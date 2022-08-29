Günümüzde bilgisayarlar insan hayatında önemli bir role sahip. Bilgisayarın içerisinde birçok donanım bulunuyor. Belki de bunlardan en önemlisi ekran kartıdır. Bugünkü yazımızda sizlere ekran kartı özellikleri nasıl öğrenilir sorusunun cevabını vereceğiz.

Ekran kartları, günümüz bilgisayarlarının en önemli parçalarından birisidir. Ekran kartının ana görevi, monitör üzerinde görünen yazıları, görselleri ve şekilde aktarılmasında işlemci ile monitör arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ekran kartları her gün gelişerek, daha iyi konuma gelmiştir.

Günümüzde hem teknolojinin gelişmesi hem de oyun dünyasının büyümesiyle beraber ekran kartları önemli bir yere sahip oldu. Ekran kartınızın özellikleri, bilgisayar üzerinde yapacağınız işlemler için oldukça önemlidir. Ekran kartlarınım fiyatları da bu oranla ciddi rakamlara ulaşmıştır.

Ekran kartı özellikleri öğrenme işlemi şu şekilde;

Windows tuşuna basılı tutarken “ R ” harfine basarak çalıştır bölümünü açın.

” harfine basarak çalıştır bölümünü açın. Arama kısmına dxdiag yazın.

yazın. Arama kısmına basın ve açılan ekranda “Ekran” sekmesine basarak, ekran kartı özelliklerinizi görüntüleyin.

Yukarıda anlattığımız gibi basit bir şekilde ekran kartı özelliklerini öğrenebilirsiniz. Bununla beraber ekran kartı özelliklerini öğrenmek için başka yollarda mevcut. Bu yollardan bir diğeri ise şu şekilde;

Masaüstünde yer alan bu bilgisayar simgesine sağ tıklayın.

Açılan pencerede yönet seçeneğine tıklayın.

Sol tarafta yer alan menüden, Aygıt Yöneticisi sekmesini açın.

Açılan sayfada “Görüntü Bağdaştırıcıları” seçeneğine tıklayarak, sahip olduğumuz ekran kartı özelliklerini görün.

Ekran kartları bilgisayarınız performansı tamamen artırıp, azaltacak bir donanım parçasıdır. Bu yüzden ekran kartının çalışmasına özen gösterin. Düzenli olarak gelen güncellemeleri mutlaka gerçekleştirin. Bununla beraber işlemciniz ve sisteminiz için artık yetersiz kalıyorsa mutlaka yeni bir ekran kartı alın.

Yeni bir ekran kartı alırken, işlemcinin ve ana kartınızla uyumlu olmasına özen gösterin. Dünya üzerinde birçok ekran kartı markası bulunuyor. Yapmak istediğiniz ve gelecekte yapacağınız işlemleri ön görerek bir ekran kartı seçiminde bulunun.

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