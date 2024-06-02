AnTuTu, akıllı telefonların performanslarını değerlendiren Çinli şirket Cheetah Mobile’a ait bir yazılımdır. AnTuTu her ay hem iOS hem de Android cihazları kıyaslayarak performans değerlendirmesi yapmaktadır. Mayıs ayı için de performans değerleme sonuçlarını açıklayan platform, en güçlü telefonlar listesi (Android) yayınladı. İşte performansıyla göz dolduran, en iyi amiral gemisi ve alt amiral gemisi telefonlar…

En Güçlü Telefonlar Listesi (Android) – Mayıs 2024

AnTuTu, telefonların performanslarına yönelik Mayıs ayı verileri açıkladı. Platform hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı telefonlara yönelik en iyi performansa sahip olan telefonları listeledi. İçeriğimizde üst segment ve bütçe dostu cihazların performanslarına göre en iyi olan telefonlar listesini bulabilirsiniz. Öncelikle performansı en iyi olan üst seviye telefonlar listesini paylaşalım…

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

En Güçlü Üst Segment Android Telefonlar

1 – 31 Mayıs tarihleri arasında, AnTuTu’nun açıkladığı verilere göre üst segment kategorisinde en güçlü olan cihaz 2.105.621 puanla Vivo X100s oldu. Akıllı telefon piyasasında yerini günden güne sağlamlaştıran Vivo, bu telefonunda MediaTek Dimensity 9300+ yonga setini kullanmış durumda. Bu işlemciyle Vivo Snapdragon 8 Gen 3’lü cihazları geride bırakmayı başardı.

En yüksek performansa sahip ikinci Android telefon ise Oppo Find X7 oldu. Listenin 3. sırasında Nubia Red Magic9 Pro+ yer alırken dördüncüsü ise iQOO 12 oldu. Mayıs ayı en güçlü telefonlar listesine Vivo, tam 5 cihazıyla katıldı. Vivo piyasada muhteşem rekabet ediyor denilebilir.

Bahse konu liste yalnızca Android telefonları kapsamakta. iOS grubuna yani iPhone’lara baktığımızda 15 Pro Max’ın 1.641.883 performans puanı aldığını belirtelim. A16 Bionic işlemcili iPhone 14 pro ve Pro Max 1.474.011 puan alırken, M2 işlemciye sahip iPad Pro 6’nın aldığı puan ise 2.133.398 oldu.

En yüksek performansa sahip Android telefonlar listesi:

Vivo X100s Oppo Find X7 Red Magic 9 Pro+ iQOO 12 Vıvo X100 Pro iQOO Neo 9S Pro Vıvo X100s Pro Vıvo X Fold 3 Pro iQOO 12 Pro Vivo X100 Ultra

Uygun Fiyatlı Android Telefon Kategorisinin En İyileri

Bütçe dostu telefonlara baktığımızda daha çok Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 yonga setlerinin hakim olduğu cihazların mevcut olduğu görülmekte. Bu kapsamda Mayı ayının en güçlü bütçe dostu telefonu OnePlus Ace 3V oldu; puanı ise 1.437,896. Listenin ikinci sırasında Realme GT Neo 6 SE ve üçüncü sırasında ise Redmi K70E yer almakta.

Realme GT Neo5 SE cihazı dördüncü sırada en güçlüler listesinde yer alırken, beşinci sırada ise Redmi Note 12 Turbo bulunuyor. Mayıs ayının en güçlü bütçe dostu telefonları listesi aşağıdaki gibidir: