En Güvenilir Kripto Para Siteleri

Kripto para birimlerinin beklenmedik yükselişi ve popülaritesi, kripto para ticaretinin devam edebilmesi amacıyla yeni borsaların ortaya çıkmasına neden oldu. Kripto para borsalarının her geçen gün çok daha fazla kullanıcıya ulaşması komisyon indirimleri, kolay bir kullanım imkanı ve yeni üyelik avantajı gibi gelişmelerle çok daha kolay hale geldi. Bir diğer yandan kripto para borsalarının sayısının artması güvenilir kripto para siteleri seçmek konusunda yatırımcıların kafasını karıştırmaya başladı. Peki piyasada yatırım işlemleri yapılabilecek en iyi coin sitesi hangisi?

Kripto Para Borsası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Günümüz yatırımları, dijital dönüşüm süreçlerinin hızlanması ve kripto para birimlerine olan ilginin artması ile birlikte büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Bugün piyasada bulunan kripto bitcoin siteleri güvenilirlik sorunu ile karşılaşabiliyor, çünkü sayıları 200’ü geçmiş halde. Eğer yatırımlarınızı bir kripto para borsasına taşıyacaksanız ya da yeni bir yatırımcı olarak giriş yapacağınız güvenilir bitcoin siteleri arıyorsanız, şu noktalara dikkat etmeniz önemli:

Bir borsayı en iyi bitcoin sitesi listesine sokabilmek için o borsanın yüksek bir işlem hacmine sahip olması gerekir. İşlem hacmi düşük olan borsalarda hızlı yatırım fırsatları yakalamak çok daha zordur. Dolayısıyla karlılık düşerken, zaman zaman zararına satış yapmak gibi gereklilikler de doğabilir.

Sıklıkla ya da yüksek miktarlarda yatırım yapan kullanıcılar için komisyon ücretleri büyük bir külfete dönüşebilir. Bu yüzden komisyon indirimlerinden tasarruf etmek için düşük komisyon oranları sunan borsalara yönelmek gerekir.

Yatırımlarınız için en iyi kripto para sitesi arayışındaysanız, aradığınız tüm işlem çiftlerini bulabilmeniz gerekir. Yani çeşitlilik ne kadar fazla olursa, kendiniz için yaratacağınız yatırım fırsatları da o kadar fazla olur. Aynı zamanda işlem çiftlerinin sayısının fazla olması küçük miktarlarla farklı kripto para birimlerine yatırım yapmanızı kolaylaştırır. Bu da uzun vadede ciddi kar getirebilir.

arayışındaysanız, aradığınız tüm işlem çiftlerini bulabilmeniz gerekir. Yani çeşitlilik ne kadar fazla olursa, kendiniz için yaratacağınız yatırım fırsatları da o kadar fazla olur. Aynı zamanda işlem çiftlerinin sayısının fazla olması küçük miktarlarla farklı kripto para birimlerine yatırım yapmanızı kolaylaştırır. Bu da uzun vadede ciddi kar getirebilir. Son ve belki de en önemli kıstas borsaların sahip olduğu güvenlik altyapısıdır. Kullanıcılarına üst düzey bir güvenlik altyapısı sunan ve bugüne kadarki tüm saldırıları bertaraf etmiş siteler en güvenilir kripto para siteleri olarak gösterilebilir. Bu da kullanıcıların yaşaması muhtemel sorunların tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelir.

Tüm bu koşulları yerine getiren ve kullanıcı dostu yaklaşımı ile güven veren Binance, güvenilir kripto para siteleri listeleri arasında her zaman ilk sırada yer alır. Siz de hemen bu bağlantı üzerinden Binance borsasına ücretsiz bir şekilde üye olabilir ve ömür boyu %10 komisyonundan yararlanabilirsiniz.

Binance

Tüm dünyada üst düzey bir popülarite yaratan ve 2017 yılında piyasaya girdikten sonra hemen hemen tüm yeni yatırımcıların aklındaki ilk borsa olan Binance, bu durumu birkaç önemli noktaya borçlu. Bunlardan ilki komisyon indirimleri. Borsanın borçlu olduğu diğer noktalar ise kullanıcı dostu yaklaşımı ve kripto para çeşitliliği. Binance borsasında klasik alım satım işlemleri yapılabileceği stake ürünleri, kaldıraçlı işlemleri ve NFT pazaryeri gibi pek çok özel araç da sunuluyor. İşte tüm bu sebepler dolayısıyla Binance en iyi Bitcoin uygulaması olarak anılıyor. Bugüne kadar bu denli güçlü kalmasını hiçbir kullanıcısını mağdur etmemesine borçlu olan borsa, Türkiye’deki kullanıcılar için de Binance TR ve Türkçe dil desteği gibi ekstra avantajlar sunuyor. Türkiye’de de ofisi bulunan Binance anlaşmalı Türk bankalarından yatırım yapılmasına ve para çekilmesine izin verir.

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Tüm bunlara ek olarak Binance borsasında onay işlemleri çok kısa süre içerisinde gerçekleşir. Basit ve gelişmiş arayüz kullanım kolaylığı yaratır. Güçlü altyapısı sayesinde herhangi bir güvenlik açığı bulunamaz. Binance borsası için tek dezavantaj ise zaman zaman gerçekleşen ve bazen uzun süren site bakımları. Buraya tıklayarak dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Binance’ye ücretsiz bir şekilde üye olabilir ve her alışverişinizde %10 daha az komisyon ödeyebilirsiniz.

Coinbase Pro

Coinbase Pro Amerika’da hizmet veren en güvenilir kripto para sitesi olarak bilinir ve prestijli borsalar arasında yer alır. Devasa işlem hacmi ve yüksek kullanıcı sayısı borsanın öne çıkan özellikleri olarak gösterilebilir. Borsa farklı yatırım araçlarına olanak tanıyor olsa da, kripto para çeşitliliği bakımından zayıftır. Basit ve anlaşılır bir arayüze sahip olan Coinbase Pro, piyasadaki diğer borsalar ile mukayese edildiğinde alıcı için yüzde 0.6 ve yapıcı için yüzde 0.4 gibi yüksek komisyon oranlarına sahiptir. Yüksek bir balina nüfusu barındıran Coinbase Pro borsasında yüksek işlemler gerçekleştiren kullanıcılar belirli koşulları yerine getirdiği sürece herhangi bir komisyon ücreti ödemez.

Coinbase Pro borsasına kredi kartı ile yatırım yapma imkanı bulunur. Türkçe dil desteği de sunan borsa güçlü bir güvenlik altyapısına sahiptir ve tüm işlemler hızlı şekilde gerçekleşir. Coinbase Pro borsasının olumsuz özelliklerinden biri ise destek ekibinin yardım taleplerine geç geri dönüş yapması.

OKX

2017 yılında Seyşeller merkezli olarak OKEx adı ile kurulan borsa, sonrada OKX ismini aldı. Farklı para birimleri üzerinden yatırım yapmayı mümkün kılan borsa, geniş bir kripto para çeşitliliğine sahiptir. OKX borsasının güvenilirliği ve gücü dünya çapında en çok kullanılan borsalardan biri olmasından gelir. Borsanın Manchester City ile kurmuş olduğu işbirliği borsanın tanınmasına katkı sağlamıştır. OKX piyasaları 100x kaldıraca kadar işlemlere izin verir. Ayrıca yeni nesil araçlar olan DeFi Borsa, NFT market ve Meta cüzdanlar da OKX borsası içinde yerini almıştır. Borsada yeni üyelerin ticarete hızlı bir şekilde başlamalarını sağlamak için KYC zorunluluğu kaldırılmıştır. Borsanın kullanıcıların açısından yüksek kaldıraç riski dışında herhangi bir dezavantajı bulunmaz.

Bitfinex

Yüksek kripto çeşitliliği ve farklı işlem çiftlerine izin vermesi ile öne çıkan Hong Kong merkezli Bitfinex, pazardaki en eski borsalardan biri. Yatırımcıların farklı araçlara sahip olmalarını sağlayan Bitfinex en güvenilir coin siteleri arasında gösterilir, çünkü güçlü bir altyapı sunar. Ek olarak basit bir arayüz kullanır. İşlem hacmi yüksek bir borsa olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak kullanıcı memnuniyetinin ön planda olması gösterilebilir. Bitfinex kullanıcılarının borsaya olan sadakatini artıran geçmiş bir olay borsanın kalitesini gözler önüne serer. Çok sayıda davaya konu olan ve zamanında hacklenme gibi sorunlarla karşı karşıya kalan borsa, kaybolan tüm yatırımcı varlıklarını kullanıcılarına tek tek geri ödemiştir.

Tether USDT coin yaratıcısı olan Bitfinex, alım emirlerinde gelişmiş araçlar sunar. Aynı zamanda kredi kartı ile para yatırmaya da olanak tanır. Tüm bunların dışında mobil uygulamada arayüz oldukça kullanışsızdır. Ayrıca üyelik sırasında onay işlemleri normal sitelere göre uzundur ve Türkçe dil desteği de sunulmamıştır.

Gate.io

2013 yılında kurulmuş olması sebebiyle nispeten eski bir borsa olarak değerlendirilen Gate.io, piyasaya yeni giren kripto paraların listelenmesi konusunda son derece iyidir. Dolayısıyla kullanıcılar yeni kripto para birimlerine erken dönemde yatırım yaparak büyük bir fırsat yaratma şansı yakalar. Bu da kullanıcılar için yüksek karlılık anlamına gelir. Gate.io borsasının kendi kripto parası olan GT coini ellerinde bulunduran kullanıcılar tıpkı Binance borsasında olduğu gibi oldukça düşük komisyon ücretleri öder. Bu da yatırımların daha karlı olması ve uzun vadede yeni yatırım alanları yaratılması anlamına gelir.

Borsa üzerinden ICO satışları gerçekleştirilir ve Türkçe dil desteği bulunduğu için bu süreç çok daha anlaşılır bir şekilde yönetilebilir. Komisyon oranları yüzde 0.055 oranına kadar iner. Tüm bunlara ek olarak borsanın bazı olumsuz taraflarından da bahsetmek gerek. Örneğin borsanın arkasındaki geliştirici ekip çok da şeffaf davranmıyor. Ayrıca fiat para birimleri ile yatırım yapmak da mümkün değil. Son olarak; borsada çok fazla kripto para birimi listeleniyor olması sebebiyle zaman zaman yanlış kripto para birimlerine yatırım yapmak gibi sorunlar yaşanabiliyor.

Kraken

Amerika merkezli Kraken borsası 2011 yılı itibariyle piyasaya girdi ve bu sebeple en güvenilir bitcoin sitesi listelerinde genellikle üst sıralarda yer alıyor. Türk kullanıcılar tarafından da sıklıklı tercih edilir. Bunun en önemli nedeni kullanışlı ve kolay bir ticaret imkanı ile birlikte Türkçe dil desteği sunmasıdır. Yeni kullanıcılar tarafından da büyük rağbet gören site yeni kripto para yatırımcılarına özel eğitim videoları sunar. Kullanıcılar bu videolar sayesinde kendilerini geliştirebilir ve bu akademik rehber sayesinde gelişmiş yatırımcılara dönüşebilirler. Bu yüzden özellikle acemi yatırımcılar tarafından en sağlam coin sitesi olarak değerlendirilir ve üst düzey bir yatırımcı olmaya yardımcı olur.

Gelişmiş işlem araçları sunan Kraken, bu araçları detaylı grafikler ile destekler. Hızlı ve kolay bir al-sat imkanı tanırken, kredi kartı ile yatırım işlemlerinde üst düzey altyapısı ile güven yaratır. Tek olumsuz tarafı bakım sürelerinin bazı yatırım fırsatlarını kaçıracak kadar uzun sürebilmesidir.

Paribu

Türkiye’nin ilk kripto para borsası olan ve aslında biraz da bu yüzden en iyi Türk bitcoin borsası olarak anılan Paribu, 2015 yılında başlatılan ve 2017 yılında hayata geçirilen bir proje ile kuruldu. Kurulduğu ilk dönemde genellikle popüler kripto para birimlerini listeleyen borsa, zaman içerisinde pek çok altcoini de listeleyerek kripto para çeşitliliğini artırdı.

Türkiye’de kripto para piyasaları ile ilgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmiş olan Paribu, bu açıdan kullanıcılarına güven verir. Her ne kadar Binance TR bu durumu biraz tersine çevirmiş olsa da, yurt dışı borsalarında yatırım yapan kullanıcılar kazançlarını hesaplarına çekmek için hala Paribu’yu kullanır. 7/24 havale imkanı sunan Paribu, kredi kartı ile yatırıma izin verir ve kripto para/TRY dönüşümü için idealdir.

Her ne kadar pozitif özellikleri ile tercih edilen bir borsa olsa da, pek çok kullanıcının kendisinden uzaklaşmasına neden olan negatif özellikleri de var. Örneğin komisyon ücretleri diğer Türk borsalarına oranla çok daha yüksek. Ayrıca geçmiş dönemde sert yükselişlere adapte olamayarak pek çok kullanıcıyı mağdur etti. Paribu üzerinde her altcoini bulmak mümkün değil ve site hala sık sık donma sorunu yaratıyor.

Kucoin

Her 4 kripto para yatırımcısından birinin kendilerini kullandığı gibi bir iddia ortaya atan Kucoin borsası 2017 yılında kuruldu. 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan borsa yüksek işlem hacimlerine sahiptir ve geniş bir kripto para çeşitliliği bulunur. Kripto para ticaretini kolaylaştırmak için farklı yatırım araçları sunan borsa, düşük komisyon ücretleri sunuyor olmasının yanı sıra yerel token olan KCS koin ile yapılan işlemlerde komisyon oranlarını daha da düşürür. Ek olarak sunulan bonus ve ödüller yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesine olanak tanır. Kripto para ticaretinin keyfini artırmak ve avantajları çeşitlendirmek için platform hediyelerinin yanı sıra çekilişler de düzenler ve karlılık için stake işlemlerine izin verir. Kucoin en iyi BTC sitesi listesinde yer almakla birlikte, zamanında yaşadığı hacklenme ile pek çok kullanıcının mağdur olmasına neden olmuştur. Fakat zaman içerisinde güvenlik zaafiyetleri giderilmiş ve bir daha böyle bir sorun yaşanmamıştır.

Hızlı ve güvenilir kripto para ticareti yaratan borsa kullanım kolaylığının üst seviyede olduğu bir mobil uygulamaya sahiptir. Kredi kartı ile yatırım mümkündür. Daha önceden hacklenmiş olması sebebiyle yaşanan güvensizlik sorunu dışında herhangi bir olumsuz özelliği bulunmaz.

Cex.io

Cex.io ilk kurulduğu yıllarda yalnızca madencilik faaliyetleri için kullanılıyordu. Fakat zaman içerisinde kendisini geliştirdi ve bir kripto para borsasına dönüştü. Güçlü ve güvenilir bir altyapı sunmasının yanı sıra dünya genelinde de yaygın olarak kullanılan Cex.io, kripto para çeşitliliği konusunda en iyi borsalardan biridir. Hızlı al-sat işlemleri sorunsuz bir şekilde hem masaüstünde hem de mobil uygulamada gerçekleştirilebilir.

Arayüz kullanışlı olduğu için yeni yatırımcıların adapte olması kolaydır. Türkiye’de bulunan kullanıcıların Cex.io borsasını kullanabilmek için temel seviyede İngilizce bilmesi gerekir çünkü borsa Türkçe dil desteği sunmaz. Kredi kartı alım satım mümkündür ve 100x’e kadar kaldıraçlı işlemler yapılabilir. Platform içinde dağıtılan hediyeler pek çok kullanıcı için sürpriz yatırım fırsatları yaratır. Borsada altcoinler konusunda çok geniş bir çeşitlilik bulunmaz.

BtcTurk

Yerli borsalar söz konusu olduğunda Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği borsanın BtcTurk olduğunu söylemek mümkün. Yerel borsalar arasındaki düşük komisyon oranları ile öne çıkan BtcTurk, kripto para çeşitliliği konusunda da en iyi borsalardan biridir. Borsanın geliştiricileri son derece şeffaf davranır ve bu da kullanıcılar da güven uyandırır. Ayrıca borsanın arkasında son derece güçlü ve deneyimli bir ekip bulunur. Türkiye’deki borsalarda yatırım yapacak yatırımcılar için BtcTurk borsasının en güvenilir Bitcoin siteleri arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Piyasalarda gerçekleşen sert dalgalanmalara uyum sağlayan ve yüksek işlem hacimlerine sahip olan Btcturk bugüne dek kullanıcıları mağdur edecek herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Yerel borsalar arasında kaliteli olsa da, komisyon ücretleri ve kripto para çeşitliliği konusunda global borsaların az da olsa gerisindedir. Ayrıca yurt dışındaki getirilerin yerel para birimlerine dönüştürülmesi için de son derece idealdir. Ek olarak borsa 7 gün 24 saat boyunca havale yapma imkanı tanır. Borsanın her kripto para birimine ulaşmanın mümkün olmaması dışında herhangi bir olumsuz özelliği yok.

FTX

FTX borsası her ne kadar bu listenin son sırasında yer alıyor olsa da dünyanın en iyi kripto para alım satım siteleri arasında gösterilir. Yakın zamanda Türkiye pazarına da giren borsa, Türkçe dil desteği sağlamasının yanı sıra Türkiye’deki bankalardan para aktarılmasına da izin vermiştir.

Günlük işlem hacimleri bakımından dikkat çeken FTX borsası, diğer borsalar ile mukayese edildiğinde son derece kullanışlı bir arayüze sahiptir. Düşük komisyon ücretleri, yerel token olan FTT kullanımı ile çok daha düşük bir hale gelir. Ayrıca kullanıcılardan alınan komisyon ücretlerinin yüzde 1’lik kısmı sosyal sorumluluk projelerinde kullanılır ve kullanıcıların borsayı tercih etmesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. Borsa üzerinde canlı destek ve stake seçeneği bulunmaz.

Dünyanın En İyi Kripto Para Alım Satım Siteleri

Her geçen gün büyüyen kripto para pazarı, sayısız borsanın bu pazara katılmasına neden oldu. Aslında bu kadar çok borsa olması ve sunulan avantajların sıra dışı bir hale gelmesi dolandırıcılık faaliyetleri de yarattı. Hem Türkiye’de hem de dünyada bu sebeple mağdur olmuş çok sayıda kullanıcı var. Bu yüzden eğer yeni bir yatırımcı olarak piyasaya girecekseniz, yukarıdaki borsalardan birini tercih etmenizi öneririz.