Tesla, 2 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Bulunduruyor!

Dünyanın en büyük girişimcilerinden Elon Musk’ın otomobil firması olan Tesla, bugün paylaştığı haber ile Bitcoin dünyasında olduklarını yeniledi. Bugün yapılan açıklama ile Tesla, 2 milyar dolar değerinde Bitcoin bulundurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz 2021 yılında Tesla, 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin yatırımı yapmıştı. Ayrıca Tesla kullanıcıların Bitcoin ile beraber otomobil satın almasını onaylamıştı. Özellikle Bitcoin’e önen gösteren Tesla, geçen dönemlerde Bitcoin dünyasında geri adım atmıştı. Tesla yaptığı açıklama ile Bitcoin’in dünya ekosistemine zarar verdiğini dile getirmişti.

Bugün öğlen saatlerinde Bitcoin ile Tesla arasında SEC üzerinden bir anlaşma gündeme bomba gibi düştü. Yapılan açıklamaya göre, Tesla’nın elinde şu an tam 2 milyar dolar değerinde dolar değerinde Bitcoin rezervi bulunuyor. Tesla her geçen gün Bitcoin dünyasına yatırım yapmaya devam ediyor.

Elon Musk yaptığı açıklamada “Bir bitcoin destekçisiyim. Partiye geç kaldım ama bir destekçiyim. Ve sanırım Bitcoin, geleneksel finans uzmanları tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde..” söylemlerini paylaştı.

Bildiğiniz üzere 2022 yılında Tesla, Türkiye piyasasına adım atacak. Artık Tesla’nın ürünleri ülkemizde yer alacak. Yükselen dolar kuruna bağlı olarak Tesla’nın araçları 1 milyon ₺ değerinden fazla olacak.

Türk Otomotiv Sektörü 2,2 Milyar Dolarlık İhracat Rekoru Kırdı