Ana Sayfa » Akıllı Telefon En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu – Ekim 2024 Akıllı Telefon En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu – Ekim 2024 Emine Emre 1 Görüntüleme

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu amiral gemisi kategorisinde Ekim ayına ilişkin performans testini tamamladı. 2024 Ekim en güçlü Android telefonlar belli oldu. 31 Ekim’de piyasaya sürülen OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 13, 2.926.644 puanla listenin zirvesine oturdu. Yeni bir telefon satın almak isteyenler için yol gösterici olan en güçlü telefonlar listesi içeriğimizde…

En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu – Ekim 2024

AnTuTu performans testinde üst segment kategorisinin en iyileri belli oldu. Ekim ayına ilişkin olarak açıklanan listenin ilk iki sırasında Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’den gücünü alan telefonlar oturdu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi performansı en yüksek telefonlar listesinin zirvesi OnePlus 13’ün oldu. OnePlus 13, 2.926.644 puanla Ekim ayının en güçlü telefonu olarak kayıtlara geçti.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Listenin ikinci sırasında yine Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olan iQOO 13 yer aldı. Cihazın aldığı puan ise 2.906.489 oldu. 3. sırada ise Mediatek’in amiral gemisi telefonlar için yeni çıkardığı işlemci Dimensity 9400’e sahip olan Vivo X200 Pro yer aldı. Performans testinden 2.843.812 puan alan Vivo X200 Pro da kısa bir zaman önce yine Ekim ayında piyasaya sürülmüştü.

Qualcomm’un güçlü işlemcisi ilk iki sırayı alsa da Dimensity 9400 de oldukça yüksek performans göstermiş durumda. Bu kapsamda listenin dört ve beşinci sırasında da Dimensity 9400 yonga setine sahip cihazlar yer almakta. Bu kapsamda sırasıyla Find X8 Pro ve Find X8 cihazları dördüncü ve beşinci en güçlü Android telefon oldu.

Xiaomi 15 Beklenen Performansı Gösteremedi!

Find X8 Pro 2.842.922 puan alırken, Find X8 ise 2.814.445 puan aldı. Listenin 6.’sı ise Vivo X200 oldu ve yedinci sırada ise Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip Xiaomi 15 modeli yer aldı. Tanıtımı birkaç gün önce yapılan Xiaomi 15 2.546.330 puan aldı ancak bu puanla beklentinin altında kaldı diyebiliriz. Listenin birinci sıradaki cihazıyla aynı işlemciye sahip olan Xiaomi 15, yazılım ve donanım bakımından tam olarak potansiyelini açığa çıkaramamış olabilir.

Ekim 2024 en yüksek performansa sahip olan telefonlar şu şekilde:

OnePlus 13 iQOO 13 Vivo X200 Pro OPPO Find X8 Pro OPPO Find X8 Vivo X200 Xiaomi 15 Vivo X200 Pro mini Xiaomi 15 Pro iQOO Neo9S Pro+

AnTuTu verilerine göre liste yukarıdaki gibi. Piyasaya giren yeni aktörlerle bu liste elbette değişecektir. Şimdilik Qualcomm ve OnePlus 13 zirvede yer alsa da bakalım Kasım ayı listesi nasıl olacak.