Elon Musk’ın Özel Jeti Takip Ediliyor – 50.000 Dolar Fiyat Biçildi!

Elon Musk’ın özel jetinin hareketleriyle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan bir Twitter botu yapan bir genç; milyarder girişimci kendisine 50.000 dolar öderse hesabı sileceğini söylüyor.

19 yaşındaki Jack Sweeney, geçen hafta bir Protokol makalesinin Musk’ın üniversite birinci sınıf öğrencisiyle geçen yılın sonuna doğru Twitter DM’leri aracılığıyla iletişim kurduğunu ve güvenlik endişeleri nedeniyle @ElonJet’i kaldırmasını istediğini ortaya çıkardığında manşetlere çıktı.

Florida merkezli Sweeney’nin Haziran 2020’de kurduğu ve şu anda 185.000 takipçisi bulunan hesap; herkese açık verileri kullanıyor ve Musk’ın jeti her havalanıp inişinde otomatik olarak bir tweet gönderiyor.

DM’ler aracılığıyla kısa bir görüşmeden sonra Musk; hesabı silmeyi kabul etmesi halinde Sweeney’e 5.000 dolar ödemeyi teklif etti.

“Bunu 50 bin dolara çıkarma şansı var mı?” diye yanıtladı Sweeney; bunun “üniversitede büyük destek olacağını ve bir araba; hatta belki bir Model 3 almasına izin vereceğini” de sözlerine ekledi.

Musk bunu düşüneceğini söyledi, ancak Insider tarafından görülen; daha sonraki bir mesajda hem SpaceX hem de Tesla’nın patronu; “hesabı kapatmak için para ödemenin doğru olmadığını” dile getirdi.

Took off from Hawthorne, California, US. pic.twitter.com/nH7RWF7S3G — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 30, 2022

Konuşmaları sırasında Sweeney, Musk’a jetini başkalarının izlemesini zorlaştırmak için atabileceği çeşitli adımları bile açıkladı; ancak öğrencinin kendisi hala uçağın hareketlerini çözmenin yollarına sahip.

Kendi kendini tanımlayan Musk hayranı, ödeme yapılmasa bile, Jeff Bezos ve Bill Gates’i izleyen diğer 14 benzer hesapla birlikte Musk; jet Twitter botunu yaratma deneyiminin büyük ölçüde olumlu olduğunu ve ona büyük bir kazanç sağladığını söyledi.