Yeni iPhone 13 Pro, Elon Musk Büstüyle Satışa Çıktı!

Caviar, bazı ilginç yeni ürünler piyasaya sürdü. Şirket, SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk’tan sonra modellenen yeni bir büstün yanı sıra; yeni bir üst düzey özel Apple iPhone 13 Pro serisini piyasaya sürdü. İki özel ürün birbirinden oldukça farklı olsa da; aralarında kayda değer bir benzerlik var, erimiş bir Tesla arabasından yapılmış bir gövdeye sahipler.

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Önce özel iPhone’dan bahsedersek; yeni iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Electro’yu duyurdu. Bu model, Caviar’ın Rolex’ten ilham alan; altın kaplama ve hatta Dinozor dişli iPhone 13 Pro modellerinden oluşan serinin bir parçası. Ancak bu modelin dikkate değer yönü, çerçevesinin siyah PVD kaplamalı titanyumdan oluşması.

Ayrıca, beyaz darbeye dayanıklı kompozit malzeme ve alüminyum panel ile kontrast oluşturuyor. Bu malzeme bir Tesla’nın gövdesiyle meydana geldi. Ayrıca Musk, Tesla logosu ve arabanın gravürlerini de içeriyor. Şirket, 6.760 ABD Dolarından başlayan fiyat seçeneğiyle sadece 99 Tesla Electro modeli üretiyor.

Bu ürünün yanı sıra Caviar, sadece 27 adet üretileceğinden; büstün seri numarasını içeren çift altın kaplama plakalı; siyah mermer bir tabana sahip bir Elon Musk büstünü de piyasaya sürüyor.

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