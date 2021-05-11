EFT Gidiyor, FAST Geliyor – FAST Nedir ve Nasıl Kullanılır?

EFT aracılığıyla yapılan alım satım işlemlerinde kolaylıkla dolandırıcılık yapılabiliyordu. Ayrıca hafta sonu, resmi tatil günleri ve mesai saatleri dışında yapılamaması da birçok sıkıntıyı beraberinde getiriyordu. Bu nedenden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, işlemleri pratikleştirecek yeni bir düzen getiriyor: FAST!

EFT, süre ve gün şartlamalarından dolayı birçok soruna neden olabiliyordu. Fakat bu sıkıntılar 18 Aralık 2020 günü pilot kullanıma başlayacak ve kademeli olarak piyasa sürülecek FAST ile tarih olacak. FAST, eski hizmetin aksine, kısa bir süre içinde 7/24 para aktarımını, havale gibi, hayatımıza sokacak. FAST ile birlikte kullanıma açılacak olan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) ile müşteriler telefon numarası, kimlik ve e-postaları ile IBAN eşleşmeleri çok daha kolaylıkla yapabilecekler.

Bu kolaylıkları sağlayan FAST, aynı zamanda karekod ile hızlı ve temassız bir ödeme hizmeti sağlayacak. Kullanım alanının genişlemesine bağlı olarak, ilk başta elli lira ile sınırlı tutulan limit bin liraya kadar çıkarılacak. Nakit ve kartlı ödemelerin alternatifi olan bu uygulama, aynı zamanda, şimdiden 21 bankayla eşleşmiş durumda. Başka bankaların ya da banka dışı kurumların da bu sisteme ekleneceğini söyleyebiliriz.

Peki, FAST’ı nasıl kullanacağız? FAST sistemine katılmış bir bankanızın olması, bu yeni hizmeti kullanmak için yeterli olacaktır. Telefon numarası üzerine para almak için de sözü edilen banka aracılığıyla Kolay Adresleme Sistemi’ne (KOLAS) telefon numarası kaydedilecek ve banka numarasıyla entegre edilecektir.