Ana Sayfa » Oyun V Rising, İlk Haftadan Listeleri Altüst Etti! Oyun V Rising, İlk Haftadan Listeleri Altüst Etti! İbrahim Özbek 7 Görüntüleme

Yakın dönemde piyasaya çıkan yeni aksiyon ve hayatta kalma türündeki V Rising, Steam listelerini altüst etti. Vampir teması ile bizleri karşılayan oyun, kısa sürede oldukça popüler hale geldi.

Geçtiğimiz hafta resmi olarak oyun listelerinde görünmeye başlayan V Rising, beklentileri fazlasıyla karşılamaya başladı. İlk günlerinde 100 binden fazla eş zamanlı oyuncuya ulaşan oyun, Steam’de de listelerin zirvesinde yer alıyor.

Oyun aslında iki yıl önce erken erişime açılmıştı. Süreç içerisinde birçok güncelleme alan yapım, geçtiğimiz hafta ise erken erişimden çıktı. 1.0 sürümü ise iki yıldır ilk kez bu kadar yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştığını gösteriyor.

V Rising Sistem Gereksinimleri;

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (Maxwell veya daha yeni), 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

V Rising, PlayStation 5 ve Geforce Now gibi platformlarda da yer alıyor. Dileyen kullanıcılar bu platformlar üzerinde de oyuna erişim sağlayabilir.

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