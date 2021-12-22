Elon Musk bu yıl 11 milyar dolar vergi ödeyecek

Dünyanın en zengin adamı ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc.’in CEO’su Elon Musk; Pazar günü Twitter’da bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Musk’ın bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödemesi; Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi’ne (IRS) ödenecek rekor bir miktar.

Bu haftanın başlarında, Demokrat ABD Senatörü Elizabeth Warren; Musk’ın vergi ödemesi ve “herkesten bedavaya araklamayı” durdurması gerektiğini Twitter’da söylemişti. Elon Musk, “Bu yıl tarihteki herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini” söyleyerek yanıt verdi.

Tesla CEOsu, Kasım ayında 1,05 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı ve bu, Musk tarafından Kasım ayında satılan Tesla hisselerinin toplam miktarını 10 milyar dolara yaklaştırıyor.

Elon Musk, lüks elektrikli otomobil üreticisinin 934.091 hissesini hisse başına ortalama 1.166 dolar fiyatla sattı. Ayrıca şirketin 2.15 milyon hissesini satın aldı. Tüm işlemlerden sonra Musk, güveniyle birlikte Tesla’da 169 milyon hisseye sahip.

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