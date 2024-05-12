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Xbox Mobil Oyun Mağazası Temmuzda Geliyor!

Mustafa Mustafa
12 Mayıs 2024
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Xbox Mobil Oyun Mağazası

Günümüzün en büyük oyun markalarından biri olan Xbox gün geçtikçe kendini geliştirmeye ve büyümeye devam etmekte. Önümüzde ki aylarda yeni projelere imza atacak olan şirket Mobil oyun mağazası için çalışmaya devam etmekte.

Activision-Blizzard ve Bethesda Softworks’ü satın alması ile birlikte oyun anlamında üst seviyeye çıkan şirket konsol oyunları yanı sıra hedefini mobil oyunlara yöneltti. Yapılan açıklamaya göre şirket mobil oyun sektörüne oldukça fazla yatırım yapmayı hedeflemekte.

Xbox’ın başkanı Sarah Bond yaptığı açıklamada şirketin gelecek planları arasında Xbox’a ait mobil bir mağaza platformu oluşturarak oyuncular ile buluşmayı hedeflemekte.

Xbox Mobil Oyun Mağazası

Son olarak şirket yapılacak olan mobil mağazanın web temelli mobil mağaza olacağını ve temmuz ayında çıkış yapmasını planladıklarını açıkladı mobil mağazada bulunan oyunlar arasında Candy Crush ve Minecraft gibi oldukça fazla kitlesi olan oyunların bulunacağını ifade etti.

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