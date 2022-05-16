En İyi 4K TVler 2022

2022’de satın alabileceğiniz en iyi 4K TV’yi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda, çeşitli bütçelere ve tercihlere uygun en iyi 4K TV’leri seçtik. Eviniz için mükemmel 4K TV’yi seçmenize yardımcı olacak LG, Samsung ve Sony gibi markaların 4K OLED, 4K QLED ve LED ekranlarını bulacaksınız. İşte en iyi 4K TVler listemiz…

Vestel 55U9501

4K özellikli bir televizyon almak istiyorsanız Vestel 55U9501 tam size göre. Pixellence Pro teknolojisiyle donatılan ürün, görüntüleri insan gözünün görebileceği en gerçek şekilde yansıtıyor. DTS sistemi bulunan televizyon, ses konusunda da kullanıcılarından tam puan almayı başarıyor.

Samsung 65Q60T

Samsung’un son sitem 8k destekli yeni televizyonu Samsung 65Q60T televizyon güçlü işlemcisi ve QLED ekranı ile fark yaratıyor. Modern ve şık tasarımına çerçevesiz ekranı ile harika bir görünüm kazandıran bu televizyon yüksek çözünürlüğü ve büyük ekranı ile evinizde sinema keyfi yaşamanızı sağlıyor. Yeni teknolojilerle donatılan bu ürün dokun ve izle modu sayesinde akıllı telefonunuzdaki görüntüleri ufak bir temasla kendi eranına yansıtabiliyor. Son olarak Samsung marka bu televizyonun içeriklerdeki renk uyumunu en iyi şekilde optimize ederek harika görüntü performansı sunuyor.

Regal 50R754U

Uygun fiyatlı en iyi 4k Ultra HD televizyon modellerinden biri olan Regal 50R754U Televizyon yüksek çözünürlük ve geniş ekran özellikleri ile öne çıkıyor. Mega dinamik kontras ile gözleri yormadan en iyi renk performansına ulaşan bu ürün Smart TV özellikli olup akıllı telefon ve benzeri cihazlardan kolayca veri aktarımı yapabilmenize olanak sağlıyor.

Sunny SN58LEDJ58

HDR teknolojisi ile donatılan ve kablosuz veri aktarımı gibi özelliklere sahip olan Sunny marka 4K Ultra HD televizyon güçlü işlemci ve yüksek çözünürlük gibi özelliklere sahiptir. Dahili WİFİ ve dahili uydu alıcısı ile gelen bu cihaz 58 inçlik dev bir ekrana sahiptir. Optik ses çıkışı ile donatılan bu akıllı televizyon muhteşem bir işitsel performans sunarken tüm bu yüksek özelliklerine rağmen az elektrik tüketimi yapıyor.

Philips 50PUS7805

4K LED TV tavsiyesi istiyorsanız Philips 50PUS7805 tam size göre. Google asistan ve Alexa desteği bulunan ürün, P5 Perfect görüntü motoruyla renkleri ustalıkla ayrıştırıyor. Bu sayede daha gerçek görüntüler sunan televizyon, 50 inç ekran boyutuyla karşımıza çıkıyor.

Vestel 55U9500

Vestel 55U9500, geniş giriş seçenekleriyle dikkat çekiyor. Düşük enerji tüketimine sahip olan ürün, Pixellence ekran teknolojisini kullanıyor. Dolby Digital Plus ile ses kalitesinden ödün vermeyen televizyon, 55 inç ekran boyutuyla satışa sunuluyor.

Awox B205800S

4K televizyon öneri listemizde bulunan Awox B205800S, Skype’den Facebook’a kadar birçok uygulamaya giriş yapabiliyor. %100 yerli üretim olan ürün, Android işletim sistemini kullanıyor. 58 inç ekran boyutu olan televizyon, LED görüntü teknolojisini kullanıyor.

Samsung QN90A

En iyi 4K LED TV’lerden biri olan Samsung QN90A, yerel karartma bölgelerinin daha iyi kontrolünü ve daha yüksek tepe parlaklığını sunan yeni bir Mini LED arka ışık sistemi kullanır. Karanlık bir odada pek iyi görünmese de genel olarak etkileyici görüntü kalitesi sunuyor. Dinamik bir HDR deneyimi sunan HDR 10 +’ı destekler, ancak ne yazık ki akış hizmetleri tarafından HDR10 + ‘dan daha yaygın kullanılan Dolby Vision’ı desteklemez.

Philips 43PUS7805

Philips’in SAPHI işletim sistemini kullanmasıyla eleştiri alan ürünü, gösterdiği görüntü kalitesiyle bunu telafi ediyor. İnce ve şık tasarımı sebebiyle tercih edilen cihaz, Ambilight ve HDR 10 Plus teknolojisinden faydalanıyor.

LG 43UN71006

En iyi 4k televizyon modellerinden olan LG 43UN71006, Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde telefondan kontrol edilebiliyor. Yüksek bir enerji tüketimi yapan ürün, DTS Virtual: X ile ses kalitesini zirveye taşıyor. 43 inç ekran boyutuna sahip olan televizyon, kullanıcılarından tam puan alıyor.

Samsung 43TU7100

Samsung 43TU7100, otomatik derinlik arttırıcısıyla adından söz ettiriyor. Bu sayede mekana göre ayarlama yapan ürün, zarif görünümüyle salonunuza uyum sağlıyor. Dolby Digital Plus teknolojisi bulunan televizyon, 43 inç ekran boyutuyla satışa sunuluyor.

Vestel 50UA9600

Vestel 50UA9600, OLED görüntü teknolojisinin yanı sıra 4K çözünürlük ve Wi-Fi alıcıyı da kullanıcılarına sunuyor. Tüm bunların haricinde Smart TV olması sayesinde, televizyona pek çok farklı uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. 4K TV’lerde görmeye alıştığımız HDR10 teknolojisinin yanı sıra Dolby Vision ve Dolby Audio teknolojilerini de kullanıcılarına sunmayı başarıyor.

Beko Crystal Pro B50

50 inçlik boyutu ile ön plana çıkan ve 4K HDR, Dolby Digital gibi özelliklerle bezenmiş Beko Crystal Pro B50 modeli, uygun fiyatı ile öne çıkan 4K televizyon modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Smart TV olması sayesinde televizyona yüklediğiniz uygulamaları internet bağlantısıyla birlikte kullanmanıza da imkan sağlıyor.

Philips 43PUS6503

Son zamanlarda Smart TV modelleri ile piyasada emin adımlarla yürüyen Philips uygun fiyatlı 4K TV modeli ile yeni televizyon almak isteyenlerin yardımına yetişecek gibi görünüyor. 43 inçlik yapısıyla birlikte Micro Dimming, Pixel Prrecise Ultra HD, ultra çözünürlük ve 900 PPI görüntü teknolojileri sayesinde diğer televizyonlardan ayrılarak öne çıkmayı başarıyor.

Samsung Q80T

Samsung Q80T LED 4K TV, kuantum noktalı gelişmiş görüntü, akıllı özellikler ve etkileyici Nesne İzleme Sesi sayesinde gerçekten etkileyicidir. Mükemmel renk kalitesini ve HDR performansı çok iyidir ancak bu Samsung TV’sinin de Dolby Vision desteği sunmadığını unutmamak gerek. Samsung’un en yeni güçlü Kuantum işlemcisi tarafından desteklenen Q80T, Samsung’un Bixby sesli asistanına ek olarak Amazon Alexa veya Google Assistant ile de uyumludur.