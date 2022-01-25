Tesla, Türkiye otomobil pazarına resmen girdi

Elektrikli araç üreticisi Tesla, resmen yeni bir pazara girdi. Artık şirketin popüler elektrikli otomobil modelleri, küresel varlığını daha da genişletmek için Türkiye otomobil pazarında satışa çıkacak.

Daha geçen yıl, Amerikan otomobil üreticisi, dünya çapında 900.000’den fazla EV’si sevk etti. Bu, 2020 satışlarına göre yüzde 87’lik bir artışa işaret etti. Tesla, Türkiye’deki yeni otomobil pazarı için Kemal Geçer’i genel müdürü olarak atadı.

Ayrıca, şirketin Türkiye’deki operasyonlarının daha önce; 50.000.000 Türk Lirası (yaklaşık 3,6 milyon dolar) tutarında bir sermaye artışı ile geleceğine inanılıyordu.

EV üreticisi ülkede Balkanların çoğunu ve Bulgaristan’daki çok sayıda hızlı şarj noktasını kapsayacak bir Supercharger ağı kurmaya çalışıyor. Bölgeler arasında Sırbistan, Romanya ve bölgedeki diğer ülkeler de yer alıyor.

Şirketin Türkiye’deki satış hedefi ile ilgili şu anda bir bilgi yok. InsideEVs Türkiye’nin eski danışmanı ve E-Garaj’ın kurucu ortağı Emir Tunçyürek, Tesla’nın ülkemizdeki operasyonlarını yönetecek.