 arasında değişken diyafram desteği de içeren 1 inç 50MP Sony IMX989 ana kamera sensörü var. Bu arada değişken diyafram açıklığı, kullanıcıların ışık alımını ve alan derinliğini kontrol etmesine olanak tanıdığından son derece önemli bir unsur.

Sadece bu değil, aynı zamanda 122 derecelik görüş açısına sahip 50 MP Sony IMX858 f/1.8 ultra geniş sensör de bulunuyor. Telefoto lens, her biri 50 megapiksel olan bir çift Sony IMX858 sensörüne sahip. İlk sensör, 2,5x yakınlaştırmaya eşdeğer 75 mm odak uzaklığına ve f/3,0 maksimum diyaframa sahip. İkinci sensörün 120 mm’lik daha uzun odak uzaklığı var, 5x yakınlaştırma ve ayrıca f/3.0 maksimum diyafram sağlıyor.

Diğer Özellikler

Daha önce de belirttiğimiz gibi kameralar, Xiaomi 13 Ultra’nın tek “Ultra” yönü değil. Aynı zamanda piyasadaki en iyi ekranlardan birini vaat ediyor. Telefon, Xiaomi ve China Star tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni bir C7 LTPO OLED paneli kullanıyor. Ekran, 1.440p çözünürlük ve maksimum 2.600 nit maksimum parlaklık sunarak şimdiye kadarki en parlak ekran olmasını sağlıyor. Örneğin, iPhone 14 Pro bile Max yalnızca 2.300 nite kadar ulaşabiliyor.

Telefon 12 veya 16 GB RAM ve 256, 512 veya 1 TB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci vaat ediyor. 13 Ultra, 90W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarjlı 5.000mAh pilden gücünü alıyor. Xiaomi, pilin %1 pille 60 dakikaya kadar dayanabileceğini söylüyor. Dikkate değer bir başka yükseltme de USB 3.2 bağlantı noktası. Yazılım cephesinde, Xiaomi 13 Ultra, Android 13 tabanlı MIUI 14’ü çalıştırıyor. Bu ultra lüks telefonun fiyatı 872 dolardan başlıyor.