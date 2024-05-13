Ana Sayfa » Oyun PUBG Mobile Oyuncuları Mutlu! Beklenen Güncelleme Sonunda Geliyor! Oyun PUBG Mobile Oyuncuları Mutlu! Beklenen Güncelleme Sonunda Geliyor! İbrahim Özbek 10 Görüntüleme

Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarının başında gelen PUBG Mobile, uzun zamandır beklenen v3.2 güncellemesini açıkladı. Kullanıcıların ısrarla beklediği özellik sonunda geliyor.

Mobil oyun dünyasının efsanesi olan ve her geçen gün binlerce insana hizmet sunan PUBG Mobile, uzun zamandır beklenen güncelleme detaylarını paylaştı. Kullanıcılar oyunu her ne kadar çok sevse de, bazı iyileştirmelerin yapılması gerekiyordu. Gelecek olan güncelleme ile beraber oynanış deneyimi artırılacak.

30 Mart tarihinde yapılan duyurularla PUBG Mobile geliştiricisi Krafton’ın oyuna 120 FPS ekran modunu getireceği ortaya çıkmıştı. v3.2 güncellemesi ile yayınlanacak bu özellik, bugüne dek desteklenen en yüksek kare hızı olan 90 FPS’i sonunda geçecek. İlk başta sınırlı cihaza yayınlanacak olan 120 FPS desteği, Samsung Galaxy S24, Galaxy S23, ve Galaxy Z Fold 5 kullanıcıları için geliyor.

v3.2 güncellemesi ile gelecek diğer yenilikler ise şu şekilde;

Yeni Mecha Fusion Modu

Armamech

Özel araç / Levitron

Strider

Efsanevi Pilot Mücadelesi

Jetpack

Kişisel yardım

Mıknatıs silahı

Yeniden doğma işaretleyicisi

120 FPS özelliği ile beraber oyuncular daha akıcı ve keyifli oynanışa sahip olacak. Güncellemenin gelmesi ile beraber güncellemeyi destekleyen telefonlarda bu özelliği kullanabilecekler.

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