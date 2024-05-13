Apple’ın katı kuralları Avrupa Birliği kararının ardından gevşemek zorunda kaldı. Apple’ın yasalara uyum gereği aldığı aksiyonlar neticesinde ise emülatörlerin önü açıldı. Bu kapsamda App Store’da yayınlanan emülatörlerden biri de Gamma oldu. Gamma sayesinde sevilen PlayStation oyunları iPhone’da oynanabilecek. PlayStation 1’in ikonik yapımları iPhone ve iPad’e geliyor. İşte detaylar…

Sevilen PlayStation Oyunları iPhone’da Oynanabilecek!

Avrupa Birliği yasaları gereği Apple kendi kurallarını esnetmek zorunda kaldı ve bu sayede de emülatörlerin önü açıldı. Yeni çıkan emülatörlerden biri olan Gamma sayesinde artık iPad ve iPhone sahibi olanlar jailbreak yapmadan PS 1’in ikonik yapımlarını oynayabilecek. PlayStation 1 emülatörü olarak piyasaya çıkan Gamma, iOS geliştiricisi ZodTTD tarafınca oluşturulmuş ve App Store’da yayınlanmış durumda.

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Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi çeken Gamma ile oyun severler hem iPhone’larında hem de iPad’lerinde PS1 oyunlarının keyfini sürebilecekler. Gamma uygulaması Bluetooth gamepad desteği ile barındırmakta. Bunun yanı sıra uygulama PlayStation 1’de olmayan bazı özelliklere de sahip; bu özellikler arasında oyunun herhangi bir yerde durdurulması ve kaydedilmesi mevcut. Oyun ve kayıt dosyaları Google Drive ya da Dropbox aracılığı ile cihazlar arasında sekronize edilebilmekte.

Gamma emülatörü kullanarak iPhone ya da iPad’de oyun deneyimi yaşamak isteyenler için Gamma’nın ilk kurulumunda manuel olarak ince ayar yapılması gerektiğini aktaralım. Ekran boyutu ve kontrolcü manuel ince ayar gerektiren en önemli detaylardan diyebiliriz.

Gamma ile PS1 Klasik Oyunları iOS’da!

Gamma, Delta emülatörü (Wii ve GameCube emülatörü) mimarisini kullanmakta. Bu sayede Gamma, jailbreak yapmadan PS1 ikonik oyunlarına erişebilmeyi sağlıyor. Emülatör kapsamında erişim sağlanabilecek PlayStation oyunları şimdilik kısıtlı diyebiliriz. Ancak bu iPhone ve iPad’de oynanabilen oyunlar listesinin kısa zaman içerisinde genişlemesi bekleniyor.

Gamma emülatörü ücretsiz bir şekilde App Store’da yayınlanmış durumda. Bu emülatör sayesinde kullanıcının bazı oyun alışkanlıklarının değiştirilmesi hedefleniyor; iPhone ve iPad’de PlayStation 1 klasik oyunlarının deneyimlenmesi gibi. Kullanıcılar Gamma gibi emülatörleri ne kadar kullanacaklar ve benimseyebilecekler mi henüz bilinmiyor. Tüm bunların cevaplarının kısa zamanda ortaya çıkması bekleniyor. Sosyal medyada kullanıcıların ilk yorumları ise oldukça olumlu seyrediyor.