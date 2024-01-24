Ana Sayfa » Oyun En Çok İndirilen PlayStation 4 ve 5 Oyunları Açıklandı – 24 Ocak 2024 Oyun En Çok İndirilen PlayStation 4 ve 5 Oyunları Açıklandı – 24 Ocak 2024 Emine Emre 9 Görüntüleme

Amerika ve Avrupa, PlayStation 4 ve 5 platformlarında en çok hangi oyunları indirdi, hangi oyunları oynadı? PS4 ve PS5 platformlarının en beğenilen oyunları hangileri oldu? Sony en çok indirilen PlayStation 4 ve 5 oyunları listesini açıkladı. İşte 2023’ün en beğenilen oyunları…

En Çok İndirilen PlayStation 4 ve 5 Oyunları Açıklandı

Amerika ve Avrupa için 2023 yılında PlayStation 4 ve PS5 konsollarında en çok beğenilen ve indirilen oyunlar listesi Sony tarafından paylaşıldı. Sony, hem bölgelere hem de platformlara göre ayrı listeler halinde bu verileri paylaştı. Biz de ayrı ayrı sizlerle paylaşalım.

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PlayStation 5 En Çok İndirilenler Listesi

En beğenilen PlayStation 5 oyunları listesinin zirvesinde Amerika/ Kanada bölgesinde Hogwarts Legacy; Avrupa bölgesinde ise EA Sports FC 24 bulunuyor. İşte 2023 yılında en çok indirilen PS5 oyunları:

– ABD / Kanada Avrupa 1. Hogwarts Legacy EA SPORTS FC 24 2. Call of Duty: Modern Warfare 3 Hogwarts Legacy 3. Marvel’s Spider – Man 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 4. Madden NFL 24 Grand Theft Auto 5 5. NBA 2K24 Marvel’s Spider-Man 2 6. STAR WARS Jedi: Survivor FIFA 23 7. Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3 8. Diablo 4 Diablo 4 9. EA SPORTS FC 24 STAR WARS Jedi: Survivor 10. Mortal Kombat 1 Assassin’s Creed Mirage 11. MLB The Show 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 12. FINAL FANTASY 16 Cyberpunk 2077 13. Resident Evil 4 F1 23 14. Dead Island 2 Resident Evil 4 15. WWE 2K23 FINAL FANTASY 16 16. Assassin’s Creed Mirage NBA 2K24 17. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K23 18. Dead Space Dead Island 2 19. Street Fighter 6 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 20. Grand Theft Auto 5 Need For Speed Unbound

PlayStation 4 En Çok İndirilenler Listesi

Geçtiğimiz yıl PS4 konsolu kapsamında en çok indirilen oyunlara baktığımızda Avrupa’nın zirvesindeki isim değişmiyor ve tıpkı PS5’teki gibi EA SPORTS FC 24 oyunu oluyor. Amerika’da PS4 platformunda en çok indirilenler listesinin zirvesinde ise Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunu yer alırken PS5’in zirvesindeki isim Hogwarts Legacy ise 2. sırada bulunuyor. 2023 yılında, Amerika / Kanada ve Avrupa’da en çok indirilen PlayStation 4 oyunları tam listesi ise şu şekilde: