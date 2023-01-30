Coin dünyasına girmek için güvenebileceğiniz uygulamalara bakınıyorsanız mutlaka bu yazımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Sizler için android akıllı telefonunuza indirebileceğiniz en iyi coin uygulamalarını listedik. Bu yazı bir yatırım tavsiyesi olmasa da herkese bol şans dilemeyi ihmal etmiyoruz :) İşte indirebileceğiniz en iyi coin uygulamaları…

Coin Uygulamaları Listesi 2023

BTCTurk Coinbase Bitcoin FTX Blockchain Binance Exodus DeFi Swap Paribu KuCoin Bitstamp Gate.io DyorEX Bitfinex Kraken OKX Huobi Bitpanda eToro Robinhood Coinrule

En İyi Android Coin Uygulamaları 2023

BTCTurk

BTCTurk Türkiye’de sunulan en iyi kripto depolama uygulamalarından biridir. BTCTurk bitcoin al sat uygulaması Android ve IOS uyumlu her cihazda kullanılabilir. Bitcoin ve altcoinleri ücretsiz olarak transfer edebilirsiniz. Kripto para birimleri ve bitcoin saklama işlemleri ile alım satım işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Güvenilirliği ve düşük komisyon oranları ile BTCTurk hem cüzdan hem de borsa uygulamaları ile en iyi bitcoin uygulamaları arasında yerini almıştır.

Coinbase Bitcoin

En güvenilir kripto cüzdanlarından biri olan Coinbase, kripto paralarınızı borsadan aldıktan sonra dönüştürebileceğiniz ve saklayabileceğiniz güvenilir uygulamalardan biridir. Çok düşük komisyon oranlarına sahip olan cüzdan uygulaması, en düşük ücret ve depolama ile bakiyeleriniz için çift yönlü güvenlik sağlar. Türkçe desteği var. Ayrıca sanal para birimlerinizi yedekleme fırsatı sunar.

FTX

FTX, az çok kripto sektörüne ilgisi olan herkesin duyduğu bir şirkettir. Firma, son zamanlarda inanılmaz bir büyüme göstererek birçok alana açılmaya başladı. Bununla birlikte diğer birçok şirket gibi FTX de mobil uygulamasına odaklanmaya başladı. Aradığınız şey birden fazla cüzdan ve çeşitli kriptolar ise FTX’i tercih edebilirsiniz. İleri düzey yatırımcılık yapmak ve kendinize birden fazla portföy oluşturmak isterseniz FTX bunu sizin için yapabilir. Ek olarak gerçek zamanlı fiyat çizelgeleri, haberler ve alarmlar ile birlikte yatırımlarınızı güvene almış olursunuz.

Blockchain

Mobil veya web tabanlı olarak kullanılabilen bir uygulamadır. Sürekli internete bağlı olduğunuzda cihazınıza kaydedebileceğiniz uygulama, Android ve IOS ile uyumludur. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Blockchain cüzdanı, Blockchain Türkiye platformunu kullanarak siteye kaydımızı oluşturmamıza olanak sağlıyor. En güvenilir BTC cüzdanlarından biridir.

Binance

Binance, hem dünya çapında hem de Türkiye’de inanılmaz etkili hizmetler veren bir kripto para borsasıdır. Binance mobil uygulamasına giriş yaptığınızda birkaç dakika içerisinde kayıt olabilirsiniz. Tıpkı Coinbase’de olduğu gibi cep telefon kameranızı kullanarak KYC onayı da yapabiliyorsunuz. İşte bu noktadan sonra Binance’ın ön plana çıktığı kısım başlıyor. Türkiye’deki banka hesabınızı kullanarak havale veya EFT yaptığınızda dakikalar içerisinde kripto para satın alabilirsiniz. Ayrıca Binance %0.1 komisyon oranıyla en çok tercih edilen coin uygulamalarından biridir.

Exodus

Mobil ve masaüstü uygulamaları ile hizmet veren Exodus uygulaması ile bitcoin ve ethereum satın alabilir, borsada aktif işlem yapabilirsiniz. Kolay ve hızlı uygulama arayüzü ve anlaşılır dili ile kolay kullanım sağlar. Android ve IOS uyumlu olarak indirebileceğiniz bu ticari platform, transferleriniz için size uygun ücretler sunuyor.

DeFi Swap

Tamamen merkezi olmayan en iyi kripto uygulamalarından birini arıyorsanız, DeFi Swap sizin için en iyi tercihtir. DeFi Swap, merkezi olmayan finans (DeFi) ekosisteminin gücünden yararlanarak, kullanıcılara bir aracıya ihtiyaç duymadan token takas etmeleri ve faiz üzerinden kâr elde etmeleri için bir yol sunan bir platformdur. DeFi Swap ile yatırımcılar, cüzdanlarını doğrudan platforma bağlayabilir ve likidite havuzlarını kullanarak token takas edebilir.

Paribu

Türkiye’nin en güvenilir Bitcoin sitelerinden biri olan ve kullanıcı deneyimi konusunda diğer kripto para borsalarından daha iyi bir seviyede olan Paribu, 2017 yılından bu yana hizmet vermektedir. 22 coin ve 22 işlem çifti sunan kripto para borsası, 200 milyonluk günlük işlem hacmine sahiptir. 7/24 para yatırma, kolay kullanılan arayüzü, Türkçe desteği, masaüstü kullanım kolaylığı gibi avantajlara sahip olan Paribu’nun dezavantajı ise bakım süresinin uzun olmasıdır.

KuCoin

KuCoin tamamen Türkçe olarak kullanabileceğiniz mobil uygulaması bulunan bir kripto para platformudur. Arayüzü ve tasarımı tamamen Türkçe olan KuCoin, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmaktadır. Bunların haricinde; çekilişler, görevler ve yüzlerce kripto alım satımı mümkündür. Kısacası KuCoin’in geniş bir ticaret ağı bulunuyor ve keyfinize göre yatırımın tadını çıkartabiliyorsunuz.

Bitstamp

Kripto para borsası ilkleri arasında yer alan Bitstamp, en güvenilir borsalar arasında yer almaktadır. Slovenya merkezli ancak EU lisansına sahip Bitcoin sitesi, kurulduğu günden bu yana kullanıcı deneyimini ön planda tutan ve 167 coin ile 318 işlem çifti sunan bir borsadır. Belirli bazı kripto paralara yoğunlaşmış şekilde hizmet veren Bitstamp, kolay kullanışlı ara yüzü ile dikkat çeken isimlerden biridir. Kimlik doğrulama işlemlerinin rahat bir şekilde yapılması, kredi kartı ile Bitcoin alımının yapılabilmesi, kullanıcı deneyimi açısından grafiklerinin anlaşılır olması, anında para yatırma özelliği, yüksek düzeyde şifrelenmiş veriler Bitstamp’ın avantajlarındandır.

Gate.io

Gate.io, şu anda 1.200’den fazla madeni para olan herhangi bir kripto para birimi borsasının hemen hemen en büyük kripto varlık seçeneklerini desteklemesiyle biliniyor. Kripto para yatırımcılarına dijital para birimlerinde işlem yapmaları için bir platform sağlamanın yanı sıra, kullanıcılarına kripto para piyasaları hakkında özel bilgiler de sağlayan bu platform; Bitcoin, Ethereum, USDT ve QTUM olmak üzere 4 ana kripto para birimi ile eşleştirilmiş çok çeşitli altcoinlerin çeşitli fiyatlarını görüntülemenize olanak sağlıyor.

DyorEX

Türkiye’nin büyüyen kripto para borsası DyorEX, İstanbul, Merkezli bir borsa olup binlerce kullanıcısı ile Türkiye’de önde gelen kripto borsalarından biri olmayı başarmıştır. DyorEX’in entegreli olduğu dört bankadan herhangi biri aracılığıyla Türk Lirası yatırabilir ve çekilebilme imkânı sunuyor. DyorEX’te, Türk Lirası çiftlerinin yanı sıra USDT çiftleri de yer almaktadır. DyorEX bunların yanında diğer borsalardan farklı olarak yatırımcılarına daha iyi bir şekilde hizmet vermek adına yatırımcılarına eğitim ve başarı noktasında eşsiz ayrıcalıklar sunuyor.

Bitfinex

Kullanıcı güvenliğine önem vermesi ile son dönemlerin de en güvenilir Bitcoin siteleri arasına girmeyi başaran Bitfinex, birçok yönden diğer borsalara göre daha fazla artılara sahip bir isimdir. Kolay ve kullanışlı bir arayüze sahip olan Bitfinex, çoğu coinin çiftinin olması ile kolay işlem yapmayı sağlamaktadır. Margin trading yapma seçeneği, gelişmiş alım emri verme özelliği, kredi kartıyla Bitcoin alım seçeneğinin bulunması gibi pek çok avantajı bir arada sunan Bitfinex’in onay süresinin uzun olması ve API bağlanma şartının olması dışında kayda değer bir dezavantajının olmadığını söyleyebiliriz.

Kraken

Amerika merkezli Kraken, ABD’de 48 eyalette ve 176 ülkede hizmet vermektedir. 2011 yılından bu yana hizmet veren Bitcoin sitesi, 49 Coin için 226 işlem çifti sunmasıyla işlem hacmi bakımından da bir hayli yoğunluğa sahip bir kripto para borsasıdır. İngilizce dil desteğinin olması, aşina olmayı gerektirse de hızlı işlem yapma ayrıcalığı, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından son derece iyi ve en güvenilir BTC siteleri arasında yer alır.

OKX

OKX, kripto tüccarları için 2023’te bir başka en iyi seçimdir. OKX uygulamasıyla, kullanıcılar 350’den fazla kripto para birimi jetonu ve yaklaşık 700 eşleştirme işlemi yapabilirken, işlem ücretleri piyasadaki en ucuz ücretler arasındadır. Alım satım ücretleri genellikle alım satım başına %0,10’dan fazla değildir ve cüzdanlarında belirli miktarlarda OKB (borsanın yerel madeni parası) bulunduran tacirlerin fiyatı da düşer. Yatırımcıların cüzdanlarında tuttukları her 500 OKB için ücretler %0,05 oranında azaltılır. OKX; spot, marj, vadeli işlemler, sürekli ve opsiyon ticareti yapma yeteneği dahil olmak üzere çok çeşitli mobil ticaret araçları sunar.

Huobi

Huobi 2013 yılından beri faaliyet gösteren en iyi kripto para uygulamaları arasındadır. Huobiye kolaylıkla kredi kartı ile para yatırabilirsiniz. Ayrıca P2P seçenekleriyle ve havale ile de yatırım yapmanız mümkündür. Bu borsanın en önemli özelliklerinden bir tanesi çoğu yerde olmayan alt coinlerin burada listelenmesidir. Çinli bir bitcoin sitesi olduğu için çoğu altcoini burada listelemektedirler. Ayrıca çoğu borsa gibi kendi coinleri de mevcuttur.

Bitpanda

Merkezi Viyana’da olan Bitpanda, 50’den fazla coin olan kolay kullanıma sahip bitcoin borsasıdır. Türk müşterilere de hizmet sağlayan Bitpanda’da, Eft, Havale, Kredi Kartı ve Papara ile hesabınıza para yatırabilirsiniz. Bitpanda, yürürlükteki tüm ilgili yasalara uygun olarak hareket ediyor ve güvenlik konusuna da oldukça önem veriyorlar. Dilerseniz kolay alım satım özelliğiyle bankadan döviz alır gibi Bitpanda üzerinden kripto para alıp satabilirsiniz. Özellikle kripto paraya yeni girenler için oldukça kullanışlı platformları vardır.

eToro

eToro, dünya çapında milyonlarca Android kripto tüccarının güvendiği mükemmel bir hepsi bir arada kripto para birimi uygulamasıdır. eToro’da alım satım yapmak nispeten kolaydır ve varlıklarınızın tam mülkiyetini elinizde tutarsınız. eToro’nun en önemli özelliği son derece düşük işlem ücretleridir. Platform, kripto para satın alırken veya hesabınıza para yatırırken sizden herhangi bir komisyon talep etmez.

Robinhood

Robinhood, kripto için yolun ortasında bir seçenektir, ancak hem kripto hem de hisse senetleri için en iyi iki uygulamalardan biridir. Doğrudan uygulamadan hisse senedi ve kripto ticareti yapabilir ve her ikisini de tek bir noktadan takip edebilirsiniz. Hesap oluşturma, çoğu sitelere göre çok hızlıdır ve daha az sorunla sonuçlanır. Hesap açtıktan sonra, ne satın almak istediğinizi seçip almanız yeterlidir. Eğer paranızı kurtarmak istiyorsanız, onu Robinhood’dan çıkarmak da oldukça kolaydır.

Coinrule

Coinrule ile, kullanıcı, otomatik ticaret stratejileri ve algoritmik ticaret için akıllı ticaret botları ile dünyanın önde gelen kripto borsalarına erişim kazanırsınız. Kullanıcılar, belirli strateji parametrelerini tanımlayarak ve işlemleri otomatik olarak gerçekleştirerek profesyonel algoritmik tüccarlarla rekabet etmek için en sevdikleri ticaret stratejilerine dayalı olarak kripto para ticareti yapabilirler. Strateji için temel olarak 200’den fazla önceden tanımlanmış kural kullanılabilir. Bunlardan bazıları, çok zaman çerçeveli hareketli ortalama geçiş stratejisi, golden cross stratejisi, ters dönüşlerde dip-scalping, ızgara ticareti ve dipten yakalama stratejileridir. Stratejiler, belirli strateji parametrelerine dayalı olarak 7/24 çalışır.