Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC Kontrolcüsü Sızdı

2022 yılı başında piyasaya çıkan ve çok beğenilen Elden Ring’in 2024 yılı başında Shadow of the Erdtree DLC’si piyasaya sürülecek. Aynı zamanda söz konusu DLC ile birlikte özel tasarım kontrolcü de çıkacak. Elden Ring’in Thrustmaster ile işbirliğiyle hazırladığı bahse konu DLC’nin Elden Ring’e özel tasarlanan kontrolcüsü çıkışından 2 ay önce sızdırıldı. Kısa sürede gündem olan görseller hakkında sosyal medyada binlerce oyun tutkunu tarafından yorum yapıldı. Cepkolik okurları ile birlikte Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC kontrolcü görsellerine ve detaylara göz atalım…

Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC ve Kontrolcüsü Sızdı

FromSoftware tarafından geliştirilen ve 2022 yılı Şubat ayında yine FromSoftware ve Bandai Namco tarafından yayımlanan Elden Ring, aradan geçen 2 yıla yakın zaman diliminde büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayımlanan oyunun yalnızca Steam üzerinden dahi 600 bine yakın inceleme aldığını ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtebiliriz.

Aksiyon rol yapma ve dövüş türlerindeki açık dünya, karanlık fantezi souls-like tarzı oyunun; Şubat 2024 itibariyle çıkacağı öngörülen DLC’si Shadow of the Erdtree’yle birlikte çıkarılacak kontrolcüsü oyun kamuoyuna sızdırıldı. Elden Ring’in Thrustmaster ile işbirliğiyle hazırladığı kontrolcü görselleri ile dikkat çekti.

Sızdırılan görseller ile birlikte; 2025 yılında çıkarılacak, işbirliğinin ikinci yılı için de iki yeni model daha planlandığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Bu bilgiye dair görseller de şu şekilde:

Binlerce Yorum ve Paylaşım Geldi

Oyun kamuoyuna düşen sızıntıların akabinde, oyunculardan sosyal medyada binlerce paylaşım geldi. Bu paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Kontrolcülerin renklerini ve tarzlarını beğenmediğim açıkçası ama Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC’sini sabırsızlıkla beklemeye devam ediyorum.”

“Lütfen artık çıksın şu DLC, gerçekten bekle bekle gına geldi… NG+7 ve NG olarak beklettiğim iki ayrı kayıt dosyam var önce NG oynayıp sonra NG+7’den bir daha oynayacağım. DS3 Ringed City kalitesinin çok daha üzerinde olacağını umuyorum daha aşağısı da kurtarmaz zaten.”

“Şubat ayına yetişeceğine emin değildim bu DLC’nin ancak sızıntılar geldiğine göre demek ki Şubat ayında çıkacak, iyi bari.”

“Açıkçası ben beğendim kolları. Sürekli oyuna özel kontrolcü alacak param yok ama alabilecek olsam alırdım yani. XBOX da bu işi yapıyor bence, tebrikler.”

“Thrustmaster markasının XBOX’a ait olduğunu bilmiyordum, kolların üzerinde Xbox sembolü görünce şaşırdım. Bugün de bir şey daha öğrenmiş olduk, ayrıca kontrolcüleri pek beğenmediğimi de ekleyeyim.”