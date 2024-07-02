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Global çapta akıllı telefonlar için önemli bir kıyaslama platformu olan AnTuTu, Haziran ayına ilişkin verileri açıkladı. Geçtiğimiz ayın en güçlü performansına sahip olan üst seviye ve orta seviye akıllı telefonları belli oldu. İşte en güçlü Android telefonlar Haziran ayı listesi…

En Güçlü Android Telefonlar Haziran Ayı Listesi Açıklandı

Antutu kıyaslama platformu akıllı telefonların performanslarını çeşitli parametrelere göre değerlendirerek, ilgili aya ilişkin en hızlı telefonlar, en güçlü telefonlar, en iyi telefonlar gibi listeler oluşturuyor. Bu kapsamda içeriğimizde platformun Haziran ayının en güçlü Android telefonları listesini paylaştık.

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AnTuTu’nun yayınladığı üzere üst segment telefonlar ve alt segment telefonlar olacak şekilde cihazlar gruplandırılmış ve her ikisi için ayrı listeler oluşturulmuş durumda. Öncelikle platformun markaların amiral gemisi telefonları için sunduğu performans listesine bakalım…

AnTuTu performans testlerinde ortaya çıktığı üzere; Haziran ayı istatistiklerine göre en güçlü Android telefon 2.135.740 puan ile ROG Phone 8 Pro oldu. ROG Phone 8 Pro işlemci kısmında Snapdragon 8 Gen 3 yer almakta. En güçlü telefonlar listesinin ikinci sırasında ise MediaTek Dimensity 9300 çip setinden gücünü alan Oppo Find X7 yer almakta. Oppo Find X7’nin aldığı puan ise 2.103.557 seviyesinde.

En Güçlü Performansa Sahip Amiral Gemisi Telefonlar

En güçlü üst segment telefonlar listesinin üçüncü sırasında ise 2.103.557 puan ile iQOO Neo 9S Pro yer alıyor. En güçlü akıllı telefonlar listesine Vivo da 3 cihazı ile yer bulmuş durumda. 10 cihazın yer aldığı en iyi telefonlar listesi aşağıdaki gibidir:

ROG 8 Pro

Oppo Find X7

iQOO Neo 9S Pro

Red Magic 9 Pro+

Vıvo X100 Ultra

Vivo X100 Pro

iQOO 12

Vivo X100

OnePlus 12

Oppo Find X7 Ultra

Görüldüğü üzere yukarıdaki liste yalnızca Android cihazları kapsıyor. iPhone kısmına göz atacak olursak, hali hazırda piyasada bulunan Apple’ın en üst modeli olan iPhone 15 Pro Max’ın 1.641.883 puan aldığını belirtebiliriz.

En Güçlü Alt Amiral Gemisi Telefonlar

Uygun fiyatlı telefon segmentinde, bir diğer deyişle en güçlü bütçe dostu telefon listesinin zirvesinde OnePlus Ace 3V’nin 1.434,328 puanla yer aldığı görülmekte. En güçlü uygun fiyatlı telefonlar kategorisinde listenin ikici sırasında Realme GT Neo 6 SE yer alırken, üçüncülük ise Redmi K70E’nin olmuş durumda. Bu kategoride genellikle Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcili ve Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili cihazların bulunduğu görülmekte.

AnTuTu testlerine göre alt amiral gemisi kategorisinde, en güçlü telefonlar da Realme, Redmi ve OnePlus markaları öne çıkıyor. Haziran ayında uygun fiyatlı ve en güçlü telefon listesi ise şu şekilde: