Akıllı telefonları karşılaştırarak kıyaslayan AnTuTu platformu, en güçlü Android telefonlar Nisan ayı listesini açıkladı. Amiral gemisi ve orta segment telefonlarda öne çıkan markalar ve modeller hangileri, inceleyelim…

En Güçlü Android Telefonlar Nisan Ayı Listesi Açıklandı!

AnTuTu, akıllı telefonları kıyaslayan ve bu sayede kullanıcının telefon satın almadan önce cihazlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmasına olanak sağlayan bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Platform her ay telefon kıyaslaması yaparak kullanıcının merak ettiği bazı soruların yanıtlarını paylaşıyor. Bu kapsamda Nisan ayı için en güçlü Android telefonlar listesini paylaşan AnTuTu, bu kapsamda hem orta segment hem de amiral gemisi cihazları değerlendirdi.

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Nisan ayı için en hızlı akıllı telefonlar listesinin yıldızı Qualcomm işlemci oldu. Qualcomm, Mart ayında yeni Snapdragon 8s Gen 3 ve Snapdragon 7+ Gen 3 çip setlerini tanıtmıştı. Nisan ayında da bu işlemciye sahip olan cihazların en güçlüler arasında olduklarını söylemek mümkün.

AnTuTu Mart ayı en iyi akıllı telefonlar listesinin baş aktörü MediaTek Dimensity 9300 olmuştu. Ancak Qualcomm’un yeni işlemcileri dengeleri alt üst etti ve Nisan ayı en iyi telefonları listesinde yer alan marka / modellerin çoğu Qualcomm’un yeni yonga setlerini barındırmakta.

Amiral Gemisinde Qualcomm Ön Plana Çıktı

Nisan ayı en güçlü telefonları listesinin zirvesinde 2.120.210 puan ile ROG 8 Pro yer alıyor. Asus’un oyuncu telefonu olan ROG 8 Pro işlemci kısmında Snapdragon 8 Gen 3 yer almakta. En güçlü telefonlar Nisan listesinin ikinci sırasında 2.090.052 puan ile iQOO 12; üçüncü sırasında 2.080.678 puan ile Nubia Red Magic 9 Pro+ ve dördüncüde ise 2.070.888 puanla Vivo X Fold 3 Pro yer almakta.

AnTuTu verilerine göre en hızlı amiral gemisi telefonlar listesinde Vivo ve iQOO marka telefonlar ön plana çıkıyor. Nisan ayı en güçlü amiral gemisi telefonlar listesini aşağıdaki gibidir:

ROG 8 Pro

iQOO 12

Nubia Red Magic 9 Pro+

X Fold 3 Pro

X100 Pro

iQOO 12 Pro

iQOO Neo 9 Pro

Oppo Find X7 Ultra

X100

OnePlus 12

Nisan Ayı En Güçlü Orta Seviye Telefonlar

Orta seviyede en güçlü telefonlar listesinde ise birinci ve ikinci sırada Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setine sahip olan cihazlar yer alsa da listenin çoğunluğunda MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 çip setlerine sahip cihazlar ön plana çıkıyor.

AnTuTu listesine göre Nisan ayı için en güçlü orta seviye telefon 1.441.870 puanla OnePlus Ace 3V oluyor. Realme GT Neo 6 SE, 1.429,445 puan ile listenin ikinci sırasında yer alırken listenin üçüncüsü ise 1.378.953 puan ile Redmi K70E oluyor. Nisan ayı için en iyi orta segment telefonlar listesi aşağıdaki gibi sıralanabilir: