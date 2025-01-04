En Güçlü Telefonlar Aralık Ayı için Belli Oldu, İşte Detaylar!

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AnTuTu her ay sonunda olduğu gibi Aralık ayında da akılı telefonların performans testi sonuçlarını açıkladı. Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu’nu açıkladığı verilere göre hem amiral gemisi kategorisinde hem de orta segmentte en güçlü telefonlar Aralık ayı için belli oldu. Üst segmentte zirvede Red Magic 10 Pro+ yer alırken orta seviye grubunda ise listenin birincisi OnePlus Ace 3V şeklinde gerçekleşti. İşte ayrıntılar…

En Güçlü Telefonlar Aralık Ayı için Belli Oldu!

AnTuTu, akıllı telefonları kıyaslayarak her ay en yüksek performansa sahip olan telefon listesini yayınlıyor. 2024 Aralık ayına ilişkin istatistikler de hem orta segment hem de üst segment telefon grubu için yayınlandı. Bu kapsamda en yüksek performansa sahip amiral gemisi telefon 2.924.229 puanla Nubia Red Magic 10 Pro+ oldu. Listenin ikinci sırası OnePlus Ace 5 Pro (2.918.301) olurken, üçüncülük koltuğunda ise OPPO Find X8 Pro (2.878.675) şeklinde gerçekleşti.

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Aralık ayı performansı en yüksek telefonlar listesinin zirvesinde oturan Red Magic 10 Pro+ yonga seti kısmında Qualcomm Snapdragon 8 Elite yer almakta. 10 telefondan oluşan listenin dördü bu işlemciye sahip; kalan altısı ise MediaTek Dimensity 9400 işlemciden gücünü alıyor. Qualcomm, MediaTek rekabetinde durum bu şekilde.

Bahse konu liste yukarıda da belirttiğimiz gibi Android cihazları kapsamakta. Apple yapımı iOS telefonlara baktığımızda ise iPhone 16 Pro Max’in 1.947.255 puan, iPhone 15 Pro Max’in ise 1.641.883 puana sahip olduğunu söyleyebiliriz. En üçlü amiral gemisi Android telefonları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Nubia Red Magic 10 Pro+ – 2.924.229 puan

OnePlus Ace 5 Pro – 2.918.301 puan

OPPO Find X8 Pro – 2.878.675 puan

Vivo X200 Pro – 2.875.848 puan

iQOO 13 – 2.846.279 puan

iQOO Neo 10 Pro – 2.832.907 puan

OPPO Find X8 – 2.823.030 puan

vivo X200 – 2.801.816 puan

OnePlus 13 – 2.785.291 puan

vivo X200 Pro Mini – 2.769.693 puan

Orta Segmentin En Yüksek Performansa Sahip Telefonları

Orta segmentte en güçlü performansa sahip Android telefonlara baktığımızda ise 1.436.355 puanla OnePlus Ace 3V ilk sırada yer almakta.orta seviyenin en güçlü telefonu Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setinden gücünü almakta ve tıpkı üst segmentte olduğu gibi orta seviyede de MediaTek ve Qualcomm’un rekabeti sürmekte. Listenin ikinci sırasında Realme GT Neo 6 SE (1.368.829) bulunurken üçüncü ise Redmi K70E (1.359.168) oluyor.

2024’ün Aralık ayında en yüksek performansa sahip olan orta seviye telefon listesi ise şu şekilde: