E-sim Destekleyen Telefonlar 2022

Ülkemizde çok da yaygın kullanılmasa da birçok fayda sallayan e-simin popülaritesi gittikçe artıyor. Siz de SIM kart kullanmayı sevmeyenlerdenseniz mutlaka ama mutlaka e-sim kullanmalısınız. Biz de bu yazımızda sizler için e-sim destekleyen telefonları bir araya getirdik. Ülkemizde e-sim destekleyen telefonlara geçmeden önce e-sim nedir ve ne işe yarar bir göz atalım.

E-Sim Nedir?

E-Sim, fiziksel bir SIM kartı kullanmadan cihazlarınızda operatörünüzün sağladığı hizmetleri kullanmaya olanak sağlayan bir dijital SIM teknolojisidir. Bildiğiniz üzere telefonların arama yapabilmesi, hücresel veri kullanması vb. işlemler için bir operatöre abone olması gerekmektedir. Bu hizmetleri kullanmak için ise bir SIM kartına sahip olmak ve bu kartı telefona takmak şarttır.

Ancak, eSIM teknolojisi sayesinde bu kartlara olan zorunluluk ortadan kalkıyor. Özellikle akıllı saatler gibi cihazların E-Sim teknolojisine kavuşması, telefondan bağımsız bir şekilde çağrı alması ve internete bağlanmasını sağlayacak önemli unsurlar arasında yer alıyor.

E-Simin Faydaları

E-Simin avantajları akıllı saatlerin telefon gibi çağrı alabilmesi ve internete bağlanmasının yanında çevre için de büyük fayda sağlıyor. Herhangi bir plastik kullanımı olmadan üretilmesi E-Simin daha çevreci bir teknoloji olmasını sağlıyor.

Buna ek olarak yurtdışına sık çıkan kişilere birden fazla E-Sim profili yükleme şansı tanıyor. Böylece herhangi bir SIM kartı değiştirmeden diğer ülkenin veri planına geçmek de mümkün hale geliyor. Aynı şey çift SIM kart kullanan kişiler için de geçerli. Bir adet somut SIM kartı bir adet de E-Sim kullanarak çift SIM kartlı bir şekilde telefon kullanmak mümkün.

E-Sime Nasıl Abone Olurum?

Burada anlatılacak olan yöntem cihazınızda yapmanız gereken işlemleri baz alacak. Ancak bu işlemleri gerçekleştirmeden önce bir eSIM kartı temin etmeniz gerekmekte. Burada yer alacak bilgileri telefonunuza tanımladıktan sonra eSIM kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kartı temin etmek için operatörünüzle iletişime geçmelisiniz.

Eğer operatörünüz eSIM destekliyorsa iOS cihazlar için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin. Daha sonrasında Hücresel ayarlarına dokunun. Burada karşınıza mavi renk ile yazılmış bir Hücresel Plan Ekle seçeneği çıkacak. Bu seçenek ile devam edin. Operatörünüzün size sağladığı birkaç kod ve barkodu kullanarak eSIM’i aktif hale getirmelisiniz. İsterseniz açılan kamera ile barkodu okutabilirsiniz. Eğer bu seçeneği kullanmak istiyorsanız aşağıda yer alan “Ayrıntıları Elle Girin” seçeneğine dokunun. Daha sonrasında size verilen bilgileri girin. Bu işlemin ardından PIN kodunuzu girerek eSIM teknolojisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Eğer Android bir cihazda eSIM kullanmak istiyorsanız şu işlemleri uygulamalısınız:

Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin. Daha sonra Ayarlar menüsünde yer alan Bağlantılar seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından SIM Kart Yöneticisi seçeneği ile devam edin. Karşınıza çıkacak seçeneklerden Mobil plan ekleme’ye dokunun. İsterseniz ayrıntıları elle girebilirsiniz. Size verilen bilgileri el ile doldurarak eSIM hattınızı telefona tanımlayabilirsiniz. Bu aşamada kullanabileceğiniz bir diğer yöntem de barkod okutmaktır. Size verilen barkodu okutarak bilgilerin otomatik olarak tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. E-Sim bilgilerinizi telefona aktardıktan sonra PIN kodunuzu girerek hattınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

E-Sim Destekleyen Telefonlar

iPhone XS

iPhone XS diğer modellerden bünyesinde barındırdığı A12 işlemcisiyle ayrılıyor. A12 Bionic, yüzde 15’e kadar daha hızlı iki performans çekirdeğine, yüzde 50’ye kadar daha verimli dört verimlilik çekirdeğine, yüzde 50’ye kadar daha hızlı dört çekirdekli bir GPU’ya, güçlü Apple tasarımı Görüntü Sinyali İşlemcisine (ISP), video kodlayıcıya ve çok daha fazlasına sahip altı çekirdekli Fusion mimarisini temel alıyor. İşlemci aynı zamanda pil ömrü konusunda da iyileştirmeler sunuyor. 5.8 inç büyüklüğünde 1125 x 2436 piksel çözünürlüğünde ve 458 ppi piksel yoğunluğundaki OLED ekranın kullanıldığı XS, ekran açısından önceki modele benzerlik gösteriyor. True Tone Display ve 3D Touch’ın unutulmadığı modelde ekran ayrıca 120 Hz olarak göze çarpıyor.

iPhone XR

Gücünü Apple‘ın ürettiği 7 nm+ fabrikasyon sürecinden geçen A12 Bionic işlemciden alan iPhone XR, performans konusunda rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. 2 adet 2.5 GHz Vortex ve 4 adet 1.6 GHz Tempest çekirdeğe sahip olan işlemci, kullanım deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Hem ön hem de arka camı Gorilla Glass cam ile korunan model, alüminyum gövdesi ve IP68 sertifikası sayesinde oldukça dayanıklı. 1 metre suda ortalama 30 dakika kullanım imkanı sunan cihaz, Apple tarafından geliştirilen çizilmez cam teknolojine sahip.

iPhone 11 Serisi

iPhone 11 serisindeki her üç model de önceki modellere kıyasla 12 megapiksel lens, fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR ve Portre Modu ile Portre Işığı sunan gelişmiş bir ön kamera ile geliyor. Face ID, üç modelin hepsinde yerleşiktir ve daha fazla açının desteklenen eski modellere kıyasla geliştirilmiştir. Tüm modeller iOS 13’te piyasaya sürüldü, ancak artık aynı kullanıcı deneyimini ve aynı yeni özellikleri sunan iOS 15’i destekliyorlar. Hepsi de aynı depolama kapasitelerine sahip – 64 GB, 256 GB ve 512 GB – bunların hiçbiri microSD’ye sahip değil.

iPhone 12 Serisi

iPhone 12 ve iPhone 12 mini‘den başlarsak, her iki model de alüminyum çerçeveye ve cam sırta sahip. iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 6,1 inç ve 5,4 inç Super Retina OLED ekrana sahip. Ekran, 4 kata kadar düşmeye karşı direnç sağlayan bir seramik kalkan tabakasıyla birlikte gelir. Arkada ise 12 MP f/1,6 genişliğinde ve 12 MP ultra geniş kameralı çift kamera kurulumuna sahipler.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, 6,1 inç ve 6,7 inç Super Retina XDR ekranlara sahiptir. Her iki iPhone 12 Pro modelinde de paslanmaz çelik çerçeve ve cam arka kısım bulunur. iPhone 12 ve iPhone 12 mini gibi ekran, bir seramik kalkan tabakasıyla birlikte geliyor. Dört iPhone 12 modelinin hepsi, bir iPhone’daki en hızlı çip olan Apple A14 işlemciden güç alıyor.

Samsung Note 20 Serisi

Galaxy Note 20 serisi, standart sürüm ve Ultra olmak üzere iki farklı versiyon barındırıyor. Cihazların arasındaki farklar ise malzeme kalitesinden özelliklerine varana kadar kendisini belli ediyor. Samsung Galaxy Note 20 düz bir ekrana sahipken, Galaxy Note 20 Ultra ise kenarı kavislendirilmiş bir ekran ile geliyor.

Ayrıca Galaxy Note 20’nin arka kısmı plastik bir yapıdayken, Ultra versiyonunda Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş cam kaplama tercih ediliyor. Serinin öne çıkan özelliklerinden S Pen tarafında ise dikkat çeken geliştirmelere gidilmiş. 9ms’e kadar gecikme süresi sunan akıllı kalem, optik lazer algılama sayesinde nesneye dokunmaksızın çizim gerçekleştirebiliyor. Ayrıca DeX uyumluluğu sayesinde telefonun bağlı olduğu ikinci ekranı da kablosuz olarak kontrol edebiliyor.

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro, donanımdaki iddiasını tasarım konusunda da gösteriyor. Huawei P serisindeki tasarım anlayışını kaybetmeden daha göz alıcı bir tasarımla karşımıza çıkan P40, 158.2 x 72.6 x 9 mm boyutlarına sahip. Ağırlık olarak telefonun 203 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Alüminyum çerçeveye sahip olan telefon, ön ve arka tarafında ise alüminosilika cama yer veriyor. Bu sayede hem dayanıklılık konusunda hem de şıklık konusunda ön plana çıkıyor. Ayrıca telefon IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı. 2 metre derinliğindeki suya yarım saat boyunca dayanabiliyor.

Huawei Mate 40 Pro

Mate 40 Pro’nun önü ve arkası cam yapıya sahip. Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor. Ayrıca telefonun boyutları ve ağırlığı, 162.9 x 75.5 x 9.1 mm ölçülerinde ve 212 gram şeklinde. 6.76 inç boyutunda, 1344 x 2772 çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip Flex OLED ekranla gelen telefonun ekranı 456 PPI değerinde piksel yoğunluğu sunuyor ve HDR10+ desteği de sunuluyor.

Samsung Galaxy S21 Serisi

Samsung Galaxy S21 serisi üç modelde, Corning Gorilla Glass Victus korumaya sahip Dynamic AMOLED 2X ekran ile geliyor. Ekran çözünürlüğü olarak Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus 1080×2400 (FHD+) Piksel’e sahip iken, Galaxy S21 Ultra modeli 1440×3200 (QHD+) Piksel’e sahip. Ekran boyutu olarak, Galaxy S21 6.2 inç, Galaxy S21 Plus 6.7 inç ve Galaxy S21 Ultra da 6.8 inç olarak dizayn edilmiş. Üç model de Exynos 2100 yonga seti ile geliyor. Üzerinde toplam 8 çekirdekli, 2.9 Ghz, 2.80 Ghz ve 2.2Ghz olmak üzere üç işlemci mevcut. Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G78 MP14 mevcut.