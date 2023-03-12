Dekorasyon sevdalılarına özel birçok uygulama bulunuyor. Peki hangisi en iyisi dersiniz. İster evinizi yeniden yaratmak için isterseniz de farklı renklerle bambaşka dekorlar denemek için olsun bu uygulamalar hakikaten de göz atmaya değer. İşte en iyi android dekorasyon uygulamaları sizlerle…

Dekorasyon Uygulamaları Listesi

IKEA Home Planner Homestyler Houzz MagicPlan Planner 5D Floorplanner HomeByMe Floor Plan Creator The Home Depot Smartdraw The Home Renovator Amikasa Wayfair Room Planner Home Design 3D Room Creator Interior Design Renovations 3D Room Styler SofaX RoOmy

En İyi Android Dekorasyon Uygulamaları 2023

IKEA Home Planner

IKEA Home Planner, kendi yerleşim düzeninizi kullanıcı dostu bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olan, web üzerinde oluşturulmuş bir uygulamadır. Yeni başlayanlar ve sıradan ev sahibi veya ev geliştirme profesyonelleri bu uygulamayı kullanabilir. Tek yapmanız gereken oda boyutunu, duvarları ve zeminleri eklemek ve galerinizden istediğinizi seçmek. Yaptığınız ev dekor tasarımını beğendiyseniz, yeni odanız için bir istek listesi belirtmelisiniz. Alan kaynakları ayrıca fütüristik bir sanal mutfak takvimi, bir ana yatak odası planlayıcısı, bir banyo planlayıcısı ve depolama alanları için alan planları içerir. Kullanımı kolay, ücretsiz ve odanızı yeniden dekore etme bütçenizi belirlediğinizde size büyük fayda sağlayabilir.

Homestyler

Homestyler, tüm iç tasarım uygulamaları ve oyunları arasında bir iç tasarımcı olma hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek birkaç ücretsiz ev tasarımı uygulamasından biri gibi görünüyor. Kendin yap (DIY) için kendi konsept projelerinizi oluşturun. Onları kaydedin ve arkadaşlarınızla, akrabalarınızla ve ev çalışanları ile paylaşın. AutoCAD’in yazarı Autodesk, ev tasarımcıları için özel tasarım programlarıyla ünlüdür. Bu kullanıcı odaklı program, kuruluşun sağladığı çoğu teknik program gibi, titiz talimat gerektirmez. Basit sürükle ve bırak işlevi, gerçek hayatta kendi kat planlarınızı ve şablonlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Homestyler’ın 3D zemin tasarımcısı ve 3D alan yaratıcısı yazılımı, deneyimsiz sanal oda düzeni tadilatları için idealdir.

Houzz

Houzz, ilham verici konseptler sunan mükemmel bir referans hizmetidir. Uygulama, bir tasarımcı ürününden ziyade bir ruh hali panosu ve yönlendirme hizmetidir. Houzz geniş tasarımlar, yeni projeler ve ürün derecelendirme arşivine sahiptir ve hareket halindeyken iç tasarım aracınızdır. Yazılım ücretsizdir, kullanımı basittir ve çeşitli alanlar oluşturmak ve incelemek için iyi bir şekilde oluşturulmuştur. Buna ek olarak, Houzz size projenizin tamamlanması için tasarımcı, mimar ve distribütör gibi alanınızdan profesyonellerle görüşme şansı sunar.

MagicPlan

MagicPlan, kullanıcılar tarafından taranan görüntüler için kat planları yapan bir oda tasarım uygulamasıdır. Bu, bir alanın mimarisini “ölçüm veya çizim olmadan” bir çırpıda yapar. En son kat planları için doğru uygulamadır. Tasarımlarında gelişmiş uygulamalar kadar kapsamlı olmadığını düşünebilirsiniz, ancak yeni başlayan bir mekan inşaatçısı için hızlı bir iç tasarım geliştirmeye yardımcı olur. Hesaplama veya çizim yapmadan, kullanıcılar akıllı telefonlarının kamerasını ve GPS’ini kullanarak boyutları olan uçaklar inşa edebilirler. Program, 3D kat planı oluşturan ve malzemeleri otomatik olarak ölçen ortak görüntüler aracılığıyla alanı hesaplar.

Planner 5D

Planner 5D, sektördeki en büyük ücretsiz oda mimarisi uygulamasıdır. Duvarları, merdivenleri ve kapıları olan basit alanlar, daha basit ve ayrıntılı tasarım fikirlerine ve mimari özelliklerden, her ikisi de muhteşem 3D grafiklere sahip olan ortamlar ve havuzlar oluşturmaya kadar her şeyi yapar. Galeriniz aracılığıyla fikir bile alacaksınız. Planer 5D kullanıcı dostudur, şablonların 2D ve 3D görünümünü yapar, kişiselleştirilmiş dokular, kumaşlar sunar ve gönderilerin düzenlenmesi için +4000 nesne kataloğuna sahiptir ve bir ağ içinde projeleri yüklemek ve özelleştirmek için kullanılabilir. Ancak tüm koleksiyonun açılmasını istiyorsanız, ödeme yapmanız gerekecek.

Floorplanner

Kat planları yapmanın en iyi yolu kat planlayıcısıdır. Ücretsiz çevrimiçi editörünü kullanarak 2D taslakları ve 3D (iç) fotoğrafları birkaç dakika içinde işleyebilirsiniz. Standart bir hesap ücretsizdir. Daha net fotoğraflar istemek veya kat planlayıcının sahip olduğu daha karmaşık işlevlerden herhangi birini kullanmak için tasarımı daha yüksek bir aşamaya taşımak üzere ücretli sürüme güncellemeniz gerekir. Floorplanner, muhteşem kat planları için size hızlı bir yazılım sunar. Yeni bir eve girerken, evliliğe hazırlanırken veya oturma odanızı yeniden yapılandırırken, Floorplanner sizin için en iyi kaynaklara sahiptir. Floorplanner ile eviniz, bahçeniz veya ofisiniz birkaç dokunuşla yeniden yaratılabilir ve planlarınızı geniş öğe kitaplığımızla donatabilirsiniz.

HomeByMe

HomeByMe, internet üzerinde oluşturulmuş bir oda tasarım uygulamasıdır. 2D’ye başlayın ve odalarınızı, mobilyalarınızı ve dekorasyonlarınızı sıfırdan oluşturmaya başlayın. İmkanınız varsa 3D hale getirin, duvarları görün ve tasarladığınız iç mekan tasarımına bakın. HomeByMe, odalarınızı 2D olarak oluşturmaya başlamanıza ve onları en yeni mobilyalar ve dekorasyonlarla baştan aşağı yaratmanıza yardımcı olan tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Verilerinizi kaydetmek veya birisiyle paylaşmak istiyorsanız bir hesap oluşturmanız gerekmesine rağmen, PC veya tabletinizdeki yazılımı bir hesap oluşturmak zorunda kalmadan güncelleyebilirsiniz.

Floor Plan Creator

Floor Plan Creator, bir kat planı oluşturma uygulamasıdır. Uygulama, hassas ölçümlerle evler, odalar ve koridorlar oluşturmanıza olanak tanır. Yaşam alanınızı kolayca yeniden yaratabilir veya dilerseniz yeni bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Uygulamanın diğer bazı özellikleri arasında bulut senkronizasyonu, PDF veya görüntü dosyaları olarak dışa aktarma, metrik ve emperyal birimler için destek ve Samsung S Pen ve USB fare desteği yer alır. İyi bir kat planı ile mobilya, ev aletleri ve benzeri şeyleri kolayca planlayabilirsiniz.

Design Home: Dream Makeover

Design Home, iç mimarlar tarafından iç dekorasyon için mükemmel ürün ve tasarımları genişletmek ve bulmak için kullanılan akıllı, diyagramatik bir uygulamadır. İhtiyacınız olan araçları parmaklarınızın ucuna getirerek bir oda veya ev planı oluşturmanıza yardımcı olan en iyi iç tasarım uygulamalarından biridir. Design Home ile mutfak tezgahı, döşeme, mobilya ve daha fazlası için zarif dokular ekleyebilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için ideal olan iyi bir oda düzeni uygulamasıdır.

The Home Depot

Home Depot uygulaması, ev mobilyası ihtiyaçlarınız için GPS gibi çalışan en akıllı iç tasarım uygulamalarından biridir. Sadece istediğiniz öğenin bir resmini çekin ve görsel arama sizin için o öğeyi bulacaktır. Bu öğeye dokunun ve uygulama sizin için en yakın mağazaya gidecektir. Buna ek olarak, aradığınız ürün hakkında detaylı bilgi almak için ürün uzmanlarıyla canlı sohbet seçeneğine de sahip olursunuz. Home Depot uygulaması, dolabında size seçim yapabileceğiniz binlerce seçenek sunan 1 milyondan fazla ürünü barındırır.

Smartdraw

Smartdraw; proje, zaman, pazarlama çizelgeleri ve akış şemaları dahil olmak üzere görsel grafikler ve sunumlar için bir program paketidir. Akış şeması uygulamasının altında, kat planları ve bireysel oda planları tasarlama özelliği bulunur. Ofis alanlarını, daireleri, bireysel odaları ve hatta bina cephelerini planlamak için SmartDraw’ı kullanabilirsiniz. SmartDraw, tasarım yazılımına çok para harcamak istemeyen bireyler ve işletmeler için iyi çalışır. Bu oda tasarlama yazılımının ücretsiz deneme süresi vardır ve memnunsanız tam programı satın alabilirsiniz. Neredeyse sonsuz mobilya, araba, inşaat malzemeleri ve önceden yüklenmiş plan seçenekleriyle SmartDraw paranın karşılığını fazlasıyla verir.

The Home Renovator

Oda dekoratör uygulamalarının hepsi iyi ve güzel, ancak Home Renovator, yenileme projeniz için ihtiyaç duyacağınız malzemeleri planlamanıza ve bütçelendirmenize olanak tanır. Home Renovator, yalıtım, alçıpan, boya, seramik karo, tavan karosu ve güverte projeleri arasından seçim yapmanızı sağlar. Alanınızı ölçmek, ölçülerinizi girmek ve araç gereksinimlerinizi gözden geçirmek için sitenin ücretsiz çalışma sayfalarını kullanabilirsiniz. Bu oda tasarlama yazılımı daha sonra size projeniz için ne kadar malzeme gerektiğini, bütçe fiyatını ve malzemelerin kesilmesini ve yerleştirilmesini gösteren resimli talimatları bildiren bir rapor alacaktır.

Amikasa

Amikasa, estetik açıdan hoş arayüzü nedeniyle övgü dolu eleştiriler alan, Webby Ödüllü bir uygulamadır. Amikasa ile odanızın şeklini seçip tam ölçülerini ekleyerek başlarsınız. Ardından, gerçek markaların mobilyalarını ve ev dekorlarını kullanarak, oda planlamasında elde edebileceğiniz kadar hatasız oda düzenleri oluşturabilirsiniz. Bu oda tasarımı uygulaması ayrıca, kullanıcıların oda tasarımı ve düzeni hakkında bir fikir edinmeleri için yeni oluşturdukları odalarda sanal bir tura çıkmalarına olanak tanıyan bir gözden geçirme modu ve giriş için sosyal medya aracılığıyla odayı paylaşma seçeneği gibi harika özelliklere sahiptir.

Wayfair

Wayfair ile çok çeşitli mobilyalara, dekorasyonlara ve diğer yüksek kaliteli ürünlere erişim elde edersiniz. Ve yenilemekte olduğunuz alana nasıl uyduklarını anında görebilirsiniz. Sonuç olarak, bu uygulamanın AR özelliklerinin dikkatli bir şekilde planlanması ve kullanılmasıyla, banyonuzu veya koridorunuzu tam olarak hayal ettiğiniz gibi kolayca tazeleyebilirsiniz.

Room Planner

Room Planner, ücretsiz bir oda tasarımı uygulamasıdır. Room Planner uygulaması, akıllı telefonunuzda hızlı bir şekilde bir odanın üç boyutlu bir modelini oluşturmanıza, döşemenize, tasarım üzerinde düşünmenize ve hepsini gerçek zamanlı olarak denemenize olanak tanır. Kat planları ve stratejileri çizmenin en iyi yolu, önce alanı düzenlemek için 2D’yi kullanmak ve ardından tasarımı gözden geçirmek ve değiştirmek için 3D’yi kullanmaktır. Room Planner iç mimari uygulaması ile ister sıfırdan proje geliştirin, ister eleman ekleyin, isterseniz tamamen hazır şablonları kullanın. Kullanıcılar mobilya, duvar kaplaması, zemin ve diğer öğeleri oluşturmak için farklı renkleri, dokuları ve malzemeleri değiştirebilir.

Home Design 3D

Home Design 3D herkesin kullanımına açık bir uygulamadır. Bu ev tasarımcısının yardımıyla evinizi kolayca oluşturabilir, döşeyebilir, dekore edebilir, diğer kullanıcılarla fikir paylaşabilir ve tüm bunları 2D veya 3D modunda görüntüleyebilirsiniz. Karmaşık bir işlevsellik yoktur ve bu programla çalışmak için eğitim almanız gerekmez. 3D tasarım uygulaması, duvarların ve bölmelerin yüksekliğini ve kalınlığını ayarlamanıza ve ayrıca odanın köşelerinin derecelerini değiştirmenize olanak tanır. Evin gündüz ve gece nasıl görüneceğine dair bir fikir edinmek için çeşitli formatların yanı sıra çeşitli aydınlatma yöntemleri vardır. Bu hizmet özellikle onarım yapanlar için faydalı olacaktır.

Room Creator Interior Design

Room Creator Interior Design, iç mekan tasarımı için ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Bu uygulamayı kullanmaya başlamak için öncelikle yerinizin bir düzenini oluşturmanız gerekir. Odalar, mutfaklar, banyolar, ofis alanı, oturma odaları, yemek odaları vb. ekleyebilirsiniz. Düzen ayarlandıktan sonra, alanı doldurmak için geniş nesne ve mobilya koleksiyonunu kullanabilirsiniz. Bir nesneyi herhangi bir yere sürükleyip bırakabilir ve ardından mükemmel bir uyum sağlamak için yeniden boyutlandırabilirsiniz. Tasarım yaparken, her şeyin nasıl göründüğünü görmek için 3D görünüme geçebilirsiniz. Ayrıca, tasarımı başkalarıyla paylaşmak için yararlı olabilecek bir yerin 3D turunu da kaydedebilirsiniz.

Renovations 3D

Renovations 3D, ücretsiz bir iç tasarım uygulamasıdır. Yerinizin düzenini haritalandırabileceğiniz ve bir kopya oluşturabileceğiniz basit bir uygulamadır. Bunu, öğeleri 2D bir yüzeye sürükleyip bırakarak kolayca yapabilirsiniz. Ancak tüm tasarımlar 3D olarak da görülebilir. Layout oluşturduktan sonra tasarım kısmına geçebilirsiniz. Bu uygulama, büyük bir mobilya ve dekoratif öğeler koleksiyonuna sahiptir. Bir öğeyi seçip herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Öğeyi taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir ve serbestçe döndürebilirsiniz. Tüm tasarım öğeleri fotogerçekçi görünüme sahiptir. Tasarımın yüksek kaliteli gerçekçi fotoğraflarını kaydedebilirsiniz.

Room Styler

Roomstyler hakkında sevilecek çok şey var. Aslında uygulama o kadar sezgisel ki, mevcut eğitim videosuna neredeyse hiç gerek yok. Bu yazılım için başka bir artıdır. Tüm ev tasarım araçları arasında, bu araç hakkında aklınıza gelebilecek her soru için bir eğitim videosu var. Bu yazılımın en büyük avantajı, birkaç dakika içinde özel bir oda oluşturabilmenizdir. Bu uygulama aynı zamanda alanınızı gerçek markaların ürünlerini kullanarak döşemenize olanak tanır, yani tasarımınızı gerçekleştirmeye hazır olduğunuzda satın alabileceğiniz öğelerle planlarınızı dekore edeceksiniz.

SofaX

SofaX, Android için başka bir ücretsiz iç tasarım uygulamasıdır. Bu uygulama, işlevsellik açısından diğer uygulamalara oldukça benzer. Yerinizin bir düzenini oluşturabilir ve ardından normalde 3D sürükleyici bir görünümle tasarlayabilirsiniz. Ancak diğerlerinden sıyrıldığı mobilya ve dekor öğeleri koleksiyonudur. Bu uygulamada bulabileceğiniz tüm mobilya ve dekor öğeleri aslında var. Sadece yerinizi tasarlayabilir ve ardından envanterdeki tüm öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

RoOmy

Bir alanda yeni mobilyaların nasıl görüneceğini görselleştirmek göz korkutucu bir görev olabilir. 2D resimleri 3D görselleştirmeye dönüştürme yeteneği ile RoOmy, kullanıcıların perakendecilere doğrudan bağlantılarla belirli bir alanda farklı sanat ve mobilya konfigürasyonlarını sunmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, alanlarının fotoğraflarını çekme ve bunları 3D sahnelere dönüştürme, doğrudan evde alışveriş yapma ve öğeleri dijital olarak doğrudan odalarına yerleştirme, ardından tasarımı ileride başvurmak üzere kaydedip paylaşma şansına sahip olur. RoOmy’nin ücretsiz ev tasarımı uygulaması, görselleştirmeden uygulamaya kadar evlerinde belirli bir yeri yeniden tasarlamayı planlayanlar için güzel bir çözümdür.