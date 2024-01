En Çok İndirilen PlayStation 4 ve 5 Oyunları Açıklandı – 24 Ocak 2024

– ABD / Kanada Avrupa

1. Call of Duty: Modern Warfare 3 EA SPORTS FC 24

2. Hogwarts Legacy Minecraft

3. MLB The Show 23 Red Dead Redemption 2

4. Madden NFL 24 Grand Theft Auto 5

5. NBA 2K24 FIFA 23

6. EA SPORTS FC 24 The Forest

7. Diablo 4 The Last of Us Part 2

8. Red Dead Redemption Hogwarts Legacy

9. Red Dead Redemption 2 A Way Out

10. WWE 2K23 Gang Beasts

11. Resident Evil 4 UFC 4

12. Minecraft NBA 2K23

13. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Need for Speed Heat

14. Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Modern Warfare 3

15. Persona 4 Golden The Last of Us Remastered

16. Dead Island 2 Call of Duty: Modern Warfare 2

17. NHL 24 The Hunter: Call of the Wild

18. Totally Accurate Battle Simulator The Crew 2

19. Wobbly Life STAR WARS Battlefront 2