Türk Otomotiv Sektörü 2,2 Milyar Dolarlık İhracat Rekoru Kırdı

Uludağ Otomotiv Sanayi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre; 16 yıl üst üste Türkiye ekonomisinin ihracat şampiyonu olan Türkiye’nin otomotiv sektörü ihracatı Ocak ayında yüzde 1,6 azalarak 2,2 milyar dolar (29,85 milyar TL) oldu. Verilere göre, düşüşe rağmen; ülke ihracatında halen birinci sırada yer alan sektörün toplam ihracat içindeki payı yüzde 12,7 oldu.

OİB Başkanı Baran Çelik, 2022 yılının ilk ayında dünyanın yarı iletken madde krizi, hammadde tedarik sorunları ve artan maliyetler gibi çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirterek; “En büyük ürün grubu yine yan sanayi oldu.” dedi.

Otomobil, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında düşüş yaşanırken, oto yan sanayi satışlarında artış görüldüğünü söyledi. Ayrıca “Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır gibi ülkelerde; yüzde 40’a varan yüksek artışlar kaydettik” dedi.

Ayrıca Ocak ayında ürün grubu bazında yan sanayi ihracatı %7 artarak 951 milyon dolara; otomobil ihracatı %21 azalarak 654 milyon dolara; mal taşımacılığına yönelik motorlu kara taşıtları ihracatı ise %3 artarak 440 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv yan sanayinde en çok ihracatın yapıldığı ülke olan Almanya’ya ihracat Ocak ayında %3 artarken; ABD’ye ihracatta %12 artış görüldü. Bu arada ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat; Ocak ayında %11 azalarak 1,39 milyar dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan %62 pay aldı.

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