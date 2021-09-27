Elon Musk Çip Sıkıntısına Çözüm Buldu!

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde otomobil endüstrisini etkileyen küresel çip sıkıntısının, yeni yarı iletken tesislerinin inşası sayesinde gelecek yıl sona ereceğini belirtti.

Dünya genelinde çeşitli endüstrileri etkileyen yarı iletken kıtlığıyla ilgili devam eden bir kriz var. En kötü etkilenenlerden biri, tedarik kısıtlamaları nedeniyle belirli markalar için tamamen durmuş olan otomobil üretimiydi.

Şimdi ise Musk, “Yapılmakta olan çok sayıda çip üretim tesisi var. Gelecek yıla kadar çip sağlamak için iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum.” dedi. Tesla’nın bu konuda Ferrari ile el ele vermesi bekleniyor.

İtalyan Teknoloji Haftasında Stellantis ve Ferrari Başkanı John Elkann ile ortak bir oturum sırasında bu sözleri sarfeden başkan, “Bazı ülkelerin güvenli olan nükleer enerjiden yakın zamanda uzaklaşmasına şaşırdım” dedi. Çip kıtlığının başlamasından bu yana, çeşitli büyük yonga üreticileri, istikrarlı bir yarı iletken tedariki sağlamak için üretim kapasitelerini genişletmeye başladı.

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