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En Çok İndirilen PlayStation 4 ve 5 Oyunları Açıklandı – 24 Ocak 2024

Emine Emre Emine Emre
24 Ocak 2024
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En Çok İndirilen PlayStation 4 ve 5 Oyunları Açıklandı – 24 Ocak 2024

Amerika ve Avrupa, PlayStation 4 ve 5 platformlarında en çok hangi oyunları indirdi, hangi oyunları oynadı? PS4 ve PS5 platformlarının en beğenilen oyunları hangileri oldu? Sony en çok indirilen PlayStation 4 ve 5 oyunları listesini açıkladı. İşte 2023’ün en beğenilen oyunları…

En Çok İndirilen PlayStation 4 ve 5 Oyunları Açıklandı

Amerika ve Avrupa için 2023 yılında PlayStation 4 ve PS5 konsollarında en çok beğenilen ve indirilen oyunlar listesi Sony tarafından paylaşıldı. Sony, hem bölgelere hem de platformlara göre ayrı listeler halinde bu verileri paylaştı. Biz de ayrı ayrı sizlerle paylaşalım.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

PlayStation 5 En Çok İndirilenler Listesi

En beğenilen PlayStation 5 oyunları listesinin zirvesinde Amerika/ Kanada bölgesinde Hogwarts Legacy; Avrupa bölgesinde ise EA Sports FC 24 bulunuyor. İşte 2023 yılında en çok indirilen PS5 oyunları:

ABD / KanadaAvrupa
1.Hogwarts LegacyEA SPORTS FC 24
2.Call of Duty: Modern Warfare 3Hogwarts Legacy
3.Marvel’s Spider – Man 2Call of Duty: Modern Warfare 3
4.Madden NFL 24Grand Theft Auto 5
5.NBA 2K24Marvel’s Spider-Man 2
6.STAR WARS Jedi: SurvivorFIFA 23
7.Baldur’s Gate 3Baldur’s Gate 3
8.Diablo 4Diablo 4
9.EA SPORTS FC 24STAR WARS Jedi: Survivor
10.Mortal Kombat 1Assassin’s Creed Mirage
11.MLB The Show 23Call of Duty: Modern Warfare 2
12.FINAL FANTASY 16Cyberpunk 2077
13.Resident Evil 4F1 23
14.Dead Island 2Resident Evil 4
15.WWE 2K23FINAL FANTASY 16
16.Assassin’s Creed MirageNBA 2K24
17.Tom Clancy’s Rainbow Six SiegeNBA 2K23
18.Dead Space Dead Island 2
19.Street Fighter 6Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
20.Grand Theft Auto 5Need For Speed Unbound

PlayStation 4 En Çok İndirilenler Listesi

Geçtiğimiz yıl PS4 konsolu kapsamında en çok indirilen oyunlara baktığımızda Avrupa’nın zirvesindeki isim değişmiyor ve tıpkı PS5’teki gibi EA SPORTS FC 24 oyunu oluyor. Amerika’da PS4 platformunda en çok indirilenler listesinin zirvesinde ise Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunu yer alırken PS5’in zirvesindeki isim Hogwarts Legacy ise 2. sırada bulunuyor. 2023 yılında, Amerika / Kanada ve Avrupa’da en çok indirilen PlayStation 4 oyunları tam listesi ise şu şekilde:

ABD / KanadaAvrupa
1.Call of Duty: Modern Warfare 3EA SPORTS FC 24
2.Hogwarts LegacyMinecraft
3.MLB The Show 23Red Dead Redemption 2
4.Madden NFL 24Grand Theft Auto 5
5.NBA 2K24FIFA 23
6.EA SPORTS FC 24The Forest
7.Diablo 4The Last of Us Part 2
8.Red Dead RedemptionHogwarts Legacy
9.Red Dead Redemption 2A Way Out
10.WWE 2K23Gang Beasts
11.Resident Evil 4UFC 4
12.MinecraftNBA 2K23
13.Tom Clancy’s Rainbow Six SiegeNeed for Speed Heat
14.Grand Theft Auto 5Call of Duty: Modern Warfare 3
15.Persona 4 GoldenThe Last of Us Remastered
16.Dead Island 2Call of Duty: Modern Warfare 2
17.NHL 24The Hunter: Call of the Wild
18.Totally Accurate Battle SimulatorThe Crew 2
19.Wobbly LifeSTAR WARS Battlefront 2
20.Batman: Arkham KnightTEKKEN 7
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