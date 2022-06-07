En Güzel Racon Sözler!

Günümüzde her çeşit düşüncede insan bulunmakta kimisi hoş ve güzel sözler söylemekten kimisi eğlenceli ve güldürücü sözler söylemeyi sever. Bunların yanında ağır abi gibi takılmak isteyen kişiler olabilir ağır abilerin genellikle kullandığı sözler ise racon sözleri oluyor. Bu heves çoğunlukla film ve dizilerden görüp gerçek hayatta kullanmak isteyebilir. Bu yazımızda en güzel racon sözlerden derleme hazırladık.

Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.

Dostum olmaz, hasmım yaşamaz.

Şimdi ağır geliyorsa konuştuklarım, geçmişte susturduklarına say!

Çok büyüğü olan, büyüyemez.

Rastgele sevenler işine gelmeyince gele deyip yeniden zar atarlar.

Alkol kullanın sigara kullanın ama insan kullanmayın yavşak olmayın.

Adrese gerek yok bizi bilen bilir.

Cam gibiyim. Bu saatten sonra kıranı keserim…

Şerefinizi sorgulamıyorum, varlığınızı reddediyorum.

Çekildik köşemize çocuklar meydan sizin.

Ben artık yok oldum sol tarafından. Trafiğe açabilirsin o kısmı. Solun açık ve trafiğin bol olsun.

Ölmek sorun değil de kefen tarzımız değil.

Öfkeyle kalkarsam, zarar vermeden oturmam.

Kaçarak gidenler yanarak geri döner. Bense arkama bile bakmadan yürürüm. Krallar en önde ve yalnız da gider!

Şşşt sakin ol şimdi, yavaşça bırak o nefreti elinden.

Kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalıştı.

Bırakın kafasına göre kendi özünde dönsün dünya, bu kadar sözünden dönen insan varken hazır!

İhanetin nedeni olmaz; ama bedeli olur.!

Bakıyorum da şakulünüz kaymış sizin, benimse rüzgârım yeter. Hepiniz artist olmuşsunuz ya, bana da yönetmenlik düşer.

Yanıma seni, karşıma herkesi alabilirim.

Ben soru sormam hesap sorarım

Çekildik köşemize çocuklar meydan sizin.

İhanetin nedeni olmaz bedeli olur.

Öfkeyle kalkarsam, zarar vermeden oturmam.

Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalıştı.

Ateşle oynayan ya evini yakar, ya kendini…

Onu hiç görmemek onu başkasıyla görmekten iyidir.

Adamlık, her gün aynı kadına aşık olmaktır.

Delikanlı adam rahat uyumaz sevdiklerini rahat uyutur.

O kırdığın kalp, annenin porselen takımı değil.

Diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim.

Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam var.

Gölgene lafım yok o da seni adam sanıp peşinden geliyor.

Bu günde ölmedik, ama yaşadık mı? O da belli değil.

Biz büyüklüğümüzü gösterelim de; varsın çocuklar el öpmesin.

Bazı insanları da sadece, tanıyana kadar çok seversin!

Bugün arkamızdan konuşan insanların. Dün arkalarında biz vardık…

Bazıları şükretmeyi; bazıları küfretmeyi öğretir insana.

Kimine göre yalanım kimine göre kralım ben adamına göre adamım.

Yeri gelir eyvallah der susarız, yeri gelir Allah der dalarız.

Kimse adaleti öğretemez bize, ihanet edene merhamet edilmez bizde.

Herkes kendine yakışanı yapar kalite asla tesadüf değildir.

Ecel sizseniz ölmem, ben bi Allah’ıma boyun eğerim, gerisini iplemem.

Biz âlemde racon değil vakitsiz ötenin kafasını kesenlerdeniz.

Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benzeyesin diye çekmedim.

Hakkımda ne duyduysanız daha fazlasını yaptım, rahat olun!

Biz de dost dediğin mermi gibi olur, ihtiyacın olduğunda namluda hazır durur.

Efendiliğimizi korkaklık sananlar diledikleri zaman meydan okuyabilirler.

Sakat kaldığın zaman anlarsın bir daha bu âlemde ki racona karışmayacağını.

Her cümlemde bir racon aramak yerine dinleyin her ağzımdan çıkan racon oluyor zaten

Ben, ecelim gelmeden ölmem, bir tek Allah’a boyun eğerim diğerlerini takmam.

Bu delikanlı âleminde öten bir horoz vardır; vakitsiz öten horozun sesinin kesenlerdeniz.

Her zaman bulunduğum yerde gıybet edip, arkamdan konuşan çok olmuş, onların hayallerinde biz varız.

Şimdi ağır geliyorsa konuştuklarım, geçmişte susturduklarına say!

İhanetin nedeni olmaz bedeli olur.

Çok büyüğü olan, büyüyemez.

Racon kesmiyoruz kafa kesiyoruz…

Bize yeni düşmanlar lazım, eskiler hayranımız oldu.

Diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim.

Rastgele sevenler işine gelmeyince gele deyip yeniden zar atarlar.

İhanetin nedeni olmaz; ama bedeli olur.

Alkol kullanın sigara kullanın ama insan kullanmayın yavşak olmayın.

Anlamak zordur; bazıları uzaktan mı insandır yoksa insanlığa mı çok uzaktır!

Adrese gerek yok bizi bilen bilir.

İnsan olmayı başaramıyorsan da bari hiç olmazsa taklit yeteneğini geliştir!

Yanıma seni, karşıma herkesi alabilirim.

Ben soru sormam hesap sorarım.

Şerefinizi sorgulamıyorum, varlığınızı reddediyorum.

İstediğin formda biri değilsem, bence aradığın tipi değiştir; yoksa yanında kimseler olmayacak, tipsiz ve tripsiz kalakalacaksın!

Çekildik köşemize çocuklar meydan sizin.

Yüz verip adam ettiysek sıfırla çarpıp hiç etmesini de biliriz!

Ben artık yok oldum sol tarafından. Trafiğe açabilirsin o kısmı. Solun açık ve trafiğin bol olsun.

Kül kadar etkisi olmayanların, kendini ateş gibi görmelerine hastayım.

Cam gibiyim. Bu saatten sonra kıranı keserim…

Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.

Kendi bineceğim gemiyi ataşe verecek kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışanlara hayranım

Dostum olmaz, hasmım yaşamaz.

Galiba ben kötü değildim ama sen iyi birini hak etmiyordun!

Öfkeyle kalkarsam, zarar vermeden oturmam.

Bu hayata acırsan acınacak duruma düşersin Evlat…

Kaçarak gidenler yanarak geri döner. Bense arkama bile bakmadan yürürüm. Krallar en önde ve yalnız da gider!

Şşşt sakin ol şimdi, yavaşça bırak o nefreti elinden.

Yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda, bir dilde adam gibi söyleyemedikten sonra.

Kime yürümeyi öğrettiysek bizi geçmeye çalıştı.

Senin yargın beni infaz etmeye yetmez.

Bırakın kafasına göre kendi özünde dönsün dünya, bu kadar sözünden dönen insan varken hazır!

Ateşle oynayan ya evini yakar, ya kendini…

İkinci bir şansa inanmam ben ölüyle işim gömene kadardır. Sonrasını Allah affetsin!

Bakıyorum da şakulünüz kaymış sizin, benimse rüzgârım yeter. Hepiniz artist olmuşsunuz ya, bana da yönetmenlik düşer.

Olmuyorsa zorlamayın; bazıları unutulmayı, sevilmekten daha çok hak eder.

Varlığım rahatsız ediyorsa beni değil, sebebini sorgula.

Çok değer verdiğin biri olursa kendini her şeye hazırla. Bir gün mutlaka nankörlük edecektir çünkü.

Fazlasıyla sevdiğiniz bir şeye karşı, hayatın size her zaman ”Abarttığın şeye bir bak!” tokadı vardır.

Bana benzemeye çalışma, bir yerde tıkanır kalırsın.

Susmak kabullenmek değil, cevaptır anlayabilene. Bil ki kısa cümleler kuruyorsa insan, uzun yorgunlukları vardır sadece.

Gidenlere söyleyin, tek gidiş bileti almışlar. Dönüş yolu sonsuza dek kapandı.

Hiç kimsenin egosuna sponsor değilim, boşuna kabarmayın.

Büyük balonların eceli, küçük bir iğne kadardır.

Çevrendeki insanlar susacağı, duracağı, konuşacağı yeri bilmiyorlarsa; çevreni değiştireceksin demektir.

Savaşmak istiyorsan, kendi cehaletinle savaş. En büyük düşman yine kendisidir insanın.

Önce yaptığına laf ederler, sonra sana özenirler.

Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır.

Cehenneme benimle gelmiyorsunuz, günahlarım kimseyi ilgilendirmez.

Sadece gülüşümü yakala, öfkem sana ağır gelir.

Çok talibim var diyenler sevinmesin; fiyat azalınca talep çoğalırmış.

Doğru olanı yaptığımda kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun.

Sus, hakkımda bilgin yoksa fikrinde olmasın.

Sessizliğime aldanmayın, bir esersem mevsim değişir.

Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam.

Bizim yıldızımız sizin köyünüzden görünmüyor olabilir.

Bizde geri vites yok, gerekirse ileriden döneriz.

Kurdun yaşlandığı yerde köpekler kendini kral sanırmış.

Kimse kimseyi çıkarı olmadan sevmiyor, bunu er ya da geç anlayacaksınız.

Başını dik tut, unutma başı eğik olanın celladı çok olur.

Ben hayatın kendisi ile savaştayım, şahıslarla işim olmaz.

Öyle durduk yere saygısızlaşmam ben. Saygıda kusur ettiysem eğer hak etmişsindir.

Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme, hiçbir acı kaldırılamayacak kadar ağır değildir ve onlar kaldırabiliyorsa sen de kaldırabilirsin.

Bizi seviyormuş gibi yapanlara biz de inanıyormuş gibi yaparız.

Koyduğum mesafeler haddinizi bilmeniz için.

Eğer büyümek istiyorsan, küçük düşünmekten vazgeçeceksin.

Yıkılır mıyım sanıyorsun? Sarsılmam bile, cam gibiyim. Bazıları kırıldıkça keskinleşir.

Her şeyi boş verdim. Boş verdiklerimin arasına artık hoş geldin.

Doğru bildiğini yaptıysan, gideni kayıp olarak görmeyeceksin.

Yazdıklarımı üzerinize alınmayın, bir derdim olsa gelir direk yüzünüze söylerim.

Yola çıkarken yanına aldıkların değil, yolu bitirirken yanında duranlardır gerçek dostların.

Açık sözlü değilsiniz, boş konuşuyorsunuz.

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