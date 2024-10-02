Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Eylül ayının en güçlü üst segment ve orta seviye Android telefonlarını duyurdu. Eylül ayının en iyi performansa sahip üst segment Android telefonu, Ağustos ayında da zirvede yer alan Red Magic 9S Pro+ oldu. Bütçe dostu telefon grubunda da zirvedeki model Ağustos ayındaki ile aynı gerçekleşti ve OnePlus Ace 3V birincilik koltuğuna oturdu. Yakın zamanda telefon satın almayı düşünenlerin oldukça işine yarayacak AnTuTu en güçlü telefonlar listesi Eylül 2024, içeriğimizde…

En Güçlü Telefonlar Listesi Eylül 2024!

Kıyaslama platformu AnTuTu, özellikle kısa zaman içerisinde akıllı telefon atın almayı düşünenler için yön verici bir liste paylaştı; Eylül ayı en güçlü Android telefon listesi. Bu kapsamda hem üst segment hem de orta seviye en güçlü telefonlar ortaya çıktı. AnTuTu’nun her aya özel olarak yayınladığı en güçlü Android telefonlar listesi, yeni üretilecek modeller için de önemli bir referans noktası olmakta.

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Amiral gemisi modeller için en güçlü telefonlar listesinin zirvesinde, Ağustos ayında da birinci olan Red Magic 9S Pro+ yer alıyor. Red Magic 9S Pro+ 2.142.552 gibi yüksek bir puan ile zirvedeki yerini sağlamlaştırmış görünüyor. İkinci sırada 2.082,175 puan ile Asus ROG 8 Pro yer alırken, üçüncü ise 2.066,344 puan ile Redmi K70 Ultra yer alıyor. Üst seviyede Eylül 2024 en güçlü telefonlar listesinin tamamı aşağıdaki gibidir:

Red Magic 9S Pro+

Rog 8 Pro

Redmi K70 Ultra

iQOO Neo 9S Pro+

iQOO Neo 9S Pro

iQOO Z9 Turbo+

iQOO 12

Vivo X100

OnePlus 12

OnePlus Ace 3 Pro

Yukarıdaki liste yalnızca Android telefonları kapsamakta. Eylül ayı için Apple tarafına baktığımızda ise iPhone 16 Pro Max, 1.947.255 puanla birinci, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puan ile ikinci oluyor.

En Güçlü Orta Seviye Telefonlar Eylül 2024

Yüksek performansa sahip bütçe dostu telefonlar Eylül ayı listesine baktığımızda zirvedeki ismin geçtiğimiz aya göre değişmediğini görüyoruz. Ağustos ayında olduğu gibi orta segmentin en güçlü telefonu 1.423.762 puanla OnePlus Ace 3V oldu. Listenin ikincisi Realme GT Neo 6 SE olurken üçüncülük ise Redmi K70E oldu.

Orta seviye gurubunda listedeki telefonların işlemcilerine baktığımızda çoğunlukla Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, Snapdragon 7+ Gen 2, MediaTek Dimensity 8000 gibi yonga setlerinin bulunduğunu görüyoruz. İşte Eylül ayı için en iyi performansa sahip bütçe dostu Android telefonlar listesi: