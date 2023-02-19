En İyi Android Çizim Uygulamaları 2023

Eğer merakınız varsa çizim uygulamaları sahiden de hayatınızı kolaylaştırabilir. Herşeyin teknolojik bir şeylere evrildiği bu çağda birçok e çizim uygulaması bulunuyor. Bu sayede çizim yeteneklerinizi bir ekrana dökerken pratik yapabilir veya işiniz için farklı ve yaratıcı tasarımlar çıkarabilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz en iyi 20 çizim uygulaması.

Çizim Uygulaması Seçerken Dikkat!

Bir çizim uygulaması seçerken bazı şeylere dikkat etmelisiniz:

• Basınca duyarlılık

• Çok çeşitli fırçalar ve araçlar

• Fırçaları özelleştirebilme veya kendi fırçalarınızı oluşturabilme

• Çoklu katmanlarla çalışabilme

• Çarpma, bindirme, renk soldurma ve yakma gibi katman karıştırma modları

• Dokunma hareketleri ve klavye kısayolları

• Dahili hızlandırılmış kayıt

Özellikle yeni başlayan biriyseniz ve bir uygulamanın fiyatı da genellikle belirleyici bir faktör olacaktır. Yukarıdaki niteliklere dikkat ederek bir uygulama seçmenizi öneriyoruz.

Çizim Uygulamaları Listesi

Adobe Illustrator Draw ArtFlow Ibis Paint X Infinite Paper Sketchbook Infinite Painter Clip Studio Paint Medibang Krita Concepts Simple Draw Pro: Sketchbook ArtRage Dotpict Tayasui Sketchs Lite InspirARTion PaperColor Autodesk Sketchbook Drawing Pad Pro FlipaClip: Create 2D Animation PENUP

En İyi Android Çizim Uygulamaları

Adobe Illustrator Draw

Listemizde üst sıralarda yer alan Illustrator Draw, her biri çeşitli özelliklere sahip beş farklı kalem ucu dahil olmak üzere detaylı çizim özellikleri vaat ediyor. Ve hatta çalışmanıza daha ince ayrıntılar uygulamak için x64’e kadar yakınlaştırabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, paylaşmak için cihazınıza aktarabilir veya diğer Adobe ürünlerinde kullanmak için masaüstünüze gönderebilirsiniz.

ArtFlow

Bu uygulamanın en iyi yanı, birbirinden farklı ve detaylı fırçalar vaat etmesinden geçiyor. Resminizin detaylanmasını sağlamak için 70 fırça, sprey ve diğer araçlardan birini kullanabilirsiniz. Daha sonra Photoshop’a içe aktarabilmek için JPEG, PNG ve hatta PSD’ye dışa aktarabilirsiniz. Hem çocuklar hem de yetişkinler için her yönüyle sağlam bir uygulama olduğunu da belirtelim.

Ibis Paint X

Ibis Paint, pek çok eğlenceli özelliğe sahip bir boyama uygulaması. Uygulama, boya kalemleri, keçeli kalemler, gerçek boya fırçaları dahil olmak üzere 140’tan fazla farklı fırçaya sahip. Ek olarak, çiziminizi kaydedebilirsiniz. Böylece aktarması daha kolay olur.

Infinite Paper

Infinite Paper, şaşırtıcı derecede güçlü bir çizim uygulaması. Listemizdeki diğer uygulamalardan daha iyi kalem seçeneklerine sahip. Ek olarak, tonlarca araç, yüzlerce fırça türü, özelleştirilebilir fırça ayarları, gerçek zamanlı renk ayarı ve daha pek çok şey vaat ediyor.

Sketchbook

Başlangıçta Autodesk tarafından geliştirilen Sketchbook, birçok kişi için popüler bir seçim haline geldi. Temiz, düzenli ve gezinmesi kolay bir arayüze sahip. Üstelik basınç tepkisi ve fırça seçenekleriyle sanki monitörde çizim yapıyormuşsunuz hissi de uyandırıyor. Bir diğer artısı da tamamen ücretsiz olması.

Infinite Painter

iPad’deki Procreate ile benzer bir çizim deneyimi ve özellik sunan bir şey arıyorsanız, Infinite Painter’ı mutlaka denemelisiniz. Geleneksel medyayı taklit eden çok çeşitli araçlara ve dokulu fırçalara sahip.

Clip Studio Paint

Clip Studio Paint, birbirinden iyi özelliklerle dolu ve hızla Adobe’nin Photoshop’una popüler bir alternatif haline geldi. Böylesine gelişmiş bir yazılım için makul bir fiyatı var ve çizgi roman yaratıcıları ve animatörler için de harika bir seçenek.

Medibang

MediBang, özellikle yeni çizgi roman sanatçıları için bir başka popüler ücretsiz çizim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Çalışmalarınızı bulutta yedekleyebilir ve daha sonra bilgisayarınızdan da erişebilirsiniz. Mobil sürüm, masaüstü sürümünden biraz farklı. Küçük ekranlar için daha iyi uyarlanmış, ancak yine de farklı araçlarla dolu olduğunu belirtelim.

Krita

Ücretsiz, açık kaynaklı ve zengin özelliklere sahip Krita, çok sevilen bir dijital sanat uygulaması. Öncelikle bilgisayarlar için tasarlanmış olup, olduğu gibi Android’e taşınmış ve bütünüyle tablet kullanıcıları için tasarlanmış. Bu nedenle, bağlı bir klavyeyle çalışmak için daha uygun ve dokunma hareketleri yerine klavye kısayollarıyla araçları etkinleştirmenize ve araçlar arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyor.

Concepts

Sonsuz bir tuval sunan pek çok düzgün çizim uygulaması yok. Bu, Concepts’i fikir üretmek ve bunları tek bir sayfaya yaymak için harika bir uygulama yapıyor. Bu uygulamayla resimler ekleyebilir, etraflarında çizim yapabilir ve notlar alabilirsiniz.

Simple Draw Pro: Sketchbook

Simple Draw, yeni başlayanlar için en iyi uygulamalardan biri. Kullanımı kolay olduğu için çocuklar için de iyi bir seçenektir. Bu ücretli uygulama, farklı boya ve kalem boyutlarıyla birlikte geliyor. Farklı arka plan renkleri ayarlamanıza veya arka plan olarak bir fotoğraf kullanmanıza olanak tanıyor.

ArtRage

ArtRage, gerçekçi bir resim deneyimi sunan ücretli bir uygulama. Fiziksel boyaya benzeyen dokulara ve boyama efektlerine sahip. ArtRage, Android için en iyi çizim uygulamalarından biri. Ne kadar boya kullandığınızı veya boyanın ne kadar ıslak olduğunu ölçmenizi sağlayacak gelişmiş araçlar da vaat ediyor.

Dotpict

Dotpict, Android için en eşsiz çizim uygulamalarından biridir. Pikselli çizimler oluşturmak için tasarlanmış olan uygulamanın kullanımı ise çok kolay. Tek yapmanız gereken ekranın alt kısmında bulunan paletten bir renk seçip çizime başlamak.

Tayasui Sketchs Lite

Tayasui, Android cihazlar için en iyi çizim uygulamalarından biri. Dijital sanatçılar için mükemmel birçok araçla birlikte geliyor. Sofistike olmasına rağmen, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kullanımı da son derece basit.

InspirARTion

Bu uygulama listemizdeki diğerleri kadar popüler değil ama yine de harika bir seçenek. Bir simetri modu, çok çeşitli renkler, fırçalar ve şablonları da beraberinde getiriyor. Bu çizim uygulaması, kullanımı kolay ve tamamen ücretsiz olduğundan, hobi olarak çizim yapıyorsanız tam da size göre.

PaperColor

PaperColor, boyama ve renklendirmenin yanı sıra çizim ve eskiz için harika bir uygulama. Gerçekten yeni başlayanlar ve sanatçılar için en iyi uygulamalardan biri. Minimalist özelliklere sahip ve temiz bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Autodesk Sketchbook

Autodesk’in sanatçılara yönelik Android uygulaması ücretsiz olabilir, ancak sanatçılara profesyonel boyama ve çizim araçları getiren başka bir etkileyici uygulama olarak listemizde yer almayı başardı. Uygulama ücretsiz olmadan önce fiyatlandırılıyordu ve kullanıcılara 140’tan fazla fırça, sentetik leke fırçası seti, eksiksiz bir Copic Renk Kitaplığı, daha fazla katman ve karıştırma modu, sihirli bir değnek ve degrade dolgu araçları dahil gelişmiş araçlar sunuyordu.

Drawing Pad Pro

En iyi çizim uygulamaları listemizde yavaş yavaş sona yaklaşırken her yaşa uygun bir seçenek daha eklemek istedik. Drawing Pad Pro, yaratıcılığınızı geliştirecek renk seçenekleri ve fırçaların yanısıra basit bir kullanıcı deneyimi de vaat ediyor.

FlipaClip: Create 2D Animation

Daha çok karikatür ve eğlenceli şeyler çizmeyi tercih ediyorsanız bu uygulama tam da sizin için yaratılmış demektir. Farklı fırça tipleriyle kendinize en uygun rengi seçip hemen işe başlayabilirsiniz.

PENUP

Çizimlerin yanısıra canlı görseller de yaratmanıza olanak tanıyan bu çizim uygulaması, en iyi android çizim uygulamaları listemizin sonunda yer alıyor. Çok yönlü bir uygulama olan PENUP, kolayca çiziminizi paylaşmanıza ve hatta çizimle yorum yapmanıza bile olanak sağlıyor.